Cái tên làm đảo lộn giới giải trí

Theo Sina, Lý Tư Đồng đang là cái tên được quan tâm nhất giới giải trí Hoa ngữ những ngày qua, khi cô trở thành nữ diễn viên lứa sinh sau năm 2000 đầu tiên có bộ phim nữ chính đạt doanh thu hơn 1 tỷ NDT. Sau gần một tháng ra mắt, tác phẩm Thư tình gửi bà ngoại , với vốn sản xuất ban đầu chỉ có 14 triệu NDT đã thu về 1,2 tỷ NDT. Đây là thành tích mà bất kỳ diễn viên trẻ nào cũng khao khát. Việc Lý Tư Đồng nổi tiếng sau một đêm cũng đem lại nhiều biến động trong giới giải trí Hoa ngữ.

Giới giải trí Trung Quốc lập lại trật tự

Lý Tư Đồng sinh năm 2004, thuộc lứa tiểu hoa đán 10X, thành tích vô tiền khoáng hậu trên giúp nữ diễn viên trẻ nhanh chóng lọt vào top 6 ngôi sao 10X được có thành tích tốt nhất. Từ đó, tái thiết lập lại thứ bậc địa vị của các tiểu hoa đán sinh sau năm 2000.

Lý Tư Đồng vừa xuất hiện đã trở thành cái tên sáng giá bậc nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 2000.

Trước khi Lý Tư Đồng xuất hiện, khán giả chỉ biết tới những cái tên như Trương Tử Phong, Văn Kỳ, Lưu Hạo Tồn, Triệu Kim Mạch, Lý Canh Hy. Những ngôi sao này đều có công ty quản lý lớn giúp đỡ phía sau, lăng xê một cách bài bản, nhưng chưa ai đạt được thành tích như Lý Tư Đồng.

Theo Sina , lứa tiểu hoa đán 10X được đánh giá cao hơn các đàn chị nhờ thành tích phim điện ảnh cực tốt. Họ thậm chí nhận những giải thưởng danh giá mà các nữ diễn viên lứa 85-95 chưa thể chạm tới. Trong nhóm nữ diễn viên lớn tuổi hơn, chỉ có Châu Đông Vũ từng giành giải Ảnh hậu và nắm trong tay những giải thưởng lớn. Ngay cả những ngôi sao như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử cũng chật vật ở mảng điện ảnh.

Ngược lại, nhóm tiểu hoa đán 10X không chỉ có giải thưởng, chuyên môn diễn xuất được đánh giá cao, còn có ưu thế về độ tuổi và mối quan hệ trong giới điện ảnh. Ở mặt này, họ thực sự là những người có ưu thế hơn đàn chị.

Lý Canh Hy, Văn Kỳ là hai trong số những mầm non điện ảnh lứa tuổi 10X được săn đón nhất.

Hiện tại, sự trỗi dậy của nhóm diễn viên sinh sau năm 2000 đang lập lại trật tự giới giải trí Hoa ngữ. Nhất là khi họ đủ sức và có độ tuổi phù hợp đóng nữ chính trong các dự án phim truyền hình. Nhóm tiểu hoa đán 10X cũng đang dần trở nên quen mặt hơn với khán giả đại chúng. Trong khi đó, lứa tiểu hoa đán 85 đang dần chuyển sang dòng phim chính kịch. Lứa tiểu hoa 90 bị chê bất tài, còn lứa tiểu hoa 95 chật vật tìm chỗ đứng.

Những ngôi sao là tương lai của màn ảnh Trung Quốc

Trong đó, Trương Tử Phong sinh năm 2001, tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô đóng phim từ năm 5 tuổi được coi là "thần đồng diễn xuất" và là "em gái quốc dân" với khán giả Trung Quốc. Cô nổi tiếng với diễn xuất giàu cảm xúc trong các phim như Đường Sơn đại địa chấn, Thám tử phố Tàu, Chào em Chi Hoa, Chị gái tôi ... Với giải thưởng Ảnh hậu Hoa Biểu lần thứ 19, cùng thành tích doanh thu phim đạt hơn 900 triệu NDT, Trương Tử Phong từng được coi là người dẫn đầu của lứa tiểu hoa đán thế hệ 00 tại Trung Quốc.

Trương Tử Phong được mệnh danh "tiểu ảnh hậu", "thiên tài diễn xuất" từ khi còn nhỏ.

Đến năm 2024, Lý Canh Hy bất ngờ giành được giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất tại Kim Kê lần thứ 37 với phim Chúng ta cùng nhau rung chuyển mặt trờ i . Từ đó, cô trở thành Ảnh hậu Kim Kê trẻ nhất lịch sử. Dù còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận Lý Canh Hy diễn rất tốt những cảnh cao trào cần đẩy cảm xúc lên đến cực hạn. Từ đó, người xem bị cuốn theo nhân vật mà cô thể hiện. Với "chống lưng" là đại hoa đán Từ Tịnh Lôi, Lý Canh Hy được gọi là "công chúa Kinh Khuyên" (Công chúa của giới nghệ sĩ Bắc Kinh). Danh xưng này thể hiện địa vị và sự ưu ái mà các nhà làm phim Bắc Kinh dành cho Lý Canh Hy.

Sau lưng Lý Canh Hy có Từ Tịnh Lôi còn, phía sau Lưu Hạo Tồn là "quốc sư giới nghệ thuật Trung Quốc" Trương Nghệ Mưu. Lưu Hạo Tồn là Mưu nữ lang trẻ nhất hiện tại, người được đạo diễn Trương Nghệ Mưu dốc lòng lăng xê. Với sự o bế của Trương Nghệ Mưu, cùng tài năng và sự nỗ lực của bản thân, Lưu Hạo Tồn đang là ngôi sao sáng nhất của lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 2000.

Lưu Hạo Tồn được "quốc sư" Trương Nghệ Mưu lăng xê.

Trước đó, đạo diễn họ Trương đã sản xuất phim điện ảnh Một giây "đo ni đóng giày" cho Lưu Hạo Tồn. Hiện tại ông còn đứng vai trò chỉ đạo nghệ thuật, giám đốc sản xuất cho phim truyền hình Vai chính đang gây sốt trên đài truyền hình quốc gia Trung Quốc với rating vượt 4%, đứng thứ 2 trong lịch sử. Ngoài ra, phim điện ảnh Người biến mất của cô cũng nhận được đánh giá cao với doanh thu phòng vé hơn 450 triệu NDT, chứng minh sức hút ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình của Lưu Hạo Tồn.

Hai cái tên còn lại cũng nổi bật không kém là Văn Kỳ ngôi sao duy nhất lứa 10X thắng giải Nữ phụ xuất sắc tại giải thưởng Kim Mã với phim Huyết Quan Âm . Ngoài ra còn có Triệu Kim Mạch đạt thành tích có 4 bộ phim truyền hình phá mức điểm 10.000 trên 3 nền tảng chiếu phim mới nhất Trung Quốc. Triệu Kim Mạch còn đóng chính trong series Lưu lạc địa cầu có doanh thu gần 10 tỷ NDT.