Có 1 nơi ở Đà Nẵng cuối tuần nào cũng kẹt xe, ai cũng tình nguyện đứng im để bị ướt từ đầu đến chân

Đối với nhiều du khách khi đến với Đà Nẵng, khoảnh khắc được mong chờ nhất chắc chắn là lúc tận mắt xem Cầu Rồng phun lửa, phun nước. Bởi vậy nên câu hỏi “Cầu Rồng phun lửa và phun nước lúc mấy giờ?” gần như trở thành “thủ tục nhập môn” của bất kỳ ai lần đầu du lịch thành phố biển xinh đẹp này.

Cứ đến tối cuối tuần, khu vực quanh cầu lại đông nghịt người. Không chỉ khách Việt mà du khách nước ngoài cũng háo hức tụ tập từ sớm để săn một vị trí đẹp, chờ tới màn trình diễn đặc trưng của Đà Nẵng. Thành ra nơi đây thường xuyên rơi vào cảnh ùn ùn xe cộ, ai cũng cố “xí” cho mình một góc quay đẹp với hy vọng mang về chiếc clip triệu view hoặc ít nhất là vài thước phim để đời.

Cứ đến tối cuối tuần, khu vực quanh cầu Rồng lại đông nghịt người.

Theo lịch hoạt động, cầu Rồng sẽ phun lửa trước rồi mới phun nước sau. Cụ thể, cầu phun lửa 2 lượt, mỗi lượt 9 lần, tổng cộng 18 lần; tiếp đó là 3 lượt phun nước, mỗi lượt 1 lần. Toàn bộ màn trình diễn kéo dài khoảng 15-20 phút nhưng đủ khiến cả khu vực ven sông Hàn náo nhiệt như một lễ hội mini.

Điều thú vị là phần lớn mọi người đều chuẩn bị điện thoại đầy pin, căn góc quay cực đẹp, nhưng lại quên mất… áo mưa. Và thế là đến màn phun nước, đám đông lập tức rơi vào cảnh "ướt như chuột lội". Người né sang trái, người lao sang phải, ai cũng vừa chạy vừa cười trong tiếng hò reo náo nhiệt.

Video: Dù ướt sũng nhưng du khách nào cũng cười sảng khoái.

Khách Tây "cười như được mùa" khi bị cầu Rồng "tạt nước".

Một vài du khách có mang theo ô hay mũ, nhưng trước lượng nước phun ra từ đầu rồng thì cũng chỉ mang tính chất “có che nhưng không đáng kể”. Kết quả là rất nhiều người “tắm mưa”, tóc tai quần áo ướt sũng từ đầu tới chân nhưng vẫn cười không ngớt.

Những ngày gần đây, loạt clip ghi lại cảnh du khách bị cầu Rồng “tạt nước không trượt phát nào” xuất hiện dày đặc trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem. Có lẽ hiếm nơi nào mà cảnh vừa kẹt xe, vừa bị nước phun ướt nhẹp lại khiến người ta vui vẻ đến thế. Với nhiều du khách, đây thậm chí còn trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi tới Đà Nẵng.

Các đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc bị "tạt nước" của nhiều du khách xuất hiện và trở nên viral trên TikTok.

Cầu Rồng được khởi công xây dựng năm 2009 và hoàn thành vào năm 2013, nhanh chóng trở thành một trong những công trình biểu tượng của thành phố. Cây cầu có chiều dài hơn 666 mét, rộng 37,5 mét với 6 làn xe, chính thức thông xe vào ngày 29/3/2013 nhân dịp kỷ niệm 38 năm giải phóng Đà Nẵng.

Điểm đặc biệt nhất của công trình nằm ở thiết kế mô phỏng hình dáng rồng uốn lượn vươn mình ra biển lớn, biểu tượng cho sự thịnh vượng và may mắn trong văn hóa Việt Nam. Phần thân rồng được làm từ thép và bê tông cường lực, kết hợp cùng hàng nghìn bóng đèn LED tạo nên diện mạo lung linh nổi bật giữa sông Hàn mỗi khi đêm xuống.

Không chỉ là công trình giao thông, cầu Rồng còn là một “tọa độ check-in quốc dân” của du khách khi tới Đà Nẵng. Xung quanh khu vực cầu được quy hoạch với lối đi bộ, công viên ven sông, bến du thuyền và nhiều quán cà phê có view đẹp, rất thích hợp để vừa hóng gió vừa chờ tới giờ xem cầu phun lửa.

Hiện màn trình diễn phun lửa, phun nước của cầu Rồng diễn ra vào 21h tối thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần và các dịp lễ lớn. Du khách nên đến sớm để chọn vị trí thuận lợi, đặc biệt là khu vực đầu cầu phía đường Trần Hưng Đạo hoặc ven sông Hàn. Và nếu không muốn trở thành nhân vật chính trong clip “tắm mưa tập thể”, có lẽ thứ cần chuẩn bị ngoài điện thoại chính là… một chiếc áo mưa nhỏ gọn.

Địa điểm ngắm Cầu Rồng phun lửa, phun nước đẹp nhất

Để thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn “thở ra lửa, phun ra nước” nổi tiếng của Cầu Rồng, việc chọn vị trí đứng đẹp gần như quan trọng không kém việc chuẩn bị điện thoại đầy pin. Dưới đây là một vài tọa độ được nhiều du khách truyền tai nhau mỗi dịp cuối tuần.

Xem trực tiếp ngay trên cầu

Khi đến giờ biểu diễn, cầu sẽ tạm ngừng cho các phương tiện lưu thông nên du khách có thể thoải mái đứng trên cầu để theo dõi màn phun lửa, phun nước ở khoảng cách cực gần. Đây cũng là vị trí cho cảm giác “đã mắt” nhất vì có thể nghe rõ tiếng lửa phụt và cảm nhận sức nóng từ đầu rồng.

Tuy nhiên, nếu không muốn vài phút sau biến thành “chuột lột phiên bản du lịch”, bạn nên đứng cách đầu rồng một khoảng an toàn khi tới màn phun nước.

Ngắm từ đường Trần Hưng Đạo

Khu vực đường Trần Hưng Đạo, ngay bên dưới đầu rồng, là nơi tập trung đông du khách nhất mỗi tối cuối tuần. Từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ màn trình diễn với góc khá đẹp mà vẫn tiện ngồi nghỉ, uống nước hoặc tranh thủ quay video.

Hai bên đường có rất nhiều quán cà phê vỉa hè nên nhiều người chọn chiến thuật “vừa hóng gió vừa hóng cầu phun”. Chỉ cần đến sớm một chút là đã có ngay vị trí lý tưởng để xem “rồng nổi giận”.

Ngắm từ đường Bạch Đằng

Nếu thích góc nhìn toàn cảnh hơn, du khách có thể sang phía đường Bạch Đằng, đối diện cầu Rồng. Những quán cà phê có ban công hoặc tầng 2 ở khu vực này thường là “spot săn ảnh” cực được yêu thích vì có thể thu trọn cây cầu lung linh trên sông Hàn vào khung hình. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn xem cầu phun lửa trong trạng thái khô ráo, lịch sự và không phải chạy tán loạn khi nước bắt đầu phun.

Ngắm từ trên cao

Một trải nghiệm thú vị khác là xem cầu Rồng từ các quán rooftop hoặc tầng cao của khách sạn gần khu vực trung tâm. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cây cầu hiện lên nổi bật giữa sông Hàn với hệ thống đèn LED đổi màu liên tục, tạo nên khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Nhiều du khách còn đùa rằng đây là phiên bản “xem cầu Rồng dành cho người không muốn gội đầu ngoài kế hoạch”.

Ngắm từ những cây cầu khác

Cầu Sông Hàn hay Cầu Trần Thị Lý cũng là những vị trí khá lý tưởng để quan sát màn phun lửa, phun nước từ xa. Vì nằm song song với cầu Rồng nên từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh ánh lửa và làn nước nổi bật giữa dòng sông Hàn về đêm.

Những điểm check-in siêu hot quanh Cầu Rồng

Check-in ngay trên cầu Rồng

Nằm ở vị trí trung tâm thành phố, cầu Rồng từ lâu đã trở thành “studio ngoài trời” quen thuộc của du khách khi tới Đà Nẵng. Chỉ cần đứng ở phần đầu cầu hoặc chọn góc chụp hợp lý là đã có ngay những bức ảnh check-in đậm chất du lịch thành phố biển.

Check-in cùng “Rồng thép” ở đường Trần Hưng Đạo

Nếu không thích chen chúc trên cầu, du khách hoàn toàn có thể chọn khu vực dưới chân cầu phía đường Trần Hưng Đạo. Những quán nước gần đầu rồng vừa có view đẹp, vừa giúp dễ dàng săn được khoảnh khắc cầu phun lửa, phun nước cực kỳ ấn tượng.

Check-in tại các quán rooftop

Các quán cà phê rooftop quanh khu vực cầu Rồng cũng là lựa chọn được nhiều bạn trẻ yêu thích. Từ trên cao, du khách có thể vừa nhâm nhi đồ uống vừa ngắm toàn cảnh sông Hàn lung linh về đêm. Muốn có chỗ đẹp, tốt nhất nên đến sớm trước giờ cầu bắt đầu biểu diễn, bởi tới sát giờ thì những vị trí “view triệu đô” thường kín chỗ rất nhanh.

Check-in tại Cầu Tình Yêu

Đối với nhiều du khách, đặc biệt là các cặp đôi, Cầu Tình Yêu gần như là điểm dừng chân “huyền thoại” mỗi khi ghé Đà Nẵng. Hàng loạt ổ khóa tình yêu cùng khung cảnh lãng mạn bên sông Hàn khiến nơi đây luôn đông người check-in mỗi tối.

Check-in cùng Tượng Cá chép hóa Rồng

Nằm ở bờ Đông sông Hàn, giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, Tượng Cá chép hóa Rồng là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm để chụp ảnh và ngắm cảnh.

Bức tượng mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng theo quan niệm dân gian và cũng là một trong những background “quốc dân” của du lịch Đà Nẵng. Đặc biệt vào buổi tối, khu vực này càng trở nên nổi bật khi ánh đèn từ cầu Rồng phản chiếu xuống mặt sông Hàn lung linh, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa rất thơ.