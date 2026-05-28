Gia thế Suneo qua nghiên cứu của tạp chí tài chính Nhật: Khối tài sản tương đương nghìn tỷ hiện tại, thuộc top 1% giàu có

Mỗi khi nhắc đến nhân vật Suneo trong bộ truyện tranh huyền thoại Doraemon, ấn tượng sâu sắc nhất của chúng ta thường là một cậu nhóc hay đi sau đuôi Jaian, chuyên bày trò trêu chọc Nobita. Một đặc điểm nhận dạng không thể lẫn vào đâu được của Suneo chính là cái mác "con nhà giàu". Thế nhưng, nếu bị truy vấn đến cùng rằng nhà Suneo thực chất giàu đến mức nào, hay bố Suneo làm nghề gì để nuôi nổi thú vui xa xỉ đó, có lẽ không nhiều fan lâu năm có thể trả lời chính xác.

Tháng 2/2023, Tạp chí tài chính uy tín của Nhật Bản Financial Field từng dựa trên các số liệu thống kê thực tế từ Cục Tài chính Tokyo, Bộ Tổng vụ và Cục Thuế Quốc gia Nhật Bản để đưa ra một bài toán định giá chuẩn chỉnh về độ giàu có của gia đình Suneo, nghề nghiệp của bố cậu và cả tương lai sự nghiệp của chính thiếu gia này.

Suneo trong truyện là một nhân vật vừa đáng yêu vừa đáng ghét

Kẻ chuyên đi bắt nạt nhưng lại là mảnh ghép không thể thiếu của "vũ trụ" Doraemon

Nhắc đến Suneo, người ta thường nghĩ ngay đến một cái đuôi của Jaian, một kẻ bắt nạt, nhút nhát và có phần tiêu cực. Trong mạch truyện chính, công thức quen thuộc luôn là Suneo cùng Jaian bắt nạt Nobita, Suneo khoe khoang những món đồ chơi đắt tiền vừa được mua, khiến Nobita tức phát khóc và chạy về cầu cứu Doraemon.

Thế nhưng, đặc biệt là trong các tập phim điện ảnh, bên cạnh một Nobita quả cảm, một Jaian trượng nghĩa hay một Shizuka dịu dàng, Suneo lại là người hay lộ ra khía cạnh yếu đuối, sợ sệt nhất trước các thế lực hắc ám. Dưới góc nhìn của khán giả, chính sự sợ hãi rất con người này lại mang đến một thứ tình cảm chân thật, để rồi khoảnh khắc cậu vượt qua nỗi sợ, sát cánh chiến đấu cùng bạn bè ở cuối phim luôn chạm đến trái tim và tiếp thêm lòng dũng cảm cho người xem. Có thể nói, Suneo chính là nhân vật thực tế nhất và là mảnh ghép không thể thiếu làm nên thành công của cả bộ truyện.

Khối gia tài khổng lồ của gia tộc Honekawa

Tiếp theo, hãy cùng các chuyên gia kinh tế "mổ xẻ" xem gia đình Suneo thực chất sở hữu bao nhiêu tiền. Tài sản đắt đỏ nhất của nhà Suneo chính là căn biệt thự sân vườn rộng từ 150 đến 200 tsubo (đơn vị đo lường của Nhật) nằm ngay tại quận Nerima, Tokyo.

Theo công bố từ Cục Tài chính Tokyo, giá đất trung bình tại khu vực quận Nerima rơi vào khoảng 395.900 yên/m². Một tsubo tương đương khoảng 3,3m². Nếu tính căn biệt thự của Suneo rộng khoảng 200 tsubo, chúng ta sẽ có phép tính cụ thể:

200 tsubo x 3.3 m² x 395.900 yên = khoảng 260.000.000 yên

Xin lưu ý, đây mới chỉ là giá trị của tiền đất. Nếu tính thêm chi phí xây dựng căn biệt thự sang trọng đó vào khoảng 100.000.000 yên nữa, thì riêng giá trị bất động sản căn nhà Suneo đang ở đã lên tới 350.000.000 yên (tương đương 57,8 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại).

Giữa Tokyo "tấc đất tấc vàng", nhà Suneo vẫn sở hữu một biệt thự vô cùng bề thế

Chưa dừng lại ở đó, sở hữu bất động sản tại Nhật Bản đồng nghĩa với việc phải gánh một khoản thuế cố định hằng năm. Với mức thuế suất cơ bản là 1,4% dựa trên giá trị định giá của đất đai và nhà ở, dù số tiền biến động theo từng năm nhưng ước tính mỗi năm, bố Suneo phải đóng tới vài triệu yên tiền thuế (khoảng hàng trăm triệu VNĐ) chỉ để duy trì quyền sở hữu căn nhà này.

Đó mới chỉ là nhà ở Tokyo. Gia đình Suneo còn sở hữu một căn biệt thự nghỉ dưỡng tại vùng đảo ngoại ô, một chiếc siêu xe Porsche đắt đỏ, du thuyền riêng để đi câu cá, cùng vô số cổ vật, đá quý và tranh ảnh giá trị do bố cậu sưu tầm. Cứ cho là căn biệt thự nghỉ dưỡng không quá lớn, nhưng khi cộng gộp giá trị của siêu xe, du thuyền và các bộ sưu tập xa xỉ, tổng tài sản của gia đình Honekawa (chưa tính tiền gửi ngân hàng) ước tính rơi vào khoảng 400.000.000 đến 500.000.000 Yên (khoảng 66,1 - 82,6 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại).

Đương nhiên, con số hơn 82 tỷ VNĐ này mới chỉ là mức quy đổi theo tỷ giá trực tiếp trên danh nghĩa. Bởi nếu tính theo hệ số trượt giá và sức mua thực tế của đồng yên vào những năm 1970 - 1980 - thời kỳ kinh tế Nhật Bản đang ở đỉnh cao hoàng kim, khối tài sản của gia tộc Honekawa ước tính phải tương đương với cả nghìn tỷ VNĐ ở thời điểm hiện tại.

Chân dung người bố "quyền lực" và tương lai làm chủ của Suneo

Để chống đỡ được khối tài sản khổng lồ và chi trả những hóa đơn đắt đỏ đó, công việc của bố Suneo chắc chắn phải rất đặc biệt. Trong truyện, ông được giới thiệu là tổng giám đốc (CEO) của một công ty. Dù tác giả không nêu rõ đó là công ty gì, nhưng vì trong các tập truyện ngắn về tương lai, Suneo lớn lên sẽ điều hành một tập đoàn thương mại quốc tế, nên rất có thể cậu đã được thừa kế lại công ty xuất nhập khẩu từ chính người cha của mình.

Một giả thuyết khác từ các nhà phân tích cho rằng bố Suneo có thể là một nhà thiết kế hoặc đại gia trong giới thời trang. Chi tiết này dựa trên việc Suneo rất thường xuyên khoe được gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, thời trang, và bản thân cậu nhóc cũng có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang khi lớn lên.

Gia thế "khủng" của Suneo thực sự khiến người ta phải trầm trồ

Dù mức thu nhập cụ thể của bố Suneo không được công bố, nhưng việc ông có thể đóng hàng triệu yên tiền thuế mỗi năm, đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài như đi chợ, và sẵn sàng vung tiền mua bất cứ món đồ chơi đắt đỏ nào Suneo đòi hỏi, chứng tỏ thu nhập của ông không thể chỉ dừng ở mức 10 hay 20 triệu yên. Các nhà kinh tế học nhận định, thu nhập hằng năm của bố Suneo ít nhất phải nằm ở mức 50.000.000 yên (khoảng 8,2 tỷ VNĐ/năm).

Và đúng như câu nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", trong tương lai, Suneo cũng sẽ trở thành một giám đốc công ty. Dù không phải là một tập đoàn đa quốc gia đứng đầu thế giới, nhưng công việc kinh doanh của Suneo rất bận rộn và đảm bảo cho cậu một mức thu nhập vượt xa người bình thường.

Gia tộc Honekawa thuộc top 1% siêu giàu của xã hội Nhật Bản

Theo "Khảo sát thực tế về tiền lương trong khu vực tư nhân" do Cục Thuế Quốc gia Nhật Bản công bố năm 2022, tỷ lệ nam giới có thu nhập hằng năm vượt quá 25.000.000 yên tại xứ sở hoa anh đào chỉ chiếm vỏn vẹn khoảng 0,5%. Do đó, ngay cả khi chúng ta đánh giá một cách khiêm tốn nhất, gia đình Suneo với mức thu nhập từ vài chục triệu yên trở lên chắc chắn là những người thuộc tầng lớp siêu giàu, giới tinh hoa chiếm giữ đỉnh tháp của xã hội Nhật Bản.

Nhiều độc giả hiện đại khi nhìn vào con số căn nhà trị giá hơn 62 tỷ VNĐ hay thu nhập hơn 8 tỷ VNĐ có thể sẽ bật cười và cho rằng: "Mức này thì ở các thành phố lớn hiện tại thiếu gì, chưa đủ tầm làm đại gia". Thế nhưng, chúng ta cần nhớ rằng bối cảnh của Doraemon là vào những năm 1970 - 1980. Vào thời điểm giá trị đồng yên cực kỳ có sức nặng và nền kinh tế Nhật Bản đang ở thời kỳ hoàng kim, sở hữu khối tài sản như nhà Honekawa thực sự là một đẳng cấp mà người thường cả đời cũng không dám mơ tới.

Bên cạnh đó, một căn biệt thự rộng tới 200 tsubo nằm ngay quận trung tâm Tokyo từ nửa thế kỷ trước, nếu giữ nguyên đến nay thì giá trị đất đai đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Sự bùng nổ của thị trường bất động sản Tokyo qua nhiều thập kỷ đã biến khối tài sản của bố Suneo ngày ấy trở thành một siêu di sản có giá trị thực tế chạm mốc nghìn tỷ ở xã hội hiện đại.

Suy cho cùng, Suneo thích khoe khoang cũng là điều dễ hiểu, bởi cậu nhóc thực sự có "vốn" để tự hào. Nhưng điều tuyệt vời nhất của bộ truyện Doraemon chính là ở chỗ dù Suneo có giàu đến mức sở hữu cả du thuyền, cậu vẫn chọn trải qua những năm tháng tuổi thơ trên sân bóng trống trải cùng một Jaian cục mịch, một Nobita nghèo rớt mồng tơi và một chú mèo máy ăn bánh rán trừ bữa. Bởi vì giới tài phiệt có thể định giá được căn biệt thự của gia đình Honekawa, nhưng không một nhà kinh tế học nào có thể định giá được sự thuần khiết của một tình bạn vô giá.