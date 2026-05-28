Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh cần tránh lỗi vi phạm kẻo bị trừ 25% điểm

Theo Hà Linh | 28-05-2026 - 15:38 PM | Sống

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội diễn ra ngày 30-31/5 tới, thí sinh tránh mắc các lỗi vi phạm quy chế thi, dẫn đến bị trừ điểm bài thi hoặc bị đình chỉ.

Thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý khiển trách đến đình chỉ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội.

Theo lịch, sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi, thực hiện bài thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Thời gian thí sinh làm bài 120 phút.

Buổi chiều, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ, thời gian 60 phút.

Sáng 31/5, thí sinh làm bài thi môn Toán, thời gian 120 phút.

Theo quy chế, trong các ngày thi, thí sinh phải tuân thủ quy định tại phòng thi, điểm thi. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý từ khiển trách đến đình chỉ thi.

Các điểm thi đều bố trí khu vực gửi đồ cho thí sinh.

Trường hợp bị khiển trách

Thí sinh vi phạm lỗi một lần đối với lỗi nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức do giám thị quyết định tại biên bản được lập.

Nếu bị khiển trách trong thời gian thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Vi phạm bị xử lý cảnh cáo

Thí sinh sẽ bị xử lý cảnh cáo nếu vi phạm một trong các lỗi sau: đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm các lỗi trao đổi bài hoặc giấy nháp với thí sinh khác, chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Thí sinh bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo trong bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi đó.

Những bài thi có đánh dấu, bị phát hiện trong lúc chấm cũng sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi đó.

Vi phạm đến mức đình chỉ thi

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi trong trường hợp vi phạm một trong các lỗi gồm:

Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

Mang vật dụng trái phép vào phòng thi.

Có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi, đe dọa thí sinh khác, không tuân thủ hướng dẫn của giám thị.

Với những trường hợp này, quy chế quy định, giám thị lập biên bản, tịch thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy toàn bộ kết quả bài thi/môn thi năm đó.

Thực tế, trong các mùa thi trước, vẫn thường xảy ra tình trạng thí sinh cố tình hoặc vô ý mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi. Khi bị giám thị phát hiện, thí sinh bị lập biên bản, xử lý theo quy định.

Có trường hợp, thí sinh tắt chuông điện thoại để trong túi quần. Đến cuối giờ, điện thoại rơi từ trong túi ra, giám thị phát hiện và thí sinh bị lập biên bản.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh, tất cả thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình, thu phát thông tin phải được để ngoài phòng thi. Các điểm thi chuẩn bị khu vực riêng cho thí sinh gửi đồ đạc, tư trang cá nhân đảm bảo an toàn.

Trường THPT có tỷ lệ chọi lớp 10 “khủng” nhất Việt Nam: 1 chọi 30, gần 7.500 học sinh đăng ký, nổi tiếng là “lò luyện” thần đồng Toán

Theo Hà Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1,2 triệu lượt xem cảnh một ông bố đứng ngoài cổng chờ con thi lớp 10

1,2 triệu lượt xem cảnh một ông bố đứng ngoài cổng chờ con thi lớp 10 Nổi bật

1 nút ẩn giúp bật điều hòa không cần dùng điều khiển

1 nút ẩn giúp bật điều hòa không cần dùng điều khiển Nổi bật

Từ nào trong tiếng Việt 3 âm tiết nhưng có tới 29 chữ cái?

Từ nào trong tiếng Việt 3 âm tiết nhưng có tới 29 chữ cái?

15:28 , 28/05/2026
Cuối tuần này (28-31/5), 3 con giáp mở cửa gặp trúng quý nhân, đón nhiều tin vui phơi phới

Cuối tuần này (28-31/5), 3 con giáp mở cửa gặp trúng quý nhân, đón nhiều tin vui phơi phới

15:12 , 28/05/2026
Ăn 3 thực phẩm giúp cơ thể “ngậm nước” mùa nắng nóng mà không bận rộn vì đi vệ sinh

Ăn 3 thực phẩm giúp cơ thể “ngậm nước” mùa nắng nóng mà không bận rộn vì đi vệ sinh

15:10 , 28/05/2026
Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

15:05 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên