Ăn 3 thực phẩm giúp cơ thể “ngậm nước” mùa nắng nóng mà không bận rộn vì đi vệ sinh

Những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài bao trùm khiến cơ thể liên tục mất nước qua tuyến mồ hôi, gây mệt mỏi, uể oải và làm giảm hiệu suất làm việc. Để bù lại lượng chất lỏng đã mất trong những ngày nắng nóng, phản xạ tự nhiên của chúng ta là uống thật nhiều nước lọc. Thế nhưng việc liên tục nạp một lượng chất lỏng lớn cùng một lúc vào cơ thể lại vô tình dẫn đến một rắc rối khác là tần suất đi vệ sinh dày đặc, gây bất tiện lớn cho cuộc sống và công việc hằng ngày.

Để giải quyết bài toán khó chịu này, các chuyên gia y tế đã chỉ ra một phương pháp vô cùng thông minh. Bà Maryanne Taylor, chuyên gia tư vấn sức khỏe và là người sáng lập tổ chức The Sleep Works tại Anh, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm khiến cơ thể rất khó tự làm mát. Việc uống quá nhiều nước lọc một cách dồn dập không phải là cách tối ưu vì cơ thể sẽ nhanh chóng đào thải lượng nước thừa ra ngoài. Thay vào đó, bà khuyên nên phân bổ lượng chất lỏng nạp vào cơ thể suốt cả ngày bằng cách tăng cường các loại thực phẩm giàu nước vào chế độ ăn uống hằng ngày.

3 thực phẩm giúp cơ thể "ngậm nước" ngày nắng nóng

Nếu bạn đang tìm kiếm những vũ khí giải nhiệt và giữ nước hiệu quả cho những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, hãy bổ sung ngay 3 cái tên quen thuộc được Maryanne Taylor nhắc đến vào thực đơn hằng ngày. Chia sẻ trên tạp chí Yours, bà nói: "Ăn nhiều chất lỏng giúp đảm bảo cơ thể đủ nước mà không cần phải đi vệ sinh nhiều lần. Việc ăn nhiều dưa chuột, dưa hấu và cần tây, những thực phẩm chứa lượng nước khổng lồ sẽ rất hữu ích cho bạn trong mùa nóng".



1. Dưa chuột

Dưa chuột chính là nhà vô địch trong việc cấp nước khi thành phần của nó chứa tới khoảng 95% là nước. Lượng nước trong dưa chuột là nước cấu trúc sinh học, giúp thẩm thấu vào tế bào nhanh hơn và lưu lại trong cơ thể lâu hơn so với nước lọc thông thường.

Đặc biệt, loại quả này sở hữu các khoáng chất thiết yếu là kali và magiê. Đây là những chất điện giải đóng vai trò như những chiếc máy bơm sinh học, điều hòa áp suất thẩm thấu và sự vận chuyển chất lỏng ra vào màng tế bào. Nhờ cơ chế này, các mô cơ được cấp ẩm sâu, giảm thiểu tối đa tình trạng chất lỏng bị đẩy thẳng xuống bàng quang gây buồn tiểu liên tục.

2. Dưa hấu

Không chỉ là một món trái cây tráng miệng ngon miệng, dưa hấu còn có lợi ích khổng lồ trong thời tiết nóng bức nhờ cấu trúc mọng nước đặc trưng kết hợp với nguồn dinh dưỡng dồi dào. Lượng đường tự nhiên trong dưa hấu khi đi vào cơ thể sẽ kết hợp với các axit amin giúp tái tạo năng lượng bị hao hụt, bù đắp các chất điện giải bị thất thoát qua tuyến mồ hôi một cách nhanh chóng.

Vì kết cấu cơ bản là nước hòa tan các vitamin và rất dễ tiêu hóa, dưa hấu mang lại cảm giác sảng khoái, hỗ trợ làm dịu các mạch máu và hạ nhiệt nội tại từ sâu bên trong cơ thể mà không gây áp lực lọc đột ngột cho hệ tiết niệu.

3. Cần tây

Tương tự như dưa chuột, cần tây cũng sở hữu hàm lượng nước chạm mốc khoảng 95% nhưng lại mang một cơ chế giải nhiệt vô cùng đặc biệt. Ngoài lượng nước dồi dào giúp làm mát các cơ quan nội tạng, cần tây còn chứa một lượng chất xơ dẻo dai hòa tan cùng các muối khoáng tự nhiên giúp làm chậm quá trình hấp thu chất lỏng tại đường ruột.

Chính sự hấp thu từ từ này giúp duy trì màng lọc bảo vệ và nồng độ nước ổn định trong máu suốt nhiều giờ liền. Cần tây vừa giúp màng tế bào ngậm nước bền vững, vừa ngăn chặn tình trạng thận phải làm việc quá tải trong một thời điểm ngắn, rất thích hợp để làm nước ép giải nhiệt cho những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Những sai lầm cần tránh khi giải nhiệt mùa nóng

Bên cạnh việc bổ sung 3 loại thực phẩm vàng kể trên, các chuyên gia dinh dưỡng còn đưa ra những khuyến cáo nghiêm ngặt về các món ăn, thức uống cần tránh xa trong mùa nắng nóng như:

- Tránh đồ ăn nặng và nhiều dầu mỡ: Maryanne Taylor cảnh báo, các món ăn chiên xào, đồ ăn cay nóng và thực phẩm quá nhiều protein sẽ kích thích quá trình sinh nhiệt trong cơ thể, khiến hệ tiêu hóa phải làm việc vất vả hơn và làm bạn cảm thấy nóng nực hơn.

- Hạn chế rượu bia, cà phê và trà: Chuyên gia dinh dưỡng Phil Beard tại Viridian Nutrition (Anh) cho biết, đồ uống có cồn và caffeine là những chất lợi tiểu mạnh, chúng đẩy nhanh quá trình đào thải chất lỏng và làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước của cơ thể.

- Cân nhắc với đồ uống đá lạnh: Một ly nước đá lạnh buốt có vẻ là cách giải nhiệt lý tưởng, nhưng chuyên gia Phil Beard cảnh báo nó có thể gây co thắt đột ngột và làm khó chịu cho dạ dày. Bạn nên ưu tiên nước lọc ở nhiệt độ vừa phải, nước dừa hoặc các loại trà thảo duyệt.

- Kem không thực sự làm bạn mát hơn: Tiến sĩ Alasdair Scott tại Selph giải thích rằng kem chứa hàm lượng chất béo, protein và carbohydrate cao. Mặc dù món ăn này mang lại hiệu ứng mát lạnh tức thì ở khoang miệng, nhưng cơ thể sẽ ngay lập tức sản sinh một lượng nhiệt lớn trong quá trình tiêu hóa các chất phức tạp này, vô tình khiến bạn cảm thấy nóng hơn sau đó.

Nguồn vào ảnh: Express, Eat This, MSN