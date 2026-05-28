Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vi phạm quy chế thi lớp 10 Hà Nội: Bị trừ tới 50% điểm, có thể hủy kết quả

Theo Lệ Thu/VTCnews | 28-05-2026 - 14:29 PM | Sống

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra hướng dẫn xử lý vi phạm quy chế thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, trong đó mức phạt nặng nhất là đình chỉ thi và hủy toàn bộ kết quả.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội cận kề với quy mô hàng trăm nghìn thí sinh dự thi. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, việc nắm chắc quy chế phòng thi được xem là yếu tố quan trọng để tránh mất điểm đáng tiếc.

Theo hướng dẫn xử lý vi phạm quy chế thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo nhiều mức độ khác nhau, từ khiển trách đến đình chỉ thi.

Khiển trách: Trừ 25% điểm bài thi

Hình thức khiển trách áp dụng với thí sinh phạm lỗi một lần như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Quyết định khiển trách do giám thị lập biên bản tại phòng thi. Thí sinh bị khiển trách trong bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Cảnh cáo: Có thể mất một nửa số điểm

Mức cảnh cáo áp dụng với thí sinh đã bị khiển trách nhưng tiếp tục vi phạm; trao đổi giấy nháp; chép bài hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Trong trường hợp này, giám thị sẽ lập biên bản, kèm tang vật nếu có. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi vi phạm.

Thí sinh vi phạm quy chế thi có thể bị khiển trách, cảnh cáo, cho điểm 0 hoặc đình chỉ thi tùy mức độ.

Đánh dấu bài thi vẫn bị trừ điểm nặng

Những bài thi bị phát hiện có đánh dấu riêng trong quá trình chấm thi cũng bị xử lý nghiêm. Theo quy định, bài thi có đánh dấu sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi đó nếu được xác định vi phạm.

Những trường hợp bị cho điểm 0

Thí sinh sẽ bị cho điểm 0 nếu bài thi được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên cho một môn thi; bài thi có chữ viết của hai người; hoặc có phần nội dung viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Đình chỉ thi và hủy kết quả toàn bộ kỳ thi

Mức xử lý nặng nhất là đình chỉ thi, áp dụng với các trường hợp đã bị cảnh cáo nhưng tiếp tục vi phạm; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; có hành vi gây gổ, đe dọa người khác hoặc không tuân theo hướng dẫn của giám thị. Thí sinh bị đình chỉ ở bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự các bài thi tiếp theo.

Đáng chú ý, thí sinh bị đình chỉ thi còn bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, nhiều lỗi vi phạm xuất phát từ tâm lý chủ quan như mang điện thoại theo người, viết ký hiệu riêng vào bài thi hay trao đổi trong giờ làm bài. Vì vậy, thí sinh cần đọc kỹ quy chế, kiểm tra vật dụng trước khi vào phòng thi và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi để tránh mất oan điểm và cơ hội trúng tuyển.

5 điều "cấm kỵ" đối với gia đình có con em sắp thi vào lớp 10

Theo Lệ Thu/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1,2 triệu lượt xem cảnh một ông bố đứng ngoài cổng chờ con thi lớp 10

1,2 triệu lượt xem cảnh một ông bố đứng ngoài cổng chờ con thi lớp 10 Nổi bật

1 nút ẩn giúp bật điều hòa không cần dùng điều khiển

1 nút ẩn giúp bật điều hòa không cần dùng điều khiển Nổi bật

Cây cô đơn nổi tiếng vừa bị chặt

Cây cô đơn nổi tiếng vừa bị chặt

14:30 , 28/05/2026
Không phải Cool, nút này trên điều khiển điều hòa là nút dễ dùng nhất: Nghe nhà sản xuất giải thích

Không phải Cool, nút này trên điều khiển điều hòa là nút dễ dùng nhất: Nghe nhà sản xuất giải thích

14:29 , 28/05/2026
Nóng 40 độ, dân văn phòng cất xe máy ở nhà, đi làm bằng Metro: Tiết kiệm được 2 tiếng bêu nắng chen chúc ngoài đường

Nóng 40 độ, dân văn phòng cất xe máy ở nhà, đi làm bằng Metro: Tiết kiệm được 2 tiếng bêu nắng chen chúc ngoài đường

14:26 , 28/05/2026
56 năm trước Doraemon đã có cách chống nắng nóng mà bây giờ người bình thường cũng có thể áp dụng được ngay tại nhà

56 năm trước Doraemon đã có cách chống nắng nóng mà bây giờ người bình thường cũng có thể áp dụng được ngay tại nhà

14:16 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên