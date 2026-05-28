Vi phạm quy chế thi lớp 10 Hà Nội: Bị trừ tới 50% điểm, có thể hủy kết quả

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội cận kề với quy mô hàng trăm nghìn thí sinh dự thi. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, việc nắm chắc quy chế phòng thi được xem là yếu tố quan trọng để tránh mất điểm đáng tiếc.

Theo hướng dẫn xử lý vi phạm quy chế thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo nhiều mức độ khác nhau, từ khiển trách đến đình chỉ thi.

Khiển trách: Trừ 25% điểm bài thi

Hình thức khiển trách áp dụng với thí sinh phạm lỗi một lần như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Quyết định khiển trách do giám thị lập biên bản tại phòng thi. Thí sinh bị khiển trách trong bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Cảnh cáo: Có thể mất một nửa số điểm

Mức cảnh cáo áp dụng với thí sinh đã bị khiển trách nhưng tiếp tục vi phạm; trao đổi giấy nháp; chép bài hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Trong trường hợp này, giám thị sẽ lập biên bản, kèm tang vật nếu có. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi vi phạm.

Thí sinh vi phạm quy chế thi có thể bị khiển trách, cảnh cáo, cho điểm 0 hoặc đình chỉ thi tùy mức độ.

Đánh dấu bài thi vẫn bị trừ điểm nặng

Những bài thi bị phát hiện có đánh dấu riêng trong quá trình chấm thi cũng bị xử lý nghiêm. Theo quy định, bài thi có đánh dấu sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi đó nếu được xác định vi phạm.

Những trường hợp bị cho điểm 0

Thí sinh sẽ bị cho điểm 0 nếu bài thi được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên cho một môn thi; bài thi có chữ viết của hai người; hoặc có phần nội dung viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Đình chỉ thi và hủy kết quả toàn bộ kỳ thi

Mức xử lý nặng nhất là đình chỉ thi, áp dụng với các trường hợp đã bị cảnh cáo nhưng tiếp tục vi phạm; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; có hành vi gây gổ, đe dọa người khác hoặc không tuân theo hướng dẫn của giám thị. Thí sinh bị đình chỉ ở bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự các bài thi tiếp theo.

Đáng chú ý, thí sinh bị đình chỉ thi còn bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, nhiều lỗi vi phạm xuất phát từ tâm lý chủ quan như mang điện thoại theo người, viết ký hiệu riêng vào bài thi hay trao đổi trong giờ làm bài. Vì vậy, thí sinh cần đọc kỹ quy chế, kiểm tra vật dụng trước khi vào phòng thi và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi để tránh mất oan điểm và cơ hội trúng tuyển.