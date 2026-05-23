Nghìn thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên lớp 10 chuyên sớm nhất Hà Nội

Trưa 23/5, hàng nghìn thí sinh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đây là hai trường chuyên tổ chức thi sớm nhất tại Hà Nội năm nay.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên nhận 3.972 hồ sơ đăng ký dự thi cho 545 chỉ tiêu ở 5 khối chuyên. Trong đó, chuyên Toán có số lượng đăng ký đông nhất với 1.060 hồ sơ, tương ứng tỷ lệ chọi gần 1/9,7. Xếp tiếp theo là chuyên Hóa học với 803 hồ sơ, tỷ lệ chọi 1/7,4; chuyên Vật lý 785 hồ sơ, tỷ lệ chọi 1/7,2; chuyên Tin học 752 hồ sơ, tỷ lệ chọi 1/6,9; chuyên Sinh học 572 hồ sơ, tỷ lệ chọi 1/5,2.

Mỗi khối chuyên của trường đều tuyển 109 chỉ tiêu. Theo quy định, tất cả thí sinh phải dự thi 3 môn chung gồm Ngữ văn, Toán (vòng 1) và Tiếng Anh. Ngoài ra, thí sinh thi thêm môn chuyên tương ứng với khối đăng ký. Điểm xét tuyển của trường được tính bằng điểm Toán vòng 1 nhân hệ số 1 cộng điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Điểm Ngữ văn và Tiếng Anh chỉ là điều kiện xét tuyển, không tính vào tổng điểm.

Trong khi đó, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu năm nay, gồm 90 chỉ tiêu chuyên Ngữ văn và 30 chỉ tiêu cho mỗi lớp chuyên Lịch sử, Địa lý. Thí sinh dự thi vào trường phải hoàn thành đủ 3 môn chung gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cùng môn chuyên tương ứng. Điều kiện là điểm từng môn chung phải đạt từ 2 trở lên và môn chuyên đạt tối thiểu 6 điểm. Công thức tính điểm xét tuyển của trường là tổng điểm 3 môn chung cộng điểm môn chuyên nhân hệ số 3.

Bên cạnh công tác tổ chức thi, lực lượng tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi 2026” cũng được triển khai từ sớm tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Theo đại diện Ban tổ chức, các tình nguyện viên đã tham gia phân luồng giao thông, hướng dẫn phòng thi, phát nước uống và hỗ trợ thông tin cho thí sinh trong suốt buổi thi đầu tiên.

Anh Nguyễn Phạm Huy Hoàng, Trưởng Ban công tác xã hội và truyền thông Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết đội hình tình nguyện năm nay được huy động với tinh thần đồng hành, hỗ trợ tối đa để thí sinh có tâm lý ổn định trước kỳ thi.

“Kỳ thi nào cũng mang nhiều áp lực với học sinh và phụ huynh. Chúng tôi mong những hoạt động nhỏ như hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ nước uống hay động viên tinh thần sẽ giúp các em tự tin hơn khi bước vào phòng thi”, anh chia sẻ.

Kết thúc buổi thi đầu tiên, nhiều phụ huynh đứng chờ trước cổng trường để đón con, trong khi không ít thí sinh tiếp tục chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo trong chiều cùng ngày và những ngày kế tiếp.

