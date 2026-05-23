Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay quốc tế thứ ba Phú Quốc - Hong Kong (Trung Quốc)

Sự kiện không chỉ đánh dấu đường bay quốc tế thứ ba liên tiếp được khai mở trong chưa đầy hai tháng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược khi tiếp tục góp phần thiết lập một "hành lang không trung" chuẩn mực giữa Đảo Ngọc và một trong những trung tâm tài chính, thương mại bận rộn nhất châu Á.

Vào lúc 11:55 sáng, chuyến bay mang số hiệu 9G502 của Sun PhuQuoc Airways đã cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và hạ cánh tại sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) vào 15:45 giờ địa phương. Ở chiều ngược lại, hãng cũng đã đón gần 200 hành khách quốc tế đầu tiên từ Hong Kong (Trung Quốc) đến với Phú Quốc. Đường bay mới này sẽ được duy trì khai thác với tần suất 5 chuyến mỗi tuần, tạo điều kiện di chuyển linh hoạt cho hành khách hai chiều.

Gần 200 hành khách quốc tế đầu tiên từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Phú Quốc trên chuyến bay của SPA

Trong ngày khai trương, không khí tại sân bay trở nên rộn ràng khi những vị khách đầu tiên đặt chân xuống Đảo Ngọc được chào đón nồng nhiệt và nhận những phần quà lưu niệm mang biểu tượng mặt trời đặc trưng của Sun PhuQuoc Airways.

Đại diện hãng cắt băng khai trương đường bay tại Hong Kong

Chia sẻ cảm xúc sau chuyến bay, chị Amanda Lee, một nữ du khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc) cho biết: "Tôi rất ấn tượng với trải nghiệm lần này của mình. Hãng bay mới nhưng rất chuyên nghiệp và tận tâm. Ghế ngồi mới sạch sẽ, tiếp viên phục vụ chu đáo còn đồ ăn thì rất ngon". Nhiều hành khách khác cũng đồng tình rằng, sự xuất hiện của một chuyến bay thẳng với dịch vụ trọn gói đã giúp hành trình trải nghiệm Phú Quốc trở nên tiện nghi và đẳng cấp hơn rất nhiều so với các lựa chọn trung chuyển trước đây.

Du khách Hong Kong chụp hình kỷ niệm chuyến bay

Với định vị là hãng hàng không dịch vụ đầy đủ (full-service), sự hiện diện của Sun PhuQuoc Airways mang đến một luồng gió mới cho thị trường. Hãng hướng đến cung cấp trải nghiệm dịch vụ 5 sao trọn vẹn bao gồm suất ăn nóng, hành lý ký gửi tiêu chuẩn, hệ thống giải trí không dây (IFE) hiện đại, cùng những đặc quyền tối ưu tại khoang Thương gia và hệ thống phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge.

Du khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay quốc tế Hong Kong

Đại diện Sun PhuQuoc Airways nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện: "Hong Kong (Trung Quốc) là thị trường có mức chi tiêu du lịch cao, nhu cầu nghỉ dưỡng quốc tế lớn và đặc biệt phù hợp với định vị du lịch của Phú Quốc. Việc đường bay đầu tiên chính thức cất cánh hôm nay không chỉ mở thêm một kết nối hàng không mới mà còn góp phần đưa Phú Quốc tiến gần hơn tới vai trò một trung tâm du lịch - hàng không quốc tế mới của khu vực".

Sức hút của tuyến bay này còn được cộng hưởng mạnh mẽ bởi những lợi thế độc đáo của điểm đến. Tờ báo hàng đầu Hong Kong - South China Morning Post đã ngợi khen Phú Quốc là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên nguyên sơ và các trải nghiệm tham quan đặc sắc. Đặc biệt, chính sách miễn thị thực 30 ngày cho người nước ngoài đang biến hòn đảo này trở thành "thiên đường nghỉ dưỡng" đầy sức hút đối với du khách Hong Kong.

Du khách đánh giá cao trải nghiệm dịch vụ của Sun PhuQuoc Airways

Bên cạnh đó, chiến lược hình thành "hành lang trải nghiệm" của hãng hàng không thuộc Sun Group đang phát huy hiệu quả tối đa. Du khách quốc tế không chỉ thụ hưởng dịch vụ trên không mà còn được nối dài hành trình trải nghiệm với hệ sinh thái trọn vẹn tại Nam đảo. Từ tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, tổ hợp Sun World Hon Thom, các show diễn đa phương tiện quy mô lớn như Kiss of the Sea, Symphony of the Sea cho đến chuỗi resort 5 sao đẳng cấp. Nhân dịp khai trương, hành khách bay cùng hãng sẽ được tặng vé cáp treo và hưởng ưu đãi lên tới 30% cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, spa trong hệ sinh thái Sun Group.

Tàu bay Sun PhuQuoc Airways tại sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc)

Việc liên tiếp mở ba đường bay quốc tế tới Đài Bắc, Seoul và Hong Kong trong thời gian ngắn đã chứng minh tốc độ mở rộng mạng bay ấn tượng của Sun PhuQuoc Airways. Tiếp đà bứt phá trong chiến lược "Rise to the World", hãng dự kiến sẽ vươn cánh tới Singapore, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và xa hơn là các tuyến xuyên lục địa đến châu Âu, Trung Đông, từng bước hiện thực hóa khát vọng góp phần đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế thứ ba của Việt Nam.