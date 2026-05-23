Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện số điện thoại lừa đảo mới: Người dân cần lưu ý không bắt máy hay gọi lại

Kim Linh | 23-05-2026 - 13:38 PM | Sống

Xuất hiện số điện thoại lừa đảo mới: Người dân cần lưu ý không bắt máy hay gọi lại

Ngày 21/5, Công an xã Minh Khai, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời hỗ trợ chị T.T.D (trú tại xóm Nà Cọn, xã Minh Khai) ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo mạo danh cán bộ Công an qua điện thoại.

Trước đó, chị T.T.D nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0365.862.273, người gọi tự xưng là cán bộ Công an xã Minh Khai tên Tuấn và yêu cầu chiều cùng ngày mang căn cước công dân đến làm việc. Đối tượng còn thông báo tài khoản ngân hàng của chị có liên quan đến một vụ án xảy ra tại TP.HCM nhằm gây hoang mang, lo sợ.

Số điện thoại lừa đảo gọi cho chị T.T.D.

Nghi ngờ bị lừa đảo, chị T.T.D đã chủ động liên hệ Công an xã Minh Khai để xác minh. Qua kiểm tra, Công an xã xác định nội dung trên hoàn toàn là giả mạo, đơn vị không có cán bộ nào tên Tuấn. Nhờ sự cảnh giác và kịp thời trình báo, chị T.T.D đã không làm theo hướng dẫn của đối tượng, tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo trên không gian mạng.

Công an xã Minh Khai tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo cho chị T.T.D được biết.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền phục vụ điều tra.

Khi gặp trường hợp tương tự, người dân cần bình tĩnh, ngắt liên lạc và trực tiếp đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh. Đồng thời, đề nghị người dân tích cực tuyên truyền, chia sẻ các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới đến người thân, bạn bè nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an﻿

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ăn cháo suốt 1 tháng để "dưỡng dạ dày", người phụ nữ 55 tuổi "kinh ngạc" khi đi khám

Ăn cháo suốt 1 tháng để "dưỡng dạ dày", người phụ nữ 55 tuổi "kinh ngạc" khi đi khám Nổi bật

Lời khuyên khi dùng điều hòa

Lời khuyên khi dùng điều hòa Nổi bật

Tình hình hiện tại gây bất ngờ của mì tôm thanh long

Tình hình hiện tại gây bất ngờ của mì tôm thanh long

13:22 , 23/05/2026
Những người sống thọ thường có 3 đặc điểm này khi ngủ: Có đủ thì rất đáng mừng!

Những người sống thọ thường có 3 đặc điểm này khi ngủ: Có đủ thì rất đáng mừng!

12:50 , 23/05/2026
5 trụ cột sức khỏe ai cũng có thể làm để kéo dài tuổi thọ - không hề tốn kém

5 trụ cột sức khỏe ai cũng có thể làm để kéo dài tuổi thọ - không hề tốn kém

12:20 , 23/05/2026
5 bộ phận của con lợn rẻ mấy cũng không nên mua về ăn, nhất là nếu trong nhà có người già và trẻ nhỏ

5 bộ phận của con lợn rẻ mấy cũng không nên mua về ăn, nhất là nếu trong nhà có người già và trẻ nhỏ

11:58 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên