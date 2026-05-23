Xuất hiện số điện thoại lừa đảo mới: Người dân cần lưu ý không bắt máy hay gọi lại

Trước đó, chị T.T.D nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0365.862.273, người gọi tự xưng là cán bộ Công an xã Minh Khai tên Tuấn và yêu cầu chiều cùng ngày mang căn cước công dân đến làm việc. Đối tượng còn thông báo tài khoản ngân hàng của chị có liên quan đến một vụ án xảy ra tại TP.HCM nhằm gây hoang mang, lo sợ.

Số điện thoại lừa đảo gọi cho chị T.T.D.

Nghi ngờ bị lừa đảo, chị T.T.D đã chủ động liên hệ Công an xã Minh Khai để xác minh. Qua kiểm tra, Công an xã xác định nội dung trên hoàn toàn là giả mạo, đơn vị không có cán bộ nào tên Tuấn. Nhờ sự cảnh giác và kịp thời trình báo, chị T.T.D đã không làm theo hướng dẫn của đối tượng, tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo trên không gian mạng.

Công an xã Minh Khai tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo cho chị T.T.D được biết.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền phục vụ điều tra.

Khi gặp trường hợp tương tự, người dân cần bình tĩnh, ngắt liên lạc và trực tiếp đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh. Đồng thời, đề nghị người dân tích cực tuyên truyền, chia sẻ các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới đến người thân, bạn bè nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an﻿