VIDEO: Sau đợt nắng nóng gay gắt, trận mưa "giải nhiệt" nhấn chìm nhiều tuyến phố Hà Nội

Cuối giờ chiều 28-5, Hà Nội xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm chớp và gió giật mạnh. Cơn mưa dông đúng vào thời điểm tan tầm khiến nhiều tuyến phố trung tâm và cửa ngõ Thủ đô rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.



Cơn mưa đúng vào thời điểm tan tầm khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu

Ghi nhận tại các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Giải Phóng…, phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều đoạn giao thông gần như tê liệt. Dòng xe máy, ô tô nối dài hàng cây số, di chuyển chậm chạp dưới mưa lớn.

Tại một số điểm trũng thấp như phố Minh Khai, Nguyễn Xiển, khu vực gần bến xe Mỹ Đình và đường Phạm Văn Đồng, nước mưa dâng cao khiến nhiều phương tiện chết máy. Người dân phải dắt xe bì bõm qua đoạn ngập, gây cảnh tượng hỗn loạn.

Không chỉ gây ùn tắc, mưa lớn kèm sấm chớp còn khiến nhiều người đi đường lo lắng. Một số cây xanh rung lắc mạnh do gió lớn, nhiều biển quảng cáo và vật dụng ven đường bị gió cuốn đổ.

Dự báo trong tối và đêm nay 28-5, Hà Nội có thể tiếp tục xuất hiện mưa dông cục bộ. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, chú ý an toàn khi lưu thông trong điều kiện thời tiết cực đoan.