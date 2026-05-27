Dự báo mới nhất về thời điểm xuất hiện mưa rào, kết thúc nắng nóng ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/5), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất gần 40 độ C. Thời tiết này còn duy trì đến hết ngày mai.

Theo dự báo, từ chiều tối và đêm mai (28/5), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các tỉnh từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Từ đêm 28/5, Bắc Bộ sẽ có mưa, chấm dứt nắng nóng (Ảnh: Tiền Phong).

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 1/6 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng diện rộng khả năng quay trở lại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 28-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25-39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.