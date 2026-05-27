Chưa hết tháng 5/2026, một trường cấp 3 ở Hà Nội đã có tới 9 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600

Giữa lòng Đại học Quốc gia Hà Nội có một ngôi trường cấp 3 từ lâu luôn nằm trong nhóm trường THPT chuyên nổi tiếng nhất cả nước, đó là THPT chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội.

Dù khuôn viên không quá lớn, Chuyên Ngoại ngữ vẫn được nhiều thế hệ học sinh và phụ huynh nhắc đến như một môi trường học tập đặc biệt, nơi quy tụ rất nhiều học sinh sở hữu thành tích học tập nổi bật. Tại đây, chuyện học sinh giành giải quốc gia, quốc tế hay sở hữu hồ sơ học tập “xịn sò” gần như đã trở thành điều quen thuộc.

THPT Chuyên Ngoại ngữ

Mới đây, nhà trường tiếp tục gây chú ý khi thông báo nam sinh Nguyễn Đức Tâm - học sinh lớp 11C Chuyên tiếng Pháp đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối SAT 1600/1600, trở thành gương mặt thứ 9 của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ chinh phục cột mốc ấn tượng này trong năm học 2025 - 2026.

Thành tích này nhanh chóng khiến nhiều người trầm trồ bởi SAT là kỳ thi đánh giá năng lực chuẩn hóa do tổ chức phi lợi nhuận College Board của Mỹ quản lý. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong xét tuyển đại học tại Mỹ và hiện cũng được nhiều trường đại học quốc tế hoặc các chương trình liên kết tại Việt Nam sử dụng. Việc đạt SAT tuyệt đối 1600/1600 là rất hiếm, đòi hỏi khả năng đọc hiểu, tư duy logic và kỹ năng xử lý bài thi ở mức rất cao.

Ngôi trường “nhỏ nhưng có võ”

THPT chuyên Ngoại ngữ được thành lập từ năm 1969 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội và là một trong những trường THPT có chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam.

Về mô hình hoạt động, trường thuộc hệ thống trường công lập trên địa bàn Hà Nội, chịu sự quản lý của Trường Đại học Ngoại ngữ về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính. Đồng thời, trường cũng chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về chương trình giảng dạy, thi tốt nghiệp THPT và cấp bằng tốt nghiệp.

Mỗi năm, trường đào tạo khoảng 1.400 - 1.500 học sinh được tuyển chọn từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Học sinh tại đây theo học các lớp chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn Quốc.

Trường Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ - tiền thân của THPT chuyên Ngoại ngữ hiện nay

Đặc biệt, từ năm 2008, học sinh của trường còn được học thêm ngoại ngữ thứ hai theo nguyện vọng với nhiều lựa chọn như tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Tây Ban Nha hay Ý. Điều này tạo nên môi trường học tập đa ngôn ngữ rất đặc trưng của Chuyên Ngoại ngữ.

Dù diện tích không quá rộng, Chuyên Ngoại ngữ vẫn nổi tiếng là một trong những trường THPT có nhiều hoạt động ngoại khoá sôi động bậc nhất Hà Nội.

Mỗi năm, trường tổ chức hàng loạt chương trình ngoại khóa lớn nhỏ trải dài từ học thuật đến văn nghệ, giải trí. Những sự kiện quen thuộc với học sinh nơi đây có thể kể đến như chương trình định hướng tân học sinh Ten Plus, Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ, sân khấu hóa tác phẩm văn học, Hội vui Khoa học Tự nhiên, lễ báo công dâng Bác tại K9 - Ba Vì, đêm lửa trại, CNN Idol & Prom hay các cuộc thi hùng biện bằng ngoại ngữ.

Bên cạnh đó là hệ thống câu lạc bộ hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ thể thao với CBC (CNN Basketball Club), nhảy múa cùng CDC (CNN Dancing Club) cho tới các hoạt động tình nguyện như CNN Shine, học sinh Chuyên Ngoại ngữ gần như luôn có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng ngoài học tập.

Nhiều hoạt động ngoại khoá sôi nổi

Điểm chuẩn luôn thuộc top cao nhất Hà Nội

Một trong những điều khiến Chuyên Ngoại ngữ trở nên khác biệt chính là môi trường sử dụng ngoại ngữ rất rõ nét. Chỉ cần đi dạo quanh sân trường, không khó để bắt gặp học sinh trò chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật hay tiếng Hàn. Bởi ngoài chương trình đào tạo chuyên sâu ngoại ngữ, trường còn thường xuyên mời giáo viên bản xứ tham gia giảng dạy.

Nhiều học sinh tại đây có khả năng sử dụng thành thạo từ 2-3 ngoại ngữ nhờ chương trình học ngoại ngữ thứ hai theo nguyện vọng. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Chuyên Ngoại ngữ được nhiều phụ huynh xem như môi trường học tập mang màu sắc quốc tế ngay giữa Hà Nội.

Không chỉ nổi bật về ngoại ngữ, trường còn có một “đặc sản” khiến không ít học sinh áp lực: môn Toán được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh ở khối 10 và 11. Điều này đồng nghĩa học sinh vừa phải đảm bảo năng lực tư duy toán học, vừa phải có khả năng tiếp cận kiến thức bằng ngoại ngữ.

Không chỉ nổi tiếng bởi thành tích học tập, THPT chuyên Ngoại ngữ còn là một trong những trường có tỷ lệ cạnh tranh đầu vào rất cao.

Năm 2025, lớp chuyên Anh có điểm chuẩn cao nhất với 34,7 điểm. Xếp sau là lớp chuyên tiếng Đức khối D1 với 33,75 điểm. Lớp chuyên tiếng Đức khối D5 có mức điểm thấp nhất nhưng vẫn lên tới 30,01 điểm.

Điểm chuẩn vào 10 của THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2025

Tỷ lệ chọi của trường cũng luôn ở mức cao. Riêng khối chuyên Anh có tỷ lệ khoảng 1/5,1, tức trung bình hơn 5 học sinh dự thi mới lấy 1 em. Khối chuyên tiếng Nga có tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/7. Các khối chuyên tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn lần lượt có tỷ lệ khoảng 1/6,9; 1/6,6; 1/4,5; 1/4 và 1/6,4.

Với môi trường học tập giàu tính học thuật, khả năng ngoại ngữ nổi bật cùng bảng thành tích đáng chú ý qua nhiều năm, Chuyên Ngoại ngữ vẫn luôn là cái tên được nhiều học sinh Hà Nội hướng tới mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 10.