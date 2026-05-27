Nắng nóng gay gắt, uống nước kiểu này cực nguy hiểm: Ai cũng cần biết để tránh

ThS.BS Dương Thị Phượng, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược – cơ sở Linh Đàm, cho biết việc bổ sung nước trong những ngày nắng nóng là rất cần thiết, nhưng cần uống đúng cách thay vì “càng nhiều càng tốt”.

Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể gây nguy hiểm

Bác sĩ Phượng cho biết, nhu cầu nước của cơ thể trong mùa hè tăng lên do cơ thể mất nước qua mồ hôi. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều nước trong một lần, đặc biệt là uống liên tục lượng lớn trong thời gian ngắn, cơ thể có thể gặp những rối loạn nhất định.

“Có người uống cả lít nước trong một lần với suy nghĩ càng uống nhiều càng tốt, nhưng điều này có thể gây pha loãng máu, làm giảm natri máu tạm thời, ảnh hưởng tới sức khỏe”, bác sĩ Phượng nói.

Theo khuyến cáo, mỗi lần chỉ nên uống khoảng 200 ml nước và chia đều trong ngày, mỗi lần cách nhau khoảng 20–30 phút để cơ thể hấp thu hiệu quả hơn. Việc uống từ từ không chỉ giúp bù nước tốt mà còn tránh gây áp lực cho tim mạch và thận.

Chỉ uống nước lọc đôi khi vẫn chưa đủ

Một thực tế phổ biến là nhiều người dù uống khá nhiều nước nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, chuột rút hoặc thậm chí bị say nắng khi làm việc ngoài trời.

Theo bác sĩ Phượng, nguyên nhân là bởi cơ thể không chỉ mất nước mà còn mất cả điện giải thông qua mồ hôi, đặc biệt ở những người lao động ngoài trời hoặc vận động cường độ cao trong thời tiết oi bức.

“Khi đổ nhiều mồ hôi, nếu chỉ bổ sung nước lọc đơn thuần đôi khi chưa đủ. Cơ thể cần được bù thêm điện giải để cân bằng lượng muối khoáng đã mất”, bác sĩ Phượng cho biết.

Một số loại nước có thể hỗ trợ bổ sung điện giải tự nhiên như nước dừa, oresol hoặc các loại đồ uống có chứa điện giải phù hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần đúng hướng dẫn, tránh lạm dụng.

Vì sao uống đủ nước vẫn bị say nắng?

Theo chuyên gia dinh dưỡng, tình trạng kiệt sức hoặc say nắng không chỉ phụ thuộc vào lượng nước uống mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như:

- Cường độ ánh nắng và nhiệt độ môi trường

- Độ ẩm không khí

- Thời gian tiếp xúc với nắng nóng

- Mức độ thông thoáng của quần áo

- Thể trạng, khả năng thích nghi với nóng

- Các bệnh nền, thuốc đang sử dụng

- Tình trạng thiếu ngủ hoặc sức khỏe suy giảm

Trong điều kiện nhiệt độ quá cao, đặc biệt khi lao động ngoài trời vào buổi trưa mùa hè nhiều giờ liên tục, cơ thể có thể không kịp tản nhiệt dù đã uống nước.

“Khi cơ thể quá tải nhiệt, việc chỉ uống nước sẽ không đủ để xử lý tình trạng say nóng”, bác sĩ Phượng nhấn mạnh.

Làm gì để tránh kiệt sức, say nóng?

Để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt trong mùa hè, bác sĩ Phượng khuyến cáo người dân cần:

- Uống nước đều đặn, chia nhỏ nhiều lần trong ngày

- Không đợi khát mới uống

- Bổ sung điện giải khi đổ nhiều mồ hôi

- Hạn chế làm việc ngoài trời vào giờ nắng gắt

- Nghỉ giải lao ở nơi thoáng mát khi lao động

- Mặc quần áo rộng, thấm hút mồ hôi tốt

- Làm mát cơ thể kịp thời

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như lú lẫn, ngất, co giật, thân nhiệt tăng cao, da đỏ nóng hoặc rối loạn tri giác, người bệnh cần được xử trí cấp cứu ngay thay vì chỉ uống nước thông thường.

Theo bác sĩ Phượng, đây là những dấu hiệu cảnh báo say nóng nặng – tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.