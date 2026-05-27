Liên tục tiếp nhận các trường hợp sốc nhiệt do nắng nóng: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ khi lao động ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng cực đoan

Trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao. Đáng chú ý, có trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch, tiên lượng rất nặng.

Trường hợp thứ nhất là người bệnh N.B.K (50 tuổi, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Theo lời kể của gia đình, người bệnh gặt lúa ngoài trời nắng nóng liên tục khoảng 2 giờ, sau đó xuất hiện mệt đuối, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân, đau mỏi toàn thân và nhanh chóng được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, người bệnh được bác sĩ chẩn đoán bị say nắng, say nóng. Ngay lập tức, người bệnh được xử trí bù nước và điện giải, làm mát, sau khoảng 1 giờ cấp cứu, người bệnh tỉnh táo trở lại, tay chân hết co quắp, giảm đau nhức rõ rệt. Hiện tại sức khỏe ổn định và chuẩn bị được ra viện.

ThS. BS Tô Hiến Minh – Khoa Cấp cứu thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BV)

Tuy nhiên, trường hợp thứ hai diễn biến đặc biệt nặng nề, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Đó là người bệnh L.T.K (69 tuổi, ở Thổ Tang, Phú Thọ), được gia đình đưa vào viện sau khi xuất hiện choáng ngất trong lúc làm việc ngoài đồng. Người bệnh được sơ cứu tại trạm y tế trong tình trạng sốt cao tới 40°C, sau đó nhanh chóng chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 5 điểm, sốt cao 41-42 độ C, huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch, tiểu ít. Người bệnh được chẩn đoán Sốc nhiệt - Suy đa tạng.

Người bệnh lập tức được triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Hiện tình trạng người bệnh vẫn rất nguy hiểm và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Theo ThS. BS Bùi Tất Luật (Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ), sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc lao động gắng sức dưới trời nắng nóng khiến cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn. Khi thân nhiệt tăng quá mức, cơ thể có thể nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não, tim mạch, hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

ThS. BS Bùi Tất Luật thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BV)

Các dấu hiệu cảnh báo say nắng, say nóng, sốc nhiệt và khuyến cáo từ bác sĩ

Người bệnh say nắng, say nóng, sốc nhiệt thường có các biểu hiện sau:

Mệt lả, đau đầu, chóng mặt

Khát nhiều, da nóng đỏ

Co quắp tay chân

Thở nhanh, tim đập nhanh

Buồn nôn, rối loạn ý thức

Sốt cao trên 39-40°C

Lơ mơ, hôn mê

Qua đây, ThS. BS Bùi Tất Luật khuyến cáo người dân:

- Hạn chế lao động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ

- Uống đủ nước, bổ sung điện giải khi làm việc trong môi trường nắng nóng

- Mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, sử dụng phương tiện chống nắng

- Không làm việc quá sức liên tục dưới trời nắng gay gắt

- Người cao tuổi, người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp cần đặc biệt thận trọng trong thời tiết nắng nóng

- Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt nhiều, chóng mặt, co quắp tay chân, sốt cao hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời

- Thời tiết nắng nóng cực đoan không chỉ gây mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nguy cơ say nắng, say nóng, thậm chí sốc nhiệt, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Việc chủ động phòng tránh, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và cấp cứu kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.