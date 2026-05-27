Lời khuyên khi mua cá

Ra chợ hay siêu thị mua cá tưởng đơn giản nhưng thực tế không phải ai cũng biết cách chọn được cá ngon. Có những con nhìn ngoài vẫn bóng đẹp nhưng thịt lại bở, tanh hoặc không còn tươi. Ngược lại, chỉ cần để ý vài chi tiết nhỏ, bạn hoàn toàn có thể chọn được cá chắc thịt, ít tanh và ngon hơn hẳn khi chế biến. Dưới đây là những mẹo rất thực tế mà người nội trợ lâu năm thường áp dụng khi mua cá.

1. Ưu tiên nhìn vào mắt cá trước tiên

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết cá còn tươi hay không chính là phần mắt. Cá tươi thường có mắt trong, hơi lồi nhẹ và nhìn rõ con ngươi. Nếu mắt cá bị đục, lõm xuống hoặc có màu trắng mờ thì cá đã để lâu, thịt dễ mất độ ngon. Với một số loại cá biển, mắt có thể không quá long lanh nhưng vẫn cần giữ được độ trong tự nhiên.

2. Quan sát phần mang cá

Mang cá là vị trí phản ánh độ tươi rất rõ. Cá mới thường có mang màu đỏ hồng hoặc đỏ tươi, không có nhớt lạ và không bốc mùi khó chịu. Nếu mang chuyển sang màu nâu sẫm, xám hoặc có mùi hôi mạnh thì không nên mua. Khi đi chợ, nhiều người chỉ nhìn bề ngoài mà quên kiểm tra mang nên dễ mua phải cá không còn ngon.

3. Chạm thử vào thân cá

Cá tươi thường có phần thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Khi dùng tay ấn nhẹ vào thân, phần thịt sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Ngược lại, nếu thịt mềm nhũn, để lại vết lõm hoặc cảm giác bở thì cá đã để lâu. Với những loại cá lớn như cá hồi, cá thu hay cá basa, bước kiểm tra này càng quan trọng vì phần thịt quyết định rất nhiều đến chất lượng món ăn.

4. Da cá phải bóng và lớp vảy bám chắc

Lớp da và vảy cũng là dấu hiệu giúp nhận biết cá ngon. Cá tươi thường có da bóng nhẹ, màu sắc tự nhiên và lớp nhớt trong. Vảy bám chặt vào thân, không bong tróc nhiều. Nếu thấy cá xỉn màu, khô da hoặc vảy rụng nhiều thì khả năng cao cá đã không còn tươi. Một số người bán có thể phun nước để cá nhìn “mướt” hơn nên bạn cần quan sát kỹ phần da và độ săn chắc tổng thể.

5. Ngửi mùi để tránh mua cá tanh hỏng

Cá tươi vẫn có mùi đặc trưng nhưng thường khá nhẹ và tự nhiên. Nếu cá có mùi tanh nồng, chua hoặc khai mạnh thì nên tránh mua vì đó là dấu hiệu cá đã bắt đầu phân hủy. Đặc biệt với cá biển, nhiều người nghĩ tanh là bình thường nên bỏ qua bước này. Thực tế, cá càng tươi thì mùi càng dễ chịu và không quá gắt.

6. Nên chọn cá còn bơi nếu có thể

Nếu mua ở chợ hoặc cửa hàng có bể chứa, cá còn bơi khỏe thường sẽ tươi ngon hơn cá đã làm sẵn từ lâu. Tuy nhiên cũng cần chú ý cách cá bơi. Cá khỏe thường phản ứng nhanh, bơi linh hoạt, không nổi đầu hoặc nằm im dưới đáy quá lâu. Dù vậy, không phải loại cá nào còn sống cũng ngon tuyệt đối, vì điều quan trọng vẫn là môi trường bảo quản và độ khỏe của cá.

7. Cẩn thận với cá có màu quá bắt mắt

Nhiều người có xu hướng chọn cá màu sáng đẹp nhưng đôi khi đây lại là dấu hiệu bất thường. Một số loại cá bảo quản lâu có thể được xử lý để nhìn tươi hơn. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn màu sắc, hãy kết hợp kiểm tra mắt, mang, da và độ đàn hồi của thịt để đánh giá chính xác hơn. Cá ngon thường có vẻ ngoài tự nhiên chứ không “đẹp giả” một cách bất thường.