Nhà lúc nào cũng sạch dù 3 ngày không dọn: Bí quyết của mẹ tôi sau khi nghỉ hưu khiến tôi bất ngờ

Tôi từng nghĩ mẹ là kiểu người chăm chỉ "có tiếng", ngày nào cũng lau bàn, quét nhà, sắp đồ liên tục. Nhưng không. Bí quyết của bà lại nằm ở việc… giảm bớt việc phải dọn ngay từ đầu.

Và càng nghe, tôi càng thấy đây đúng là kiểu tư duy sống mà rất nhiều phụ nữ tuổi 40–60 nên biết: Không phải chăm hơn, mà là bớt tạo ra sự bừa bộn.

1. Càng ít đồ bày ra ngoài, nhà càng "giàu cảm giác sạch"

Điều đầu tiên mẹ tôi nói là: "Muốn nhà nhìn gọn, đừng để mọi thứ nằm ngoài tầm mắt".

Bà gần như cất hết đồ vào tủ. Những món có thể giấu được thì giấu. Những thứ không dùng thường xuyên thì cho vào hộp. Trên mặt bàn chỉ để lại vài món thực sự cần thiết.

Tôi từng nghĩ cách này hơi "cứng nhắc", nhưng sau khi thử áp dụng ở chính căn hộ của mình, tôi mới nhận ra một điều rất thật: Nhà bừa nhiều khi không phải vì bẩn, mà vì quá nhiều chi tiết nhỏ xuất hiện cùng lúc.

Một bàn ăn đặt thêm hộp khăn giấy, vài lọ vitamin, giấy note, dây sạc, túi đồ mua vội… là đủ khiến không gian rối mắt.

Mẹ tôi bảo: "Đóng cánh tủ lại là thấy nhẹ đầu ngay". Nghe buồn cười nhưng đúng thật.

Đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc phụ nữ sống một mình nhưng bận rộn, việc giảm đồ bày ngoài giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian dọn mỗi ngày.

2. Không tiếc những món "để đó cho có"

Sau tuổi 55, mẹ tôi bắt đầu bỏ dần một loạt món đồ mà trước đây bà từng rất thích mua.

Từ thảm trải sàn, lọ gia vị kiểu cách cho tới những món decor nhỏ nhỏ đặt khắp nhà.

Lý do rất đơn giản: "Đẹp nhưng khiến mình mệt".

Một tấm thảm nghĩa là thêm một thứ phải giặt. Một bộ lọ gia vị đẹp đồng nghĩa với việc phải tháo ra vệ sinh thường xuyên. Một chiếc ghế trắng "sống ảo" đẹp thật nhưng ngày nào cũng phải lau.

Rất nhiều người nghĩ nhà đẹp là nhà có nhiều đồ. Nhưng thực tế, càng sống lâu người ta càng hiểu: Nhà dễ chịu là nhà ít khiến mình phải phục vụ nó.

Mẹ tôi giữ lại những món dùng thật sự thường xuyên, còn lại bà bỏ bớt hoặc không mua mới nữa. Nhờ vậy mà việc dọn dẹp giảm đi thấy rõ.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra một kiểu "tiết kiệm tuổi trung niên" rất hay: Không mua thêm thứ khiến mình phải tốn công chăm sóc.

3. Dọn ngay lúc bẩn mới là cách nhàn nhất

Đây có lẽ là mẹo thay đổi tôi nhiều nhất.

Trước kia tôi thường để cuối tuần mới dọn nhà một lượt. Kết quả là càng nhìn càng ngại, còn lúc bắt tay vào thì mất nguyên nửa ngày.

Mẹ tôi lại làm kiểu khác.

Nấu ăn xong lau bếp luôn. Ăn xong rửa bát luôn. Trước khi ngủ dành 5 phút sắp lại bàn trang điểm và phòng tắm.

Nghe có vẻ vụn vặt, nhưng chính những việc nhỏ đó lại giúp nhà không bao giờ rơi vào trạng thái "quá tải".

Đặc biệt là dầu mỡ trong bếp.

Mẹ tôi nói một câu rất chí lý: "Vết bẩn mới chỉ cần lau. Vết bẩn cũ cần đánh vật".

Đúng thật. Một chiếc bếp để bám dầu 3 ngày khác hoàn toàn với một chiếc bếp được lau ngay sau khi nấu. Công sức bỏ ra có khi gấp 5 lần.

Từ khi học theo mẹ, tôi không còn ám ảnh cảnh cuối tuần dọn nhà nữa. Nhà vẫn có bừa, nhưng không bao giờ đến mức khiến mình kiệt sức.

4. Không cần mua quá nhiều nước tẩy rửa đắt tiền

Một điều khiến tôi bất ngờ là mẹ tôi gần như không dùng các loại chất tẩy rửa "hot" trên mạng.

Bà tận dụng chính những thứ sẵn có trong nhà.

Lau sàn thì cho thêm chút nước xả vải hoặc xà phòng để sàn thơm và ít bám bụi hơn.

Lau dầu mỡ thì dùng túi nilon cũ bọc tay, cho chút nước rửa chén rồi lau luôn, xong là bỏ, khỏi phải giặt khăn nhiều lần.

Còn mẹo khiến tôi phục nhất là xử lý cống có mùi bằng giấm trắng + baking soda + nước rửa chén.

Đơn giản, rẻ tiền mà hiệu quả ổn. Với mẹ tôi, việc nhà không cần cầu kỳ. Quan trọng là tìm cách giảm công sức và duy trì đều đặn.

Đây cũng là kiểu tư duy mà rất nhiều phụ nữ sau tuổi trung niên đang theo đuổi: Không cố làm "nội trợ hoàn hảo", mà tìm cách sống nhẹ người hơn.

5. Đặt lại đúng chỗ: Thói quen nhỏ nhưng cứu cả căn nhà

Mẹ tôi nói có một kiểu bừa bộn rất phổ biến: Đi tìm đồ.

Chỉ cần không nhớ chìa khóa để đâu, hóa đơn cất chỗ nào hay thuốc đặt ở ngăn nào… là đủ lục tung cả nhà lên.

Vì vậy, nguyên tắc cuối cùng của bà là: Dùng xong trả về đúng vị trí. Nghe đơn giản nhưng đây thực sự là "xương sống" của một căn nhà gọn gàng.

Khi mọi thứ có chỗ cố định, bạn không mất thời gian tìm kiếm, không quăng tạm đồ khắp nơi và cũng ít nổi cáu hơn vì những chuyện lặt vặt.

Sau tuổi nghỉ hưu, mẹ tôi không sống kiểu "siêng hơn". Bà chỉ sống tối giản hơn, bớt tạo việc cho mình hơn.

Và có lẽ đó mới là điều nhiều người trẻ đang thiếu: Không phải thêm kỹ năng dọn nhà, mà là học cách khiến cuộc sống đỡ bừa ngay từ đầu.

Chỉ vài thay đổi nhỏ thôi, nhưng đổi lại là cảm giác nhẹ đầu hơn mỗi ngày.