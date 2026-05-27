Công an kiểm tra giao dịch 11 triệu đồng của Nguyễn Nguyên Thiện

Đinh Anh | 27-05-2026 - 14:07 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin, trực ban Công an xã đã báo cáo chỉ huy ca trực, đồng thời giao Tổ Cảnh sát khu vực phối hợp ngân hàng tiến hành xác minh thông tin.

Mới đây, Công an xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 25/5, trực ban Công an xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn trình báo của công dân Nguyễn Nguyên Thiện về việc nhận được số tiền 11.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng. Sau khi tiếp nhận thông tin, trực ban Công an xã đã báo cáo chỉ huy ca trực, đồng thời giao Tổ Cảnh sát khu vực phối hợp ngân hàng tiến hành xác minh thông tin chủ tài khoản và liên hệ với chủ sở hữu để làm việc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Nguyễn Tấn Cường, thường trú tại xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng. Do nhầm lẫn trong quá trình chuyển tiền mua bán, anh đã chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của anh Thiện.

Công an xã Hàm Tân hỗ trợ trao trả tài sản cho người dân. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi xác định sự việc trên là do nhầm lẫn, Công an xã Hàm Tân đã mời anh Nguyễn Nguyên Thiện và anh Nguyễn Tấn Cường đến trụ sở Công an xã để tiến hành chuyển hoàn đầy đủ số tiền 11 triệu đồng. Việc chuyển hoàn được thực hiện công khai, minh bạch dưới sự chứng kiến của trực ban Công an xã, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Hành động trung thực, thiện chí của người nhận tiền cùng tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an xã Hàm Tân đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả công tác gần dân, sát dân, kịp thời hỗ trợ nhân dân giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.

Từ sự việc trên, Công an xã Hàm Tân khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và nội dung chuyển tiền nhằm hạn chế những sai sót không đáng có. Khi xảy ra sự cố chuyển nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng﻿

Đinh Anh

