Bật điều hòa khi đi ngủ, cô gái 22 tuổi thức dậy với khuôn mặt méo mó: 4 lưu ý dùng điều hòa an toàn trong thời tiết nắng nóng

"Bác sĩ ơi, miệng tôi bị lệch, tôi phải làm sao đây?". Mới đây, Tiểu Mỹ, 22 tuổi ở Trung Quốc, thức dậy và phát hiện miệng mình bị lệch sang trái, mắt phải không thể nhắm lại được, tạo thành một khe hở lớn. Cô vội vã đến bệnh viện tìm cách cứu chữa.

Bác sĩ hỏi Tiểu Mỹ dạo này cô có thường xuyên dùng máy điều hòa không. Cô cho biết, trong những đợt nắng nóng kéo dài, và vì cô ấy nhạy cảm với nhiệt độ cao, nên cô luôn ở trong phòng điều hòa, dù ở chỗ làm hay ở nhà, với nhiệt độ được đặt ở khoảng 25 độ C. Hôm trước khi bị ốm, cô đã đi xe buýt về nhà và đổ mồ hôi rất nhiều trên đường. Khi về đến nhà, Tiểu Mỹ đứng trước cửa gió điều hòa một lúc. "Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hôm sau mặt tôi lại méo mó".

Dựa trên bệnh sử và kết quả khám bệnh, Tiểu Mỹ được chẩn đoán mắc chứng "liệt mặt ngoại biên". Sau 5 ngày điều trị, mắt của cô về cơ bản có thể nhắm lại và nếp gấp mũi má về cơ bản đối xứng khi ở trạng thái nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bác sĩ nhắc nhở cô cần tiếp tục điều trị thêm khoảng 2 tuần nữa để về cơ bản hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ giải thích liệt mặt ngoại biên là một dạng liệt cơ mặt do viêm không đặc hiệu của dây thần kinh mặt trong ống thần kinh mặt. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, với tỷ lệ mắc tương tự ở nam và nữ. Các triệu chứng thường gặp bao gồm bất đối xứng khuôn mặt, không thể thực hiện các động tác như như nhướn lông mày, nhắm mắt hoặc chu môi.

Làm thế nào để phòng ngừa liệt mặt? Bác sĩ khuyên nên duy trì thói quen sinh hoạt hàng ngày đều đặn, tập thể dục nhiều hơn để nâng cao thể lực và tránh bị cảm lạnh, đặc biệt là cảm cúm do virus. Vào mùa hè, tránh tiếp xúc quá nhiều với không khí lạnh và tuyệt đối không ngồi trực tiếp trước máy điều hòa hoặc quạt.

Trường hợp của Tiểu Mỹ không phải hiếm gặp. Cô Châu, 32 tuổi ở Trung Quốc, làm việc cho một công ty internet. Thứ 5 tuần trước, cô về nhà lúc 10 giờ tối sau khi tan làm. Sau khi tắm, cô bật điều hòa ở mức 22 độ C để nhanh chóng hạ nhiệt và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thật bất ngờ, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cổ cô cứng đờ, vai đau nhức, và phía sau đầu cảm thấy nặng trĩu. Cô cố gắng ngồi dậy bằng cách chống tay lên giường, nhưng khi cố gắng, cô nhận ra mình không thể nâng cánh tay phải lên được.

Sau khi thăm khám tình trạng của cô, bác sĩ lập tức hiểu ra: "Cô thường xuyên bị đau cổ phải không?". "Vâng, đúng vậy, tôi dành phần lớn thời gian làm việc trước máy tính. Trước đây tôi bị thoái hóa đốt sống cổ, nhưng giờ tôi đi massage mỗi tuần và bệnh không tái phát trong một thời gian khá dài rồi". Cô Châu tỏ vẻ khó hiểu, tự hỏi tại sao chứng thoái hóa đốt sống cổ của mình lại đột nhiên tái phát trong khi tư thế ngủ của cô không hề khó chịu.

"Chắc hẳn cả đêm chị đều ở trong phòng điều hòa, phải không? Vai và cổ chị bị lạnh. Theo y học cổ truyền, đó gọi là tác nhân gây bệnh lạnh xâm nhập vào cơ thể, khiến chị dễ bị đau nhức", bác sĩ nói. Ông cho biết hầu như ngày nào ông cũng gặp một hoặc hai trường hợp như cô Châu, và hầu hết đều là người trẻ tuổi. "Đặc biệt là những bệnh nhân đã bị thoái hóa đốt sống cổ hoặc cứng khớp vai, các triệu chứng của họ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi bị lạnh".

Bác sĩ cho biết vào mùa hè, vai và cổ tiếp xúc trực tiếp với các yếu tố môi trường và dễ bị ảnh hưởng nhất bởi luồng khí lạnh từ máy điều hòa. Hầu hết các trường hợp đau vai và cổ của bệnh nhân thực chất là do tiếp xúc với không khí lạnh cục bộ. Nếu bạn cảm thấy đau, nên đến bệnh viện để được điều trị càng sớm càng tốt. Các phương pháp điều trị phổ biến bao gồm châm cứu, giác hơi và cứu ngải.

Sau hai lần điều trị bằng châm cứu, cơn đau của cô Châu đã thuyên giảm, và cuối cùng cô đã có thể nâng và hạ cánh tay một cách bình thường. Bác sĩ dặn cô không được để nhiệt độ quá thấp khi dùng điều hòa ở nhà, và đặc biệt là tránh luồng gió trực tiếp từ điều hòa.

Để phòng ngừa bệnh do điều hòa không khí gây ra, điều quan trọng là phải hiểu rõ các nguyên nhân chính, nhìn chung có ba nguyên nhân: Thứ nhất, việc đóng kín cửa và cửa sổ khi bật điều hòa sẽ cản trở sự lưu thông không khí, và kết hợp với việc không thường xuyên vệ sinh điều hòa, dẫn đến dị ứng nấm mốc và mạt bụi. Thứ hai, đặt nhiệt độ quá thấp có thể gây cảm lạnh. Thứ ba, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời có thể gây rối loạn hệ thống cân bằng nội môi của cơ thể.

- Không nên ở trong phòng có điều hòa quá bốn tiếng đồng hồ: Cố gắng tránh ở trong phòng có điều hòa quá lâu. Ngay cả khi sử dụng điều hòa, hãy nhớ thường xuyên mở cửa sổ để không khí lưu thông giữa trong nhà và ngoài trời.

- Thường xuyên vệ sinh và khử trùng máy điều hòa không khí: Mỗi năm trước khi sử dụng máy điều hòa, hãy nhờ chuyên gia vệ sinh và khử trùng. Thường xuyên vệ sinh bộ lọc để ngăn ngừa sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh.

- Điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa: Chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời không nên quá lớn, lý tưởng nhất là duy trì ở mức khoảng 3-5 độ C, và nhiệt độ phòng không nên thấp hơn 26 độ C. Nếu bạn đổ mồ hôi nhiều sau khi trở về từ ngoài trời, đừng lập tức vào phòng có điều hòa; tốt nhất nên đợi cho đến khi mồ hôi khô. Không đứng trực tiếp trước cửa gió điều hòa.

- Hãy nhớ uống đủ nước: Phòng có máy lạnh thường khô, vì vậy hãy nhớ uống nhiều nước để giữ cho cơ thể đủ nước.

