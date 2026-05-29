Loại rau bổ dương tốt nhất nên ăn vào mùa hè, đặc biệt là khi nắng nóng: 4 công thức món ngon kết hợp để trừ hàn thấp

Thời tiết mùa hè đặc trưng nóng ẩm mưa nhiều cộng thêm việc thường xuyên sử dụng điều hòa và đồ uống lạnh, dễ dẫn đến tích tụ hàn thấp trong cơ thể, gây ra cảm giác nặng nề, chán ăn và mệt mỏi. Rau tía tô được biết đến là "thảo dược dương khí", có tính ấm và vị cay nồng. Nó có thể trừ hàn thấp, điều hòa khí huyết và làm dịu dạ dày. Loại rau này đã trở thành một nguyên liệu tuyệt vời để điều trị cảm lạnh và thấp trong mùa hè. Dưới đây là 4 món ăn từ tía tô đơn giản và dễ làm, có lợi cho sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi.

1. Trứng xào lá tía tô

Chuẩn bị nguyên liệu: 80g lá tía tô tươi, 3-4 quả trứng gà, 2 tép tỏi, một nhúm muối, dầu ăn vừa đủ, 1/2 muỗng canh nước tương.

Cách làm món trứng xào lá tía tô

Bước 1: Chọn những lá tía tô non, bỏ cuống già, rửa sạch nhiều lần với nước, để ráo nước. Bạn có thể để nguyên lá tía tô hoặc thái nhỏ tùy thích. Bóc vỏ và băm nhỏ tỏi. Đập trứng vào một bát sạch, thêm một chút muối, rồi dùng đũa đánh đều cho đến khi hỗn hợp trứng tạo thành bọt mịn.

Bước 2: Làm nóng chảo với một ít dầu ăn. Khi dầu nóng, cho tỏi băm vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Sau đó đổ hỗn hợp trứng vào và khi phần đáy đông lại, dùng phới dẹt đảo đều cho đến khi trứng có màu vàng nâu đẹp mắt. Cho lá tía tô vào và xào nhanh trên lửa vừa trong 30 giây để làm nổi bật hương thơm đặc trưng của lá tía tô. Rưới nửa thìa nước tương, thêm một chút muối cho vừa ăn, xào trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp đều, rồi lấy ra khỏi chảo.

Hiệu quả của món ăn với sức khỏe

Lá tía tô có tính ấm, trừ hàn thấp, trong khi trứng có tính ấm và bổ dưỡng. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này tạo nên một món ăn - bài thuốc dịu nhẹ. Nó có thể trừ hàn thấp tích tụ trên bề mặt cơ thể và trong tỳ vị, làm giảm cảm lạnh và chứng ớn lạnh ở bụng vào mùa hè, đồng thời điều hòa khí huyết và kích thích ăn ngon, cải thiện tình trạng chán ăn; giảm đầy hơi và ợ hơi do ẩm thấp. Món ăn này có thể ăn cùng với cơm hàng ngày để điều hòa cơ thể một cách nhẹ nhàng.

2. Nước tía tô, gừng

Chuẩn bị nguyên liệu: 60g lá tía tô tươi, 30g gừng, 800ml nước, một nhúm đường phèn (tùy thích).

Cách nấu nước tía tô gừng

Bước 1: Rửa sạch lá tía tô và để ráo nước. Chà sạch gừng, không cần gọt vỏ, và thái thành những lát mỏng đều nhau. Đổ nước đã chuẩn bị vào nồi, cho gừng thái lát vào, đun sôi nước ở lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống nhỏ và tiếp tục đun liu riu trong 5 phút để chiết xuất hương vị gừng.

Bước 3: Cho tất cả lá tía tô vào và đun nhỏ lửa thêm 8 phút nữa để các thành phần hoạt tính của tía tô ngấm hoàn toàn vào nước. Nếu bạn thích vị ngọt hơn một chút, bạn có thể thêm một ít đường phèn, khuấy cho đến khi tan hết, rồi tắt bếp. Vớt bỏ lá tía tô và gừng, để nguội bớt trước khi uống. Nên uống khi còn nóng để có hiệu quả tốt hơn.

Hiệu quả của thức uống với sức khỏe

Gừng là một nguyên liệu kinh điển giúp làm ấm cơ thể và trừ hàn. Khi kết hợp với tía tô, một loại thảo dược nổi tiếng với tính dương, tác dụng trừ hàn và trừ ẩm của nó được tăng gấp đôi. Thức uống này được đặc biệt dành cho chứng hàn và trừ ẩm trong cơ thể do tiếp xúc quá nhiều với không khí lạnh, mưa hoặc ở lâu trong phòng điều hòa vào mùa hè. Nó có thể nhanh chóng trừ hàn và trừ ẩm, giảm cảm giác nặng nề trong cơ thể, tay chân lạnh, buồn nôn và nôn mửa. Uống vào buổi sáng hoặc buổi chiều sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái.

3. Vịt hầm lá tía tô

Chuẩn bị nguyên liệu: 500g thịt vịt, 150g lá tía tô tươi, 1 củ gừng, 1-2 cây hành lá, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh nước tương đen, muối và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách nấu món vịt hầm lá tía tô

Bước 1: Sơ chế sạch và chặt thịt vịt thành các miếng có kích thước đều nhau. Ngâm thịt vịt trong nước sạch khoảng 10 phút để loại bỏ máu thừa, rồi rửa sạch lại. Nhặt bỏ cọng già và rửa sạch lá tía tô, để ráo nước rồi cắt thành những khúc lớn. Thái gừng thành lát mỏng và cắt hành lá thành từng khúc.

Bước 2: Cho các miếng vịt vào nồi nước lạnh, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn và vài lát gừng, chần trên lửa lớn. Dùng muôi hớt bọt sau khi nước sôi, tiếp tục nấu trong 2 phút, vớt các miếng vịt ra, rửa lại bằng nước ấm và để ráo. Làm nóng dầu trong chảo, sau đó cho gừng thái lát, hành lá cắt khúc vào xào thơm. Cho thịt vịt vào xào trên lửa vừa, đảo liên tục để mỡ từ da vịt tan chảy cho đến khi bề mặt thịt vịt hơi vàng.

Bước 3:Thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn còn lại, nước tương và nước tương đen. Xào cho đến khi thịt vịt chín đều. Sau đó đổ nước nóng vào đủ ngập các nguyên liệu. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong 30 phút. Mở nắp, cho lá tía tô và lượng muối vừa ăn vào. Đảo đều và tiếp tục ninh nhỏ lửa trong 10 phút để hương thơm của tía tô ngấm vào thịt vịt. Cuối cùng, tăng nhiệt độ để đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Khi nước sốt đã sánh, tắt bếp và bày món ăn ra đĩa.

Hiệu quả của món ăn với sức khỏe

Thịt vịt bổ âm, bù đắp thiếu hụt, trung hòa tính ấm của tía tô và gừng, giúp món ăn ấm nóng mà không gây khô. Vào mùa hè, độ ẩm cao dễ dẫn đến tỳ vị suy yếu và thể trạng suy nhược. Món ăn này có thể tiêu trừ hàn thấp sâu trong cơ thể, đồng thời bổ khí huyết, tăng cường tỳ vị. Nhờ tính ấm nóng, món ăn không gây nóng trong người, phù hợp cho cả gia đình. Có thể cải thiện tình trạng nặng chân tay và mệt mỏi do hàn thấp gây ra.

4. Salad dưa chuột với lá tía tô

Chuẩn bị nguyên liệu: 2 quả dưa chuột, 70g lá tía tô non, 2 quả ớt đỏ nhỏ, 2 muỗng canh giấm balsamic, 1 muỗng canh dầu mè, tỏi băm, muối và một chút đường.

Cách làm món salad dưa chuột với lá tía tô

Bước 1: Rửa sạch dưa chuột với nước sạch, đập dập bằng sống dao, rồi cắt thành miếng nhỏ. Rửa sạch lá tía tô non, để ráo nước, rồi cắt thành sợi nhỏ. Cắt khoanh ớt đỏ nhỏ và băm nhỏ tỏi. Lấy một cái bát lớn, cho dưa chuột vào, thêm một chút muối và trộn đều. Ngâm trong 5 phút để dưa chuột hút bớt nước thừa, sau đó đổ bỏ phần nước chảy ra.

Bước 2: Cho lá tía tô thái nhỏ, tỏi băm và ớt băm vào bát, sau đó thêm giấm balsamic, một ít đường và dầu mè. Trộn đều tất cả các nguyên liệu và để yên trong 3 phút cho các hương vị hòa quyện. Món ăn giải khát, giải nhiệt đã sẵn sàng. Ngon nhất khi ăn ngay sau khi trộn.

Hiệu quả của món ăn với sức khỏe

Dưa chuột có tính mát và sảng khoái, trong khi lá tía tô có tính ấm và trừ ẩm, tạo nên sự cân bằng hài hòa, ăn tuyệt vời trong mùa hè. Nó có thể trừ hàn thấp ở tỳ vị, làm dịu sự khó chịu do cái nóng mùa hè gây ra và cải thiện các triệu chứng như chán ăn và tức ngực do ẩm thấp quá mức. Hương vị tươi mát và không ngấy; kết hợp tía tô với các món ăn sống, lạnh cũng có thể làm giảm sự khó chịu do lạnh ở dạ dày và ruột.

Đây là 4 món ngon sử dụng lá tía tô kết hợp với các nguyên liệu. Những món ăn này nguyên liệu rất đơn giản, công thức nấu cũng dễ, bạn hãy nấu cho gia đình thưởng thức trong mùa hè này để giữ sức khỏe và xua tan hàn thấp, củng cố sức khỏe nhé!