Tin rất vui: Đúng ngày 1/6, hàng trăm học sinh được miễn phí 1 dịch vụ

Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, hàng trăm học sinh có thành tích tốt sẽ có cơ hội nhận vé vào cửa miễn phí tại VinWonders Vũ Yên, một trong những tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô lớn ở miền Bắc. Không phải món quà vật chất đắt tiền, phần thưởng khiến nhiều phụ huynh chú ý dịp hè này lại là một ngày được vui chơi, khám phá và tận hưởng không khí lễ hội sau cả năm học nỗ lực.

Cụ thể, thông tin từ Fanpage chính thức VinWonders Vũ Yên, chương trình “Bé giỏi bé ngoan” dành tặng 500 vé vào cửa miễn phí cho các bé đạt danh hiệu Học sinh Giỏi và Xuất sắc. Ưu đãi áp dụng cho các bé đã đăng ký tham gia thông qua nhà trường trước ngày 31/05. Khi đến công viên, bé đã đăng ký chỉ cần xuất trình giấy khen tại cổng kiểm soát vé để nhận ưu đãi.

Điểm cần lưu ý là chương trình có số lượng vé giới hạn và không áp dụng theo hình thức cứ mang giấy khen đến là được nhận vé. Theo nội dung công bố, học sinh cần thuộc danh sách đã đăng ký thông qua nhà trường trước thời hạn quy định.

Vì vậy, trước khi đưa con đến vui chơi, phụ huynh nên kiểm tra lại thông tin với nhà trường hoặc theo dõi kênh chính thức của VinWonders Vũ Yên để nắm rõ danh sách, thời gian áp dụng và các giấy tờ cần mang theo. Với những học sinh đủ điều kiện, giấy khen cuối năm là giấy tờ quan trọng cần chuẩn bị sẵn khi đến cổng kiểm soát vé.

Trong bối cảnh nhiều gia đình đang tìm điểm vui chơi dịp hè cho con, chương trình tặng vé miễn phí này được xem là món quà tinh thần đúng thời điểm. Không chỉ khích lệ thành tích học tập, ưu đãi còn mở ra cơ hội để trẻ có một ngày vui chơi trọn vẹn cùng gia đình trong dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Công viên này có gì đặc biệt?

VinWonders Vũ Yên nằm trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng, thuộc tổ hợp Vinhomes Royal Island. Theo Báo Đầu tư, công viên được khai trương sáng 1/7/2025, trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng Thành phố Hải Phòng mới sau hợp nhất. Cũng theo nguồn này, VinWonders Vũ Yên được tích hợp công viên giải trí, vườn thú, không gian lễ hội, ẩm thực và mua sắm, hướng tới nhiều nhóm khách khác nhau.

Điểm khiến nơi này nổi bật so với nhiều khu vui chơi khác ở miền Bắc là mô hình “một điểm đến – nhiều trải nghiệm”. Theo VietnamNet, VinWonders Vũ Yên có quy mô gần 20ha, nằm tại tâm điểm “thành phố đảo Hoàng Gia” Vinhomes Royal Island, được định vị là điểm vui chơi giải trí mới của Hải Phòng và khu vực miền Bắc.

Trong đó, Vương quốc Muông thú là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất. Znews cho biết khu vực này rộng gần 7ha, quy tụ khoảng 2.000 cá thể thuộc hơn 67 loài động vật như hổ Bengal, tê giác trắng, sư tử, vượn cáo... Đặc biệt, nơi đây có nhà chim rộng 3.000m2 với hơn 1.600 cá thể, cùng khu KidZoo được thiết kế riêng cho trẻ nhỏ tương tác với động vật.

VinWonders Vũ Yên sở hữu “vùng đất hoang dã thu nhỏ” rộng gần 7ha và nhà chim 3.000m2 có đa dạng loài bậc nhất Việt Nam. Đây là chi tiết đáng nhấn mạnh với nhóm khách gia đình, bởi trẻ không chỉ vui chơi mà còn có thêm cơ hội quan sát, khám phá thế giới tự nhiên trong một không gian gần gũi.

Một điểm đặc biệt khác là các trò chơi lần đầu hoặc hiếm gặp trong khu vực. Theo thông tin từ VinWonders, công viên có nhà chim đầu tiên và duy nhất tại Bắc Bộ, tàu lượn giật ngược đầu tiên tại Đông Nam Á, vườn thú có số lượng cá thể lớn nhất miền Bắc, cùng các phân khu chủ đề kết hợp cổ tích, phiêu lưu và hoang dã.

Nếu đi vào mùa hè, Quốc đảo Aloha lại là nơi được nhiều gia đình quan tâm. Công viên nước này rộng hơn 2ha, có cụm đường trượt Twister dài 738m, tháp trượt cao 40m, hồ tạo sóng, sông lười và nhiều tiện ích thư giãn. Đây là lựa chọn phù hợp để trẻ vui chơi, giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Ngoài ra, công viên còn có Thế giới Thần tiên dành cho trẻ nhỏ và gia đình, Quảng trường Lễ hội, Phố Thương mại Đại lộ Hoàng Gia, cùng các không gian ăn uống, mua sắm, check-in. Báo Đầu tư dẫn thông tin cho biết nơi đây bao gồm 6 phân khu chủ đề, tích hợp trải nghiệm học tập, vui chơi, ẩm thực cho mọi lứa tuổi.

Phụ huynh nên lưu ý gì khi đưa con đi chơi?

Với gia đình có trẻ nhỏ, lịch trình nên được sắp xếp nhẹ nhàng để tránh mất sức. Buổi sáng có thể ưu tiên Vương quốc Muông thú, KidZoo hoặc Thế giới Thần tiên. Buổi chiều, nếu thời tiết nắng nóng, gia đình có thể chuyển sang công viên nước hoặc các khu vui chơi trong nhà.

Phụ huynh nên chuẩn bị trang phục thoải mái, mũ, kem chống nắng, đồ bơi nếu dự định cho trẻ chơi công viên nước. Với các bé thuộc diện nhận vé miễn phí, giấy khen là giấy tờ cần thiết để xuất trình tại cổng. Ngoài ra, nên kiểm tra trước giờ mở cửa, lịch vận hành trò chơi, giá vé từng khu và quy định của công viên.

Về di chuyển, VietnamNet cho biết du khách từ các tỉnh lân cận có thể đến VinWonders Vũ Yên bằng đường bộ qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, đường thủy hoặc đường hàng không, với sân bay quốc tế Cát Bi cách khu vực này khoảng 15 phút đi lại. VinBus triển khai các tuyến xe buýt điện miễn phí từ trung tâm Hải Phòng đến Vinhomes Royal Island, giúp du khách có thêm lựa chọn khi di chuyển.