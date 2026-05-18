Tin rất vui: Đúng ngày 19/5, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ

Theo thông tin từ Hanoi Online, nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hà Nội tổ chức miễn phí vé tham quan cho toàn bộ du khách trong ngày 19/5/2026. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để công chúng tiếp cận rộng rãi hơn với các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Thông tin này cũng được đăng tải trên kênh chính thức của Bảo tàng Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Đây được xem là dịp phù hợp để các gia đình, học sinh, sinh viên, người yêu lịch sử hoặc du khách lần đầu đến Hà Nội có thêm một lựa chọn tham quan trong ngày đặc biệt.

Theo website chính thức của Bảo tàng Hà Nội, bảo tàng nằm trên đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội; mở cửa từ 9h00 đến 17h00, từ thứ Ba đến Chủ nhật hằng tuần.

Đến Bảo tàng Hà Nội dịp này nên tham quan thế nào?

Với những du khách lần đầu đến Bảo tàng Hà Nội, lời khuyên đầu tiên là nên sắp xếp thời gian đủ rộng, khoảng 1,5 đến 2 tiếng, để không bị vội vàng. Vì ngày miễn phí có thể thu hút lượng khách đông hơn thường lệ, du khách nên đi vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để có thêm thời gian tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu các khu trưng bày.

Theo giới thiệu từ Bảo tàng Hà Nội, hệ thống trưng bày thường xuyên của bảo tàng giới thiệu hơn 7.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có 6 bảo vật và nhóm bảo vật quốc gia. Nội dung được sắp xếp thành 7 chủ đề, 35 tiểu chủ đề, phản ánh tiến trình lịch sử, văn hóa Thăng Long – Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Du khách có thể bắt đầu từ không gian kiến trúc của bảo tàng, sau đó đi theo mạch trưng bày thường xuyên. Các chủ đề đáng chú ý gồm: Thiên nhiên; Hành trình đến Thăng Long; Thăng Long thế kỷ XI–XVIII; Hà Nội thế kỷ XIX–XX; Chống Pháp xâm lược và kháng chiến chống Mỹ; Xây dựng chủ nghĩa xã hội; Hà Nội hướng tới tương lai.

Tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội từng tổ chức trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội", khai mạc ngày 18/5/2023, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trưng bày gồm 3 phần: "Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ", "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội" và "Hà Nội làm theo lời Bác".

Báo Chính phủ từng thông tin, chuyên đề này giới thiệu hơn 200 tài liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội. Nội dung tập trung vào những địa điểm, dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác tại Hà Nội; sự quan tâm, chỉ đạo của Người với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; cũng như nỗ lực của Hà Nội trong việc học tập và làm theo lời Bác.

Năm nay, không có thông tin về một không gian chuyên đề tương tự được tổ chức. Tuy nhiên, du khách có thể chủ động liên hệ quầy thông tin, hỏi nhân viên bảo tàng để tìm các tài liệu hay hiện vật liên quan đến Bác. Từ đó, tìm hiểu thêm về cuộc đời Bác ngay tại Bảo tàng Hà Nội.

Không gian trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội" tại Bảo tàng Hà Nội năm 2023 (Ảnh Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Nhiều nơi khác cũng mở cửa miễn phí dịp này

Không chỉ Bảo tàng Hà Nội, dịp 18–19/5 năm nay cũng ghi nhận một số bảo tàng, địa điểm văn hóa khác có hoạt động miễn phí vé tham quan hoặc chương trình đặc biệt.

Tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thông báo mở cửa và miễn phí cho khách tham quan trong ngày 18/5/2026, nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng thông báo miễn phí vé tham quan cho du khách trong nước và quốc tế trong ngày 18/5.

Tại TP.HCM, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chương trình miễn phí vé tham quan nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2026. Trong khi đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội cũng là điểm đến thu hút đông đảo người dân, học sinh, thanh thiếu niên và du khách trong dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh là điểm đến thu hút dịp Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng năm (Ảnh MiA)

Ngoài hệ thống bảo tàng, một số địa điểm du lịch cũng có chương trình ưu đãi nhân dịp 19/5. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết Khu du lịch Đại Nam triển khai chương trình miễn phí vé vào cổng trong ngày 19/5, đồng thời giảm giá một số dịch vụ vui chơi, giải trí.