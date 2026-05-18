Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đột kích" xưởng sản xuất hàng chục ngàn chai dầu gió giả ở Tây Ninh

Theo Tuấn Minh | 18-05-2026 - 20:50 PM | Sống

Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả quy mô lớn, thu giữ hơn 27.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc

Ngày 18-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm dầu gió mang nhãn hiệu Eagle Brand.

Công an Tây Ninh triệt phá xưởng sản xuất dầu gió giả quy mô lớn - Ảnh 1.

Khám xét xưởng sản xuất dầu gió giả quy mô lớn tại Tây Ninh. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Phước Lý đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất dầu gió giả tại Chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Tổng hợp Thịnh Cường trên đường Trần Thị Non, xã Phước Lý.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện dây chuyền sản xuất, sang chiết và đóng gói dầu gió giả với quy mô lớn. Công an đã tạm giữ 14 người để phục vụ điều tra.

Công an Tây Ninh triệt phá xưởng sản xuất dầu gió giả quy mô lớn - Ảnh 2.

Cận cảnh dây chuyền làm giả dầu gió Eagle Brand vừa bị công an triệt phá.Ảnh: Công an Tây Ninh

Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định Châu Kế Cường (SN 1987) và Nguyễn Văn Đức (SN 1990, cùng ngụ TPHCM) là hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu gió giả.

Tang vật thu giữ gồm 27.511 chai dầu gió giả nhãn hiệu Eagle Brand nhiều loại; một bồn phối trộn nguyên liệu; 3 hệ thống máy sang chiết, đóng gói cùng hàng chục thùng tem nhãn, logo, vỏ hộp, nắp chai và nhiều can hóa chất không rõ nguồn gốc dùng để pha chế sản phẩm.

Công an Tây Ninh triệt phá xưởng sản xuất dầu gió giả quy mô lớn - Ảnh 3.

Hàng chục ngàn chai dầu gió giả bị phát hiện trong xưởng ở Tây Ninh. Ảnh: Công an Tây Ninh

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy móc và thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả. Tổng giá trị tang vật ước tính hơn 2 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã "núp bóng" doanh nghiệp để tổ chức sản xuất hàng giả theo quy trình khép kín, hoạt động chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, nhóm này sử dụng các dịch vụ logistics và giao hàng nhanh để phân phối đến nhiều tỉnh, thành nhằm thu lợi bất chính.

Công an nhận định hành vi trên không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, gây mất niềm tin trên thị trường và ảnh hưởng môi trường cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp chân chính.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có: Đồng loạt 7 bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

Chưa từng có: Đồng loạt 7 bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui Nổi bật

Tin vui: Ngày mai, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ

Tin vui: Ngày mai, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ Nổi bật

Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 774 tỷ đồng nhờ nuôi loài cá cho trứng quý

Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 774 tỷ đồng nhờ nuôi loài cá cho trứng quý

20:40 , 18/05/2026
Quán cơm ngon Bắc Ninh lấn chiếm vỉa hè, thách thức khi người dân nhắc nhở bị phạt 35 triệu đồng

Quán cơm ngon Bắc Ninh lấn chiếm vỉa hè, thách thức khi người dân nhắc nhở bị phạt 35 triệu đồng

20:32 , 18/05/2026
Tất cả người dân phát sinh giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần nhanh chóng trình báo công an gần nhất

Tất cả người dân phát sinh giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần nhanh chóng trình báo công an gần nhất

19:54 , 18/05/2026
Phát hiện ung thư từ vết đen ở móng tay

Phát hiện ung thư từ vết đen ở móng tay

19:50 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên