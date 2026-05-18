Xôn xao bảng dự kiến thu chi lễ trưởng thành của học sinh khối 12 tại một trường THPT: Tổng gần 260 triệu đồng!

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một bảng dự kiến thu chi cho Lễ tri ân khối 12 khóa 2023 - 2026 của một trường THPT được cho là tại Sầm Sơn (Thanh Hóa). Với mức đóng góp được đưa ra là 600.000 đồng/học sinh, câu chuyện không chỉ dừng lại ở một con số cụ thể, mà mở ra nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm về cách phân bổ chi phí sao cho hợp lý.

Đối với nhiều gia đình, chi phí vài trăm nghìn cho một buổi lễ tổng kết cuộc đời học sinh có thể không phải là gánh nặng quá lớn. Tuy nhiên, nhìn vào bảng hạch toán chi tiết, phần lớn tâm tư và sự băn khoăn của dư luận lại đổ dồn vào cơ cấu phân bổ các hạng mục chi chưa thật sự thuyết phục:

Bất hợp lý về số lượng và đơn giá suất ăn

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong bảng tính là hạng mục suất ăn với đơn giá lên tới 400.000 đồng/suất, tổng chi dự kiến là 200 triệu đồng (gần 70% tổng quỹ). Đáng chú ý, trong khi số lượng học sinh đóng góp thực tế là 433 em, thì số lượng suất ăn được đặt lên tới 500 suất. Sự chênh lệch dôi dư 67 suất ăn này dù dành cho khách mời hay ban tổ chức thì việc mặc định tính đều vào phần đóng góp của các em học sinh vô hình trung đã tạo ra cảm giác gượng ép, thiếu hợp lý dưới góc độ kinh tế gia đình.

Bảng dự kiến thu chi đang gây tranh cãi

Khoản chi quà tặng nặng tính hình thức

Bên cạnh đó, các khoản chi dành cho quà tặng nhà trường (20 triệu đồng) và quà tặng Ban giám hiệu (10 triệu đồng) cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Khi những món quà tri ân được "định giá" một cách cụ thể, nặng nề bằng những con số hàng chục triệu đồng trong một bảng dự toán công khai, nó vô tình làm giảm đi sự tự nguyện, tự nhiên và trong sáng vốn có của tình thầy trò.

Sự cẩu thả trong khâu hạch toán

Một chi tiết nhỏ nhưng cũng khiến dư luận lấn cấn là sự lệch pha giữa tổng thu (259,8 triệu đồng) và tổng chi thực tế của các đầu mục cộng lại (259 triệu đồng). Dù số tiền chênh lệch chỉ là 800.000 đồng, việc dòng tổng cộng cuối cùng vẫn cố tình ghi bằng nhau cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu lập kế hoạch. Ngoài ra, việc xuất hiện thêm khoản chi hỗ trợ DJ ca nhạc trong khi các gói tổ chức, âm thanh ánh sáng cơ bản đã có cũng khiến buổi lễ tri ân có phần bị biến tướng thành một sự kiện giải trí xa hoa.

Sự đồng thuận, thấu hiểu và tinh thần sẻ chia giữa nhà trường với phụ huynh là chìa khóa quan trọng nhất!

Công bằng mà nói, việc tổ chức một buổi lễ cho 433 học sinh cùng phụ huynh và thầy cô chưa bao giờ là bài toán dễ dàng đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh hay nhà trường. Việc mong muốn các em có một không gian trang trọng, một kỷ niệm đáng nhớ ngày ra trường là một tâm ý hoàn toàn chính đáng.

Thế nhưng, giá trị cốt lõi của ngày lễ trưởng thành chưa bao giờ nằm ở sự xa hoa của thực đơn nhà hàng, cũng không nằm ở giá trị vật chất của những món quà lưu niệm đắt đỏ. Ngày hôm đó ý nghĩa là bởi các em được đứng trên sân khấu, được nói lời cảm ơn giọt mồ hôi của cha mẹ, bài giảng của thầy cô, và cùng nhau lưu giữ những cái ôm siết chặt của tuổi học trò.

Trong những sự kiện mang tính giáo dục và nhân văn như thế này, sự đồng thuận, thấu hiểu và tinh thần sẻ chia giữa nhà trường với phụ huynh là chìa khóa quan trọng nhất. Một kế hoạch chi tiêu được xây dựng trên tinh thần tiết kiệm, dựa trên sự thấu cảm với điều kiện kinh tế chung của mọi gia đình chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ trọn vẹn. Câu chuyện từ bảng dự toán này có lẽ là một bài học chung cho các trường học khi mùa bế giảng đang đến gần, để ngày vui của các em không bị đổ những bóng xám băn khoăn từ cha mẹ.