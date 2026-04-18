Tiết lộ khoản 'hoa hồng' cho hiệu trưởng để tuồn thịt lợn bệnh vào trường học

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ hành vi chi “hoa hồng” để được cung cấp thực phẩm, suất ăn vào trường học, liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ đang được điều tra trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để được ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn tại Trường Mầm non Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ cũ), hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm (nguyên Hiệu trưởng) và Trần Thị Hằng (kế toán nhà trường) số tiền tương đương 6% tổng giá trị hàng hóa mà nhà trường mua trong tháng.

Hình ảnh tại cơ sở kinh doanh thực phẩm của Nguyễn Văn Thành.

Khoản chi này được thực hiện trong thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026, nhằm duy trì việc cung cấp thực phẩm, suất ăn vào bếp ăn của nhà trường.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành về tội “đưa hối lộ”; bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng về tội “nhận hối lộ”. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trước đó, một vụ việc liên quan đến việc cung cấp thực phẩm của ông Nguyễn Văn Thành cũng khiến dư luận ở Thái Nguyên xôn xao. Ngày 25/3/2026, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh tình trạng thịt lợn nhà trường sử dụng có biểu hiện nhiễm dịch bệnh (sau đó có kết quả xét nghiệm kết luận số thịt trên dương tính với vi-rút dịch tả lợn Châu Phi và vi khuẩn E.coli). Số thịt trên do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng vào các trường học.

Ngày 8/4, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú của Trường mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Thành (trú tại xóm Tân Long, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chế biến suất ăn sẵn) bị phạt 22,5 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.