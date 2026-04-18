Tôm cua chứa một loại virus bí ẩn có thể gây mù lòa mà không có thuốc chữa: 4 cách phòng ngừa được hé lộ

Theo Nguyệt Quang | 18-04-2026 - 09:18 AM | Sống

Hải sản có thể được chế biến theo nhiều cách, hấp hoặc kho, đều rất ngon. Tuy nhiên, những người thích ăn hải sản nên biết rằng chúng có thể bị nhiễm một loại "virus bí ẩn" với thời gian ủ bệnh lên đến 3 tháng.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Microbiology, virus có tên gọi "Virus Nodamura (CMNV)" là thủ phạm gây ra "bệnh chết âm thầm" ở tôm nuôi, chủ yếu ảnh hưởng đến nhuyễn thể Nam Cực (lên đến 35,5% trong trường hợp nặng), tôm sú, cua và các loài phổ biến khác. Virus này khiến các loại hải sản này chết mà không có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào, và cái chết của chúng thường xảy ra ở đáy, khiến chúng khó phát hiện, do đó có thuật ngữ "chết âm thầm". Nghiên cứu cho thấy CMNV đã bác bỏ quan niệm truyền thống rằng virus dưới nước không lây nhiễm sang người, và chủ yếu hoạt động thông qua hai con đường lây truyền sau:

- Ăn hải sản sống hoặc chưa chín kỹ, ví dụ như cua sốt tương, sashimi và các loại thực phẩm ướp sống hoặc sống khác.

- Nhiễm trùng vết thương: Nếu bạn có vết thương hở trên tay hoặc bị trầy xước hoặc đâm bởi vỏ cứng khi xử lý tôm hoặc cua, virus có thể xâm nhập vào cơ thể qua vết thương.

Thời gian ủ bệnh của "virus Nodamura" có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Điều đáng lo ngại hơn nữa là sự hiện diện rộng rãi của nó ở các loài động vật thủy sinh nuôi và hoang dã ở châu Á, châu Mỹ, châu Phi và thậm chí cả Nam Cực, khiến việc phòng ngừa trở nên vô cùng khó khăn. Sau khi nhiễm bệnh, nó có thể gây ra các bệnh về mắt như viêm màng bồ đào trước, loại viêm màng bồ đào phổ biến nhất, hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị chuẩn. Bệnh chủ yếu biểu hiện với sáu triệu chứng:

- Mắt đỏ.

- Đau mắt.

- Sợ ánh sáng.

- Ruồi bay trước mắt.

- Giảm thị lực.

- Trường hợp nặng có thể dẫn đến mù lòa.

Điều đáng chú ý là nghiên cứu này cũng đã phân tích một số bệnh nhân mắc các bệnh về mắt không rõ nguyên nhân và phát hiện ra rằng có tới 71,4% trong số họ đã tiếp xúc hoặc ăn hải sản sống trước khi bệnh khởi phát. Trung tâm An toàn Thực phẩm Hồng Kông (Trung Quốc) và nhóm nghiên cứu cũng nhắc nhở công chúng cần cẩn thận khi xử lý hải sản.

- Chú ý đến môi trường thủy sinh: Hãy chú ý xem các vật chứa và nước dùng để đựng hải sản có sạch sẽ và hợp vệ sinh hay không.

- Nấu chín kỹ: Hải sản tuyệt đối không được ăn sống; phải được nấu chín kỹ hoặc làm nóng đến nhiệt độ lõi từ 85 độ C trở lên. Khi chế biến các loại động vật có vỏ (như hàu), tốt nhất nên bóc vỏ để phần thịt chín dễ hơn.

- Tách riêng thực phẩm sống và chín: Tốt nhất nên sử dụng dao và thớt dùng để chế biến hải sản riêng biệt và không bao giờ dùng chung. Nếu bảo quản hải sản trong tủ lạnh, hãy đặt hải sản đã bọc vào ngăn dưới để tránh lây nhiễm chéo.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ: Khi xử lý hải sản, tốt nhất nên mặc đồ bảo hộ như tạp dề và găng tay để tránh bị trầy xước.

