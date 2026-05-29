8 món ăn “tưởng an toàn” nhưng hâm nóng lại có thể sinh độc tố, gây viêm nhiễm, tăng nguy cơ ung thư: Nhiều người Việt vẫn vô tư làm

Trong nhịp sống bận rộn, việc nấu nhiều cho một bữa rồi cất tủ lạnh, hôm sau hâm lại đã trở thành thói quen phổ biến của rất nhiều gia đình Việt. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm lãng phí thực phẩm và phù hợp với lối sống hiện đại.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, không phải món ăn nào cũng “an toàn tuyệt đối” khi hâm nóng lại.

Để đảm bảo sức khỏe, nhiều loại thực phẩm nếu bảo quản sai cách rồi hâm nóng lại có thể âm thầm sinh ra vi khuẩn, độc tố và các hợp chất gây hại, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, rối loạn tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến cơ thể

Một số thực phẩm sau khi nấu chín, nếu bảo quản hoặc làm nóng sai cách, có thể biến đổi cấu trúc hóa học, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển hoặc hình thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Dưới đây là 8 món ăn quen thuộc mà nhiều người vẫn vô tư hâm nóng lại mỗi ngày mà không lường trước rủi ro tiềm ẩn.

1. Cơm nguội

Cơm là món ăn gần như xuất hiện trong mọi bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, cơm nguội để ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn Bacillus cereus phát triển.

Điều đáng nói là việc hâm nóng lại không phải lúc nào cũng tiêu diệt được độc tố mà vi khuẩn này tạo ra. Nếu bảo quản không đúng cách, cơm có thể gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn hoặc tiêu chảy.

2. Thịt gà

Thịt gà sau khi nấu chín nếu không được bảo quản lạnh đúng cách có thể bị tái nhiễm khuẩn như Salmonella . Khi hâm nóng lại, nếu không đạt đủ nhiệt độ, vi khuẩn vẫn có thể tồn tại.

Điều này khiến món ăn tưởng như “an toàn tuyệt đối” lại trở thành nguồn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

3. Rau lá xanh

Các loại rau như rau bina, cải xanh, rau muống,… chứa hàm lượng nitrat tự nhiên. Khi nấu chín và hâm nóng lại nhiều lần, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit.

Trong một số điều kiện nhất định, nitrit có thể tiếp tục tạo thành nitrosamine, hợp chất từng được nghiên cứu có liên quan đến nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu tích lũy lâu dài.

4. Khoai tây

Khoai tây nấu chín để lâu rồi hâm lại không chỉ mất đi độ ngon mà còn có thể thay đổi cấu trúc tinh bột. Nếu bảo quản không đúng, khoai tây còn có nguy cơ sinh ra solanine, một chất tự nhiên có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Biểu hiện thường gặp là buồn nôn, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.

5. Dầu ăn đã qua chế biến

Không nên tái sử dụng dầu ăn cũ

Dầu ăn, đặc biệt là dầu chiên lại nhiều lần, khi tiếp tục hâm nóng có thể xảy ra quá trình oxy hóa chất béo. Quá trình này tạo ra các gốc tự do, yếu tố được cho là không có lợi nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Đây cũng là lý do các chuyên gia khuyến cáo hạn chế sử dụng dầu chiên đi chiên lại hoặc đun nóng nhiều lần.

6. Trứng

Trứng, đặc biệt là trứng luộc, khi hâm nóng lại có thể thay đổi mùi vị và cấu trúc protein. Một số phản ứng hóa học có thể tạo ra mùi lưu huỳnh khó chịu.

Dù không quá nguy hiểm trong đa số trường hợp, nhưng việc hâm nóng trứng nhiều lần có thể khiến món ăn giảm chất lượng và khó tiêu hơn.

7. Nấm

Nấm có hàm lượng protein cao và cấu trúc dễ biến đổi. Khi để nguội lâu rồi hâm nóng lại, nếu bảo quản không đúng, nấm có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Điều này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

8. Củ dền

Củ dền là loại rau củ giàu dinh dưỡng, nhưng cũng chứa nitrat tự nhiên. Tương tự như rau lá xanh, khi hâm nóng lại nhiều lần, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit.

Dù mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào cách bảo quản và chế biến, nhưng việc hạn chế hâm nóng lại nhiều lần vẫn được khuyến nghị để đảm bảo an toàn.

Hâm nóng thức ăn là thói quen tiện lợi, thậm chí cần thiết trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để “quay vòng” nhiều lần trong lò vi sóng hay trên bếp.

Điểm mấu chốt nằm ở cách bảo quản, thời gian lưu trữ và nhiệt độ khi hâm lại. Chỉ cần một vài sai sót nhỏ, món ăn quen thuộc có thể không còn giữ được giá trị dinh dưỡng ban đầu, thậm chí tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Trong bối cảnh an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm, việc hiểu đúng và dùng đúng thực phẩm sau khi nấu chín chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe gia đình mỗi ngày.

Nguồn: thewellnesscorner