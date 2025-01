8 món ăn thanh lọc cơ thể trong dịp Tết

Bông cải xanh

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Eat This Not That cho biết, bông cải xanh thuộc nhóm rau họ cải (bắp cải, xà lách rocket, cải xoăn...) có nhiều sulforaphane, indole-3-carbinol, chất xơ và các chất chống oxy hóa khác.

Sulforaphane và indole-3-carbino hỗ trợ giai đoạn quan trọng trong quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa, trong khi chất xơ có tác dụng vận chuyển chất thải qua hệ thống tiêu hóa.

Trái cây họ cam quýt

Trái cây họ cam quýt, nhất là bưởi, rất giàu vitamin C - chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường quá trình thanh lọc tự nhiên của cơ thể.

Trái cây họ cam quýt rất giàu Vitamin C, tốt cho việc thanh lọc cơ thể.

Vitamin C còn hỗ trợ sản xuất glutathione - hợp chất hỗ trợ quá trình giải độc của gan. Trái cây họ cam quýt cũng chứa nhiều nước, hỗ trợ thúc đẩy quá trình loại bỏ các chất thải khỏi cơ thể.

Quả việt quất

Báo Thanh Niên dẫn lời, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ (công tác tại Đơn vị Điều trị ban ngày Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở 3) tư vấn, việt quất có chứa polyphenol, anthocyanin và flavonoid giúp chống ô xy hóa, chống viêm.

Polyphenol trong việt quất đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa gan nhiễm mỡ bằng cách đẩy nhanh quá trình phân giải mỡ và làm giảm sự tích tụ triglyceride trong tế bào gan.

Việc bổ sung nước ép việt quất đã được phát hiện có tác dụng ngăn ngừa xơ gan.

Chuối

Giàu vitamin B6, C, A và chứa nhiều tinh bột kháng, chuối rất tốt cho sức khỏe của lá gan. Tinh bột kháng từ chuối xanh cải thiện các thông số chuyển hóa bằng cách điều chỉnh biểu hiện của các protein chính liên quan đến quá trình chuyển hóa lipid ở gan.

Nho

Nho đỏ chứa resveratrol là chất chống ô xy hóa mạnh mẽ giúp giải độc gan, tăng cường chức năng gan, giữ cho các tế bào khỏe mạnh, giúp cải thiện sức khỏe gan cũng như sức khỏe tổng thể.

Nho chứa vitamin C và magie, đều là những chất chống ô xy hóa tuyệt vời, giúp giảm đáng kể biểu hiện viêm gan và bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Tỏi và hành

Tỏi và hành giàu lưu huỳnh có thể làm giảm stress oxy hóa bằng cách tăng hàm lượng glutathione. Đây là chất chống oxy hóa tham gia vào quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Tỏi và hành còn chứa chất allicin hỗ trợ sức khỏe lá gan.

Tỏi và hành chứa chất allicin hỗ trợ sức khỏe lá gan.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Curcumin hỗ trợ bảo vệ gan - cơ quan quan trọng để loại bỏ độc tố. Nó cũng kích thích sản xuất chất chống oxy hóa glutathione mà cơ thể sử dụng để giải độc.

Đu đủ

Là nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ, khoáng chất và chất chống ô xy hóa mạnh bao gồm vitamin A, C và E. Các hợp chất có trong quả và hạt đu đủ có khả năng thúc đẩy sự hấp thụ chất béo, đồng thời giúp loại bỏ độc tố và cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể.

"Với các loại trái cây kể trên, có thể ăn trực tiếp hoặc uống dưới dạng nước ép, sinh tố. Uống đủ nước là biện pháp đơn giản và hiệu quả để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Nước giúp tăng lưu lượng tuần hoàn máu và đẩy nhanh hơn quá trình đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể qua nước tiểu, hơi thở, mồ hôi", bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ tư vấn.