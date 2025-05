Bắt, khám xét nơi ở của đối tượng Huỳnh Trường Anh

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng và Công an thị trấn Mái Dầm (tỉnh Hậu Giang) tiến hành bắt giữ đối tượng Huỳnh Trường Anh (SN 1996, quê ở xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú tại tỉnh Hậu Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 1 đối tượng nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cả nước bằng hình thức mua bán thiết bị điện tử qua mạng xã hội Facebook.

Chân dung đối tượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Thủ đoạn của đối tượng là tạo lập và sử dụng hàng chục tài khoản mạng xã hội ảo, với lượng người theo dõi lớn và tương tác mạnh để tạo uy tín cho tài khoản; đồng thời dùng sim rác để thu thập, mua bán nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được; ngoài ra,đối tượng còn thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh, qua mặt cơ quan Công an…

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp nhịpnhàng, hiệu quả, đến đầu tháng 5/2025, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng An ninh mạng đã xác định được đối tượng thực hiện hành vitrên là Huỳnh Trường Anh (nhân thân, lai lịch nêu trên).

Ngày 8/5, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an thành phố, tổ công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an thị trấn Mái Dầm, tỉnh Hậu Giang bắt giữ đối với Huỳnh Trường Anh khi đối tượng đang ở tại một nhà trọ thuộc ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm.

Máy tính của đối tượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện và tạm giữ 01 bộ máy vi tính, 02 điện thoại di động, một số thẻ ngân hàng và hồ sơ, tài liệu nghi vấn liên quan đến vụ việc.

Đấu tranh bước đầu, Huỳnh Trường Anh khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tạo lập và sử dụng hàng chục tài khoản mạng xã hội Facebook “ảo” để đăng tải các bài viết quảng cáo mua bán thiết bị điện tử trên các hội nhóm.

Tiếp đó, đối tượng sử dụng các thủ thuật để tạo các tương tác, bình luận giả mạo nhằm tăng uy tín cho các tài khoản “ảo” này. Khi người mua liên hệ thì Huỳnh Trường Anh yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước và sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa hàng ngàn bị hại trên cả nước, riêng Đà Nẵng số tiền 5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Trường Anh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.