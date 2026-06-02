Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhân Việt 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Tuổi 50 vẫn trẻ đẹp bất chấp, sống trong dinh thự 1.000m², từng góc đều đắt giá

| | Lifestyle

Cơ ngơi của mỹ nhân này gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi cùng tầm view "triệu đô" hướng về đỉnh Lang Biang hùng vĩ.

Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976, được nhiều khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu tại Mỹ vào năm 2012. Ở tuổi 50, cô vẫn gây ấn tượng khi giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng quyến rũ cùng phong thái sang trọng, thanh lịch. Trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện là mẹ đơn thân, Thu Hoài lựa chọn tập trung phát triển sự nghiệp, đồng thời dành thời gian chăm sóc các con. Nhắc đến khối tài sản của nàng Hậu, nổi bật nhất phải kể đến biệt thự nghỉ dưỡng mang tên H-Mansion tại Đà Lạt. Tọa lạc trên một ngọn đồi yên tĩnh, cơ ngơi rộng 1.000m² gây ấn tượng với kiến trúc sang trọng, không gian rộng lớn cùng tầm nhìn thoáng đãng hướng về đỉnh Lang Biang hùng vĩ.

Toàn cảnh dinh thự 1.000m² lộng lẫy như lâu đài của Hoa hậu Thu Hoài

Biệt thự nghỉ dưỡng của Hoa hậu Thu Hoài gây ấn tượng mạnh với kiến trúc mang đậm hơi thở châu Âu cổ điển, tựa như một tòa lâu đài giữa khung cảnh thơ mộng của Đà Lạt. Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên sân vườn rộng lớn được chăm chút tỉ mỉ với thảm cỏ xanh mướt, những luống hoa rực rỡ, lối đi lát đá và nhiều tiểu cảnh đẹp mắt. Từ cổng vào đến từng góc sân, mọi chi tiết đều được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên không gian vừa sang trọng vừa yên bình.

Bên cạnh kiến trúc bề thế với những ô cửa vòm đặc trưng, ban công sắt nghệ thuật và tường ốp đá tinh xảo, cơ ngơi còn sở hữu tầm nhìn thoáng đãng hướng ra thiên nhiên xanh mát. Chính vì vậy, đây trở thành chốn nghỉ dưỡng riêng tư yêu thích của nàng Hậu mỗi khi muốn tạm rời xa nhịp sống bận rộn để tận hưởng những phút giây thư thái, bình yên.

Biệt thự của Hoa hậu Thu Hoài

Cô thuê quản gia riêng để chăm sóc dinh thự do không thường xuyên lưu trú mà chỉ nghỉ dưỡng tại đây mỗi khi rảnh rỗi

Toàn bộ nội thất trong nhà đều được Hoa hậu Thu Hoài lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự chỉn chu trong từng chi tiết. Không gian mang đậm phong cách châu Âu sang trọng với gam màu trang nhã, thiết kế hài hòa và ấm cúng. Ngôi nhà được xây dựng theo kết cấu mở, bố trí nhiều cửa sổ và cửa kính lớn để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Biệt thự có tổng cộng 5 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình và khách ghé thăm.

Nội thất bên trong biệt thự của Hoa hậu Thu Hoài

Không gian có kết cấu mở, thiết kế nhiều cửa sổ và cửa kính để đón ánh sáng vào nhà

Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng

Biệt thự có tổng cộng 5 phòng ngủ

Không gian mang đậm hơi thở nghệ thuật

Không gian sân vườn của biệt thự gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thoáng đãng cùng tầm nhìn đẹp mắt hướng ra khung cảnh thiên nhiên xanh mát. Khu vực này được chăm chút kỹ lưỡng với nhiều cây xanh, hoa cỏ và những lối đi lát đá mang đậm phong cách nghỉ dưỡng. Thu Hoài còn bố trí bộ bàn ghế ngoài trời để thuận tiện cho việc thư giãn, thưởng trà hoặc ngắm cảnh, tận hưởng những phút giây yên bình mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi tại đây.

Không gian sân vườn cực chill và thư giãn

View ăn sáng xứng đáng "triệu đô"

Thu Hoài thu hoạch cây trái ngay trong vườn nhà.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tình thế khó tin của đại gia chủ chuỗi nhà hàng “đóng phim vì đam mê”

Tình thế khó tin của đại gia chủ chuỗi nhà hàng “đóng phim vì đam mê” Nổi bật

Cảnh tượng bên trong đám cưới của đôi vợ chồng trẻ ở di sản UNESCO: Không thu một đồng tiền mừng cưới, khách mời được bao trọn chi phí, đi về còn được cầm thêm 22 triệu đồng

Cảnh tượng bên trong đám cưới của đôi vợ chồng trẻ ở di sản UNESCO: Không thu một đồng tiền mừng cưới, khách mời được bao trọn chi phí, đi về còn được cầm thêm 22 triệu đồng Nổi bật

Không bán được vé nào, hai phim Việt rời rạp

Không bán được vé nào, hai phim Việt rời rạp

14:07 , 02/06/2026
Chỉ 3 bước đơn giản giúp iPhone cũ chạy mượt hơn hẳn, không phải tốn hàng chục triệu mua điện thoại mới

Chỉ 3 bước đơn giản giúp iPhone cũ chạy mượt hơn hẳn, không phải tốn hàng chục triệu mua điện thoại mới

13:48 , 02/06/2026
Tóc Tiên: Người còn thương em không?

Tóc Tiên: Người còn thương em không?

13:31 , 02/06/2026
Doãn Hải My gây chú ý với đôi chân dài nổi bật, nhan sắc qua camera thường còn cuốn hút hơn ảnh mạng

Doãn Hải My gây chú ý với đôi chân dài nổi bật, nhan sắc qua camera thường còn cuốn hút hơn ảnh mạng

12:58 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên