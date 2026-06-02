Tóc Tiên: Người còn thương em không?

Sáng 2/6, Tóc Tiên chính thức tung poster hé lộ MV mới mang tên Người Còn Thương Em Không , dự kiến ra mắt vào lúc 20h ngày 5/6. Trong hình ảnh quảng bá đầu tiên, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt đượm buồn, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự. Không còn là hình tượng sắc sảo, cá tính như khi quảng bá các ca khúc màu sắc âm nhạc điện tử, dance-pop thời thượng, Tóc Tiên trở lại với hình tượng nữ tính, u buồn khiến công chúng tò mò. Người hâm mộ đoán sản phẩm này chắc chắn sẽ là 1 ca khúc ballad cực hợp với giọng Tóc Tiên.

Poster bài hát mới của Tóc Tiên

Bên cạnh sự háo hức dành cho sản phẩm mới, điều khiến mạng xã hội bàn tán nhiều hơn cả lại là những câu chuyện phía sau ca khúc này. Bởi trước khi poster chính thức được công bố, Tóc Tiên đã liên tiếp có những động thái khiến khán giả đặt ra nhiều suy đoán.

Chiều 31/5, nữ ca sĩ đăng tải trên TikTok cá nhân đoạn clip ghi lại khoảnh khắc dạo biển trong không khí nhẹ nhàng, trầm lắng và có phần man mác buồn. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại nằm ở phần mô tả chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "... ... ... em ... ..." . Đi kèm đoạn video là ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh .

Clip đăng ngày 31/5 của Tóc Tiên

Chỉ với một chữ "em" xuất hiện giữa hàng loạt dấu lửng, Tóc Tiên lập tức khiến cư dân mạng liên tưởng đến Em - ca khúc đang nhận được nhiều sự quan tâm trong album Gặp Lại của Binz. Sự liên tưởng này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Có Ai Thương Em Như Anh không chỉ là một trong những bản hit nổi bật nhất sự nghiệp Tóc Tiên mà còn là sản phẩm được sáng tác bởi Bùi Công Nam và do Touliver đảm nhận vai trò sản xuất. Đối với nhiều khán giả, Có Ai Thương Em Như Anh không đơn thuần là một ca khúc thành công về mặt thương mại mà còn được xem như dấu mốc đặc biệt trong hành trình tình cảm của Tóc Tiên và Touliver.

Chưa dừng lại ở đó, tối cùng ngày, Tóc Tiên tiếp tục đăng tải dòng trạng thái trên Threads với nội dung ngắn gọn: "người còn thương em không?". Chỉ vỏn vẹn 5 chữ nhưng đầy cảm xúc, chia sẻ này tiếp tục làm dấy lên nhiều đồn đoán liên quan đến đời sống tình cảm của nữ ca sĩ.

Đến thời điểm hiện tại, những thắc mắc xoay quanh loạt động thái kể trên đã có lời giải đáp khi Người Còn Thương Em Không được xác nhận là tên sản phẩm âm nhạc mới của Tóc Tiên. Tuy nhiên, một câu hỏi khác lại xuất hiện: liệu đây có phải là ca khúc mang tính tự sự, thay lời muốn nói về câu chuyện tình cảm với Touliver?

Sự tò mò của công chúng không phải không có cơ sở. Những ngày qua, làng nhạc Việt liên tục xôn xao sau khi Binz phát hành album Gặp Lại , đặc biệt là ca khúc Em . Từ một cặp đôi vốn nổi tiếng kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trước truyền thông, Tóc Tiên và Touliver bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận vì hàng loạt chi tiết được cho là có liên quan đến mối quan hệ của họ.

Tóc Tiên và Touliver trở thành tâm điểm bàn luận thời gian này

Theo chia sẻ từ Binz, Em được viết dựa trên cảm xúc trong một đêm anh ngồi cùng Touliver tại Phan Rang. Nam rapper kể rằng khi ấy người anh thân thiết gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía ngọn hải đăng giữa biển đêm. Dù vậy, Binz vẫn cảm nhận được rất rõ những tâm tư chất chứa bên trong người bạn của mình. Chia sẻ đáng chú ý nhất đến từ chính Binz khi anh nói: "Lúc đó con biết lòng anh mình vô cùng ngổn ngang, đâu phải tự nhiên hai nốt đau nhất trong bài Em lại nằm trên hai từ 'vỡ nát'". Không chỉ câu chuyện hậu trường, cư dân mạng còn nhanh chóng soi ra nhiều chi tiết trong phần ca từ cũng như artwork của bài hát. Một trong những câu rap gây chú ý nhất là: "Quên em quên sao, giữa nhà thờ bạn bè ai cũng muốn ta hạnh phúc đến bạc đầu, nay đứng nhìn em đi".

Artwork bài Em gây tranh cãi vì gợi nhớ đến hôn lễ của Tóc Tiên và Touliver

Năm 2020, Tóc Tiên và Touliver từng tổ chức lễ cưới riêng tư tại Nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt với sự tham gia của những người bạn thân thiết như Binz, SOOBIN hay Rhymastic. Chính vì vậy, câu rap nhắc đến khung cảnh "giữa nhà thờ" nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là chi tiết khiến công chúng liên tưởng trực tiếp đến cuộc hôn nhân của cặp đôi. Tranh cãi càng được đẩy lên cao khi artwork ban đầu của ca khúc sử dụng hình ảnh được cho là gợi nhớ đến Nhà thờ Con Gà. Sau làn sóng bàn luận, khán giả tiếp tục phát hiện ekip của Binz đã thay đổi artwork cho video riêng của Em trên YouTube.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Người Còn Thương Em Không vô tình khiến mọi sự chú ý tiếp tục đổ dồn về Tóc Tiên. Từ những dòng trạng thái ngắn ngủi, những đoạn video đầy tâm trạng cho đến chính tên ca khúc mới, tất cả đều đang tạo nên nhiều cách diễn giải khác nhau trong mắt công chúng. Dẫu vậy, cho đến khi MV chính thức lên sóng vào ngày 5/6, mọi suy đoán vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán từ phía khán giả. Liệu Người Còn Thương Em Không chỉ đơn thuần là một bản ballad đánh dấu sự trở lại của Tóc Tiên với sở trường từng làm nên tên tuổi, hay sẽ mang theo những tâm sự riêng tư mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm thông qua âm nhạc? Câu trả lời có lẽ sẽ chỉ được hé lộ khi sản phẩm chính thức ra mắt.

