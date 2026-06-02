Biên lai gần 57 triệu tiền học mầm non trong 3 tháng của con trai Chu Thanh Huyền gây chú ý

Mới đây, Chu Thanh Huyền gây chú ý khi đăng tải công khai hình ảnh phiếu thu học phí của con trai trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó, nàng WAGs hài hước chia sẻ: "Nhức nhức cái đầu các mom ạ".

Theo hình ảnh được đăng tải, đây là biên lai thu học phí và các khoản dịch vụ của bé Lido trong các năm học, giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6/2026 đang ở trạng thái chưa thanh toán.

Chu Thanh Huyền chia sẻ học phí của con trai đang học mẫu giáo ở Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Nhà trường áp dụng hình thức đóng phí theo từng quý, tương đương 3 tháng/lần, với tổng số tiền 56.805.696 đồng. Như vậy, trung bình mỗi tháng, chi phí học tập của con trai Quang Hải và Chu Thanh Huyền rơi vào khoảng 19 triệu đồng

Bé Lido (tên thật là Nguyễn Quang Minh, sinh năm 2024) - con trai đầu lòng của cầu thủ Quang Hải đang theo học tại một ngôi trường quốc tế, với chương trình học song ngữ khá nổi tiếng ở Hà Nội.

Đây cũng là địa chỉ được nhiều gia đình nghệ sĩ, KOL và các phụ huynh có điều kiện lựa chọn cho con theo học những năm gần đây. Bé Pam nhà Salim - Hải Long, hay 2 bé Cue - Cam của Gia đình truyền hình cũng từng theo học tại hệ thống trường này.

Ngôi trường này được biết đến với định hướng giáo dục chuẩn Montessori quốc tế, chú trọng phát triển tính tự lập và khả năng phản biện của trẻ thay vì chỉ học kiến thức đơn thuần. Sĩ số lớp khá ít, giáo viên theo sát từng bé và trẻ được khuyến khích chủ động khám phá, giao tiếp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt trong môi trường học tập hằng ngày.

Không gian trường học cũng là điều khiến nhiều phụ huynh ấn tượng. Khuôn viên được đầu tư theo phong cách “trường học xanh” với nhiều ánh sáng tự nhiên, khu vận động ngoài trời rộng, phòng học mở và hệ thống giáo cụ Montessori nhập khẩu. Một số cơ sở còn có studio nghệ thuật, thư viện, khu thực hành kỹ năng sống và các lớp ngoại khóa như yoga, cảm thụ âm nhạc hay nấu ăn cho trẻ nhỏ. Ngoài chương trình học song ngữ, trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm như camping, field trip, lễ hội văn hóa quốc tế hay workshop dành cho phụ huynh và trẻ.

Theo website của trường, học phí tùy thuộc từng chương trình học; tại Hà Nội, mức thấp nhất khoảng 6,9 triệu đồng/tháng và cao nhất có thể lên tới khoảng 19 triệu đồng/tháng. Ngoài học phí còn có tiền ăn theo ngày dao động khoảng 75.000 - 85.000 đồng, chưa bao gồm phí nhập học, phí cơ sở vật chất, dã ngoại hay xe đưa đón (nếu có).

Bé Lido được bố mẹ cho đi học mầm non khi 14 tháng tuổi.

Lido được bố mẹ cho đi học lúc 14 tháng tuổi.

Không ít gia đình sẵn sàng dành một khoản đáng kể cho giáo dục mầm non. Với các trường quốc tế hoặc song ngữ, mức học phí từ vài chục triệu đồng mỗi tháng không còn là điều quá xa lạ. Đổi lại, phụ huynh kỳ vọng con được học trong môi trường có sĩ số nhỏ, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học đa dạng và có cơ hội tiếp xúc ngoại ngữ từ sớm.

Việc Chu Thanh Huyền công khai học phí của con cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận bất ngờ trước con số hơn 56 triệu đồng cho một kỳ đóng phí, nhiều người cho rằng đây là mức chi phí phù hợp với mặt bằng chung của các trường quốc tế tại Hà Nội hiện nay.

Đồng thời, với điều kiện kinh tế của gia đình Quang Hải và Chu Thanh Huyền, khoản đầu tư này được xem là hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của cả hai.

Hiện tại, Chu Thanh Huyền sở hữu trang Facebook có hơn 8,6 triệu người theo dõi cùng tài khoản TikTok thu hút khoảng 2 triệu follower. Cô được biết đến là một trong những gương mặt kinh doanh online nổi bật, thường xuyên livestream bán hàng với lượng người xem và đơn hàng lớn.

Trước đó, Chu Thanh Huyền từng nhiều lần khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ doanh thu từ hoạt động kinh doanh. Năm 2021, cô từng vô tình để lộ số dư tài khoản hơn 2 tỷ đồng. Đến tháng 11/2023, nàng WAGs tiếp tục gây xôn xao khi tiết lộ doanh thu livestream đạt khoảng 1,6 tỷ đồng chỉ sau hơn một giờ phát sóng với gần 5.000 đơn hàng.

Nguồn thu ổn định từ hoạt động kinh doanh giúp Chu Thanh Huyền xây dựng cuộc sống khá dư dả, thường xuyên sử dụng hàng hiệu, xe sang và đầu tư vào nhiều tài sản giá trị.

Về phía Quang Hải, nam cầu thủ được đánh giá là một trong những ngôi sao có thu nhập hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ngoài tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ từ câu lạc bộ, anh còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu với giá trị lớn.

Sau khi kết hôn và đón con trai đầu lòng, Quang Hải và Chu Thanh Huyền hiện sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

