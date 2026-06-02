Đẳng cấp đám cưới hào môn: Tổ chức tại lâu đài Pháp nghìn năm tuổi, cô dâu diện váy Dior đặc chế 600 giờ, đeo kim cương triệu đô

Ngày 1/6 vừa qua, siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân con trai út của cố "Vua cờ bạc" Macau Hà Hồng Sân chính thức tổ chức hôn lễ tại Tu viện Mont Saint-Michel, hòn đảo đá giữa vịnh Normandy, Pháp.

Sau 7 năm đăng ký kết hôn và có với nhau hai mặt con, đám cưới "trễ hẹn" này nhanh chóng trở thành sự kiện được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc, không chỉ vì câu chuyện tình cảm đằng sau mà còn vì độ xa hoa khó ai sánh kịp.

Lâu đài di sản UNESCO nghìn năm tuổi giữa biển

Mont Saint-Michel là hòn đảo đá cách bờ biển Normandy khoảng 1km, nơi tọa lạc tu viện Gothic có tuổi đời hơn 1.000 năm, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Đây không phải địa điểm bất kỳ ai muốn thuê là được: tổ chức sự kiện tư nhân quy mô lớn tại đây đòi hỏi giấy phép đặc biệt và chi phí vận hành không công bố.

Với quy mô hôn lễ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, hoa tươi phủ kín khán phòng, dàn khách VIP, tiệc chào mừng tối hôm trước quy tụ cả vận động viên trượt tuyết nổi tiếng Cốc Ái Linh, giới truyền thông Trung Quốc ước tính chi phí địa điểm và tổ chức lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.

Địa danh này vốn đã gắn với tên tuổi lớn: Jay Chou từng chọn Mont Saint-Michel làm bối cảnh MV ca khúc "Tác phẩm tuyệt nhất". Và theo netizen "khai quật", Hề Mộng Dao đã đăng ảnh ghé thăm hòn đảo này vào tháng 5 năm ngoái, nhiều khả năng cặp đôi đã âm thầm đi khảo sát địa điểm từ trước đó cả năm trời.

Cô dâu diện váy cưới Dior, đeo trang sức triệu đô

Chiếc váy cưới của Hề Mộng Dao là thiết kế đặc chế từ Dior Haute Couture, do chính giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson thực hiện riêng cho cô dâu. Lấy cảm hứng từ tác phẩm của nghệ nhân gốm Magdalene Odundo, phần lưng váy mở ra tựa đôi cánh, một chiếc nơ tiêu biểu nhẹ nhàng gợn theo mỗi bước chân.

Chất liệu satin trắng tuyết, cổ thuyền, tay dài, tà kéo dài toàn bộ được hoàn thiện bởi đội thợ lành nghề tại atelier Dior Paris trong hơn 600 giờ thủ công.

Trong ngành haute couture, một chiếc váy cưới đặc chế từ các maison danh tiếng như Dior có thể dễ dàng chạm mức 100.000 đến 250.000 USD, tùy mức độ thêu tay và thời gian chế tác. Với hơn 600 giờ thủ công, bộ váy của Hề Mộng Dao được giới thời trang nhận định nằm ở phân khúc cao nhất của dải giá này, tương đương hàng chục tỷ đồng chỉ riêng trang phục cô dâu.

Tịch Mộng Dao cũng xuất hiện trên trang bìa điện tử của Vogue Wedding nhân dịp này, nơi hậu trường thử váy được ghi lại tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ.

Trọn bộ trang sức ngày cưới của Hề Mộng Dao đến từ Graff, thương hiệu kim cương Anh Quốc nổi tiếng là nơi quy tụ những viên đá đẹp và hiếm nhất thế giới. Chỉ riêng một chiếc vòng cổ kim cương tròn của Graff đã có giá niêm yết từ 129.000 USD, vòng tay kim cương hình lê có thể lên tới 250.000 USD, trong khi những kiệt tác đặc biệt từng được bán đấu giá tới 1,8 triệu USD.

Với dây chuyền kim cương trắng rực rỡ ôm sát cổ, hoa tai và nhẫn đồng bộ trong hôn lễ, tổng giá trị trang sức Hề Mộng Dao đeo ngày cưới được giới quan sát ước tính lên tới hàng triệu USD.

7 năm mới có hôn lễ, nhưng lời hứa chưa bao giờ trễ

Hà Do Quân sinh năm 1995, tốt nghiệp MIT, là con trai út của cố tỷ phú Hà Hồng Sân người từng nắm độc quyền casino Macau suốt 40 năm và được mệnh danh "Vua cờ bạc" châu Á. Tổng tài sản gia tộc họ Hà được ước tính tối thiểu 6,4 tỷ USD. Bản thân Hà Do Quân hiện là Chủ tịch kiêm đồng CEO tập đoàn esports NIP Group niêm yết trên Nasdaq, Chủ tịch Liên đoàn Esports Macau, và từ tháng 8/2025 trở thành cổ đông của đội bóng rổ Boston Celtics (NBA). Năm 2023, anh lọt danh sách Fortune China 40 Under 40 và năm 2024 được Forbes China vinh danh trong hạng mục "Nhà tiên phong quyết đoán".

Chị gái Hà Do Quân là Hà Siêu Liên cũng để lại bình luận chúc mừng em trai trên mạng xã hội một chi tiết được cư dân mạng chú ý, bởi bản thân Hà Siêu Liên cũng vừa kết hôn với diễn viên Đậu Kiêu, khiến hai đám cưới hào môn của nhà họ Hà trở thành chủ đề so sánh sôi nổi nhất Weibo những ngày gần đây.

Cặp đôi đăng ký kết hôn từ năm 2019, sinh con trai đầu lòng vào tháng 10/2019 và con gái vào cuối năm 2021. Lý do hôn lễ được lùi lại bảy năm: Năm 2020, cha của Hà Do Quân qua đời, gia đình quyết định hoãn tổ chức. Chính Hà Do Quân từng chia sẻ: "Nhất định phải tổ chức, và nhất định phải tổ chức thật hoành tráng."

Và đó, anh đã giữ lời.

Chủ đề của hôn lễ được đặt tên "Lời hứa đến đúng hẹn". Bộ ảnh đăng lên mạng xã hội chỉ kèm chú thích giản dị: "Ngày kỷ niệm của chúng ta +1."