1 ngày trước đám cưới Hề Mộng Dao và thiếu gia trùm sòng bạc Macau: Hàng trăm khách mời nhận 23 triệu đồng, được bao trọn chi phí sang Pháp

Ngày mai (1/6), siêu đám cưới của thiên thần Victoria’s Secret Hề Mộng Dao và thiếu gia trùm sòng bạc Macau Hà Du Quân sẽ được tổ chức tại Pháp. Theo thông tin mới nhất mà tờ 163 có được, hôn lễ của cặp đôi này diễn ra tại 1 trang viên rộng lớn. Địa điểm, ngày giờ, không gian lễ cưới và danh sách khách mời, dàn phù dâu - phù rể chính thức chưa được Hề Mộng Dao và Hà Du Quân hé lộ.

Nguồn tin thân cận cho biết việc tổ chức ngày trọng đại ở Pháp mang ý nghĩa đặc biệt với Hề Mộng Dao. Paris từng là thành phố chứng kiến hành trình cô từ một người mẫu vô danh vươn lên thành siêu mẫu quốc tế. Trong khi đó, việc chọn ngày 1/6 để tổ chức đám cưới lại là ý muốn của Hà Du Quân. Thời bé, thiếu gia này thiếu thốn sự quan tâm, gắn bó bên cha mẹ tỷ phú vì họ quá bận rộn. Vì vậy, anh muốn biến lễ cưới của mình thành một sự kiện ngập tràn không khí gia đình và trẻ thơ. Con trai và con gái của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân sẽ đảm nhận vai trò phu dâu, phù rể nhí trong ngày vui của cha mẹ.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ của mình tại 1 trang viên rộng lớn tại Pháp vào ngày 1/6. Ảnh: Sina.

Với tiềm lực tài chính của mình, đám cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân sẽ là sự kiện xa hoa, lãng mạn với chi phí lên đến hàng trăm triệu HKD (hàng trăm tỷ đồng). Dù còn 1 ngày nữa lễ cưới mới diễn ra, song dân tình cũng đã phải trầm trồ với độ chịu chi của cặp vợ chồng đình đám.

Theo đó, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đã gửi hộp quà cưới gồm nến thơm, nước hoa cao cấp được đặt làm riêng, đồ du lịch bằng lụa, bánh cưới cao cấp đạt chuẩn Michelin và mô hình nhân vật Mario và Công chúa Peach - gợi nhớ màn cầu hôn nổi tiếng năm nào của họ - cho các khách mời. Mỗi phần quà có giá trị hơn 6.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng). Riêng giá của một chiếc bánh cưới đạt chuẩn Michelin trong set quà đã có giá hơn 300 NDT (gần 1,2 triệu đồng). Như vậy, chỉ riêng quà tặng cho khách mời đã ngốn sương sương của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân hàng tỷ đồng.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là trên thiệp mời và danh sách quà tặng, tên của Hề Mộng Dao được đặt trước tên Hà Dư Quân. Chi tiết nhỏ này được xem như cách vị thiếu gia thể hiện sự tôn trọng và yêu thương dành cho vợ siêu mẫu.

Hộp quà chứa nước hoa Pháp đặt làm riêng, nến thơm, bánh cưới đạt sao Michelin và mô hình của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân có giá hơn 23 triệu đồng/set. Ảnh: Sina.

Theo các nguồn tin, vợ chồng Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cũng sẽ thanh toán toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại tại Pháp cho hàng trăm khách mời. Tối 30/5, nam ca sĩ Jackson Wang (cựu thành viên GOT7) đã đăng story thông báo anh đang trên đường đến Pháp để dự hôn lễ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân. Đám cưới của cặp đôi vào ngày mai hứa hẹn quy tụ nửa sao hạng A thuộc giới giải trí, nhiều nhân vật quyền lực và giàu sang trong giới thượng lưu Trung Quốc.

Jackson Wang (cựu thành viên GOT7) là khách mời ngôi sao đầu tiên công khai xác nhận tham dự đám cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân. Ảnh: Sina.

Siêu mẫu hàng đầu Cbiz và ông xã thiếu gia đài thọ toàn bộ chi phi ăn ở, đi lại tại Pháp cho các khách mời đến tham dự hôn lễ của mình. Ảnh: Sina.

Tháng 7/2019, Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng.

Nguồn: 163, Sina