Bóc giá trâm cài phỉ thúy cổ Cartier 1927 của con gái Vua sòng bài Macau: Đỉnh cao trang sức cổ

Theo bảng xếp hạng tỷ phú Hong Kong do Forbes công bố năm 2024, gia tộc Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân tiếp tục giữ vị thế hiển hách trên bản đồ tài phiệt châu Á. Người kế nghiệp Hà Siêu Quỳnh đứng vị trí thứ 22 với khối tài sản 3,7 tỷ USD, trong khi tứ phu nhân Lương An Kỳ xếp thứ 33 với 2,4 tỷ USD. Điều khiến giới mộ điệu trang sức quốc tế tò mò không phải khối tài sản khổng lồ ấy, mà là phong cách trang sức của những "Old Money" thực thụ này, đặc biệt là gu chơi phỉ thúy cổ điển vô cùng tinh tế của Hà Siêu Quỳnh.

Chiếc trâm cài phỉ thúy cổ điển trị giá hơn 7 triệu đô la Hong Kong (tương đương 23,6 tỷ đồng)

Trong số nhiều món trang sức mà Hà Siêu Quỳnh sở hữu, chiếc trâm cài phỉ thúy cổ điển mang đậm phong cách Art Deco đầu thế kỷ XX là một trong những món được giới sưu tầm trang sức quốc tế đặc biệt chú ý.

Đây là sản phẩm thuộc dòng trang sức thịnh hành vào thập niên 1920, thời kỳ hoàng kim của trường phái nghệ thuật trang trí Art Deco. Đặc trưng của phong cách này là thiết kế hình học đối xứng, đường nét sắc sảo và sự kết hợp táo bạo giữa các chất liệu quý hiếm. Viên đá chủ là một miếng hoa phỉ thúy thiên nhiên loại A màu xanh ớt bán trong suốt, được chạm khắc hai mặt cực kỳ tinh xảo. Mặt trước chạm hoa lá uyển chuyển, mặt sau chạm hình một thiếu nữ, kỹ thuật chạm khắc hai mặt vốn là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc ngọc phương Đông.

Bao quanh miếng phỉ thúy là sự kết hợp của sapphire xanh, ngọc lục bảo, kim cương và men tráng nhiều màu, toàn bộ được nạm trên nền vàng 18K. Sự pha trộn chất liệu này thể hiện rõ thẩm mỹ Art Deco kinh điển, sang trọng nhưng không phô trương, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.

Tại phiên đấu giá của Sotheby's Hong Kong năm 2015, chiếc trâm cài này đã được giao dịch thành công với mức giá hơn 7 triệu đô la Hong Kong, tương đương khoảng hơn 22 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó, tính theo hiện nay khoảng 23,6 tỷ đồng. Mức giá này không chỉ phản ánh giá trị nguyên liệu mà còn cho thấy giá trị lịch sử và nghệ thuật của tác phẩm.

Dấu ấn Cartier 1927 và làn sóng "chinoiserie" của giới quý tộc châu Âu

Điều khiến chiếc trâm cài phỉ thúy này trở nên vô giá nằm ở nguồn gốc xuất xứ. Đây là sản phẩm do nhà kim hoàn lừng danh Cartier sản xuất vào năm 1927, có mã số sản phẩm chính thức giúp truy xuất nguồn gốc rõ ràng, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong thế giới trang sức cổ điển.

Đầu thế kỷ XX, tầng lớp quý tộc châu Âu say mê phong cách "chinoiserie", tức trường phái nghệ thuật chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa. Các nhà kim hoàn hàng đầu thế giới, đặc biệt là Cartier, đã đưa nhiều yếu tố Á Đông vào thiết kế của mình, bao gồm việc sử dụng những miếng hoa phỉ thúy chạm khắc truyền thống. Sự giao thoa văn hóa Đông Tây này tạo ra một dòng trang sức độc đáo, vừa mang tinh thần cổ điển châu Âu, vừa thấm đẫm hồn cốt phương Đông.

Chính vì vậy, mỗi món trang sức Cartier từ thời kỳ này không chỉ là tác phẩm thủ công xa xỉ, mà còn là chứng nhân lịch sử của một giai đoạn giao thoa văn hóa đầy hấp dẫn. Giá trị sưu tầm của chúng theo thời gian chỉ có tăng chứ không giảm.

Vì sao giới "Old Money" chuộng phỉ thúy cổ điển?

Trong giới siêu giàu châu Á, đặc biệt là tầng lớp "trâm anh thế phiệt" với tài sản truyền qua nhiều đời, phỉ thúy cổ điển luôn giữ vị trí đặc biệt. Khác với những món trang sức kim cương lóng lánh thường thấy ở giới "tiền mới", phỉ thúy đại diện cho thẩm mỹ kín đáo, tinh tế và mang chiều sâu văn hóa.

Có ba lý do khiến phỉ thúy cổ điển trở thành lựa chọn yêu thích của giới Old Money. Trước hết là vẻ đẹp độc bản, mỗi miếng phỉ thúy thiên nhiên đều có vân, màu sắc và độ trong riêng biệt, không thể sao chép. Thứ hai là độ hiếm, phỉ thúy chất lượng cao loại A ngày càng khan hiếm trên thị trường, đặc biệt là những miếng đã được chạm khắc bởi các nghệ nhân tài hoa thời xưa. Thứ ba và quan trọng nhất là tính bền vững, phỉ thúy cổ điển giữ giá rất tốt qua thời gian, thậm chí còn tăng giá trị theo cấp số nhân nếu có xuất xứ rõ ràng từ các nhà kim hoàn danh tiếng.

Phong cách trang sức của Hà Siêu Quỳnh chính là minh chứng cho triết lý "vẻ đẹp vĩnh cửu" mà giới quý tộc thực thụ theo đuổi. Bà không chạy theo những xu hướng nhất thời mà chọn những món có giá trị lịch sử, có câu chuyện và có khả năng truyền lại cho thế hệ sau.

Triết lý "đẹp, hiếm, vĩnh cửu" trong trang sức cổ điển

Trong giới sưu tầm trang sức quốc tế, có một bộ tiêu chí kinh điển để đánh giá giá trị một món đồ cổ: Đẹp, hiếm và vĩnh cửu. Chiếc trâm cài phỉ thúy Art Deco mà Hà Siêu Quỳnh ưa chuộng đáp ứng đủ cả ba tiêu chí này.

Vẻ đẹp đến từ kỹ thuật chạm khắc hai mặt đỉnh cao, từ sự phối hợp tinh tế giữa nhiều loại đá quý và từ thẩm mỹ Art Deco vượt thời gian. Sự hiếm có nằm ở chỗ đây là sản phẩm Cartier nguyên bản từ năm 1927, có mã số truy xuất nguồn gốc, không thể tái tạo. Tính vĩnh cửu thể hiện qua việc giá trị của món trang sức không hề giảm theo thời gian, mà ngược lại còn tăng đáng kể, từ một món trang sức quý tộc châu Âu trở thành báu vật đấu giá triệu đô tại Sotheby's.

Đây chính là lý do trang sức cổ điển luôn là khoản đầu tư yêu thích của giới siêu giàu. Không chỉ là phụ kiện thời trang, chúng còn là tài sản có khả năng sinh lời, là vật phẩm văn hóa và là biểu tượng của địa vị truyền đời.

Câu chuyện về chiếc trâm cài phỉ thúy của Hà Siêu Quỳnh không đơn thuần là câu chuyện về một món trang sức đắt tiền. Đó là minh chứng cho gu thẩm mỹ tinh tế của giới "trâm anh thế phiệt" châu Á, những người hiểu rõ giá trị thực sự của trang sức không nằm ở độ lấp lánh hay xu hướng thời thượng, mà ở chiều sâu văn hóa, câu chuyện lịch sử và khả năng vượt thời gian. Với phụ nữ hiện đại yêu thích vẻ đẹp cổ điển, phỉ thúy chạm khắc tinh xảo vẫn luôn là lựa chọn không bao giờ lỗi thời.