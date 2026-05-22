Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen

Ngày 22/5, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Tại sự kiện, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT - cho biết cơ quan này đang triển khai cơ chế "blacklist" dành cho nghệ sĩ, KOL, KOC có hành vi vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức xã hội.

Theo chia sẻ, Cục PTTH-TTĐT sẽ phối hợp cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn để thảo luận và thống nhất các tiêu chí áp dụng. Danh sách này được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị tổ chức chương trình, sự kiện, nhãn hàng hay doanh nghiệp truyền thông có thêm cơ sở cân nhắc trước khi hợp tác với nghệ sĩ hoặc người có sức ảnh hưởng từng vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa.

Tại hội nghị, ông Lê Quang Tự Do cũng nhắc đến những tranh luận gần đây của dư luận liên quan đến việc nghệ sĩ vi phạm pháp luật nhưng chỉ bị xử phạt hành chính. Ông cho biết: "Nhiều khán giả thắc mắc rằng nếu nghệ sĩ dùng ma túy nhưng thuộc 'đối tượng thụ hưởng', chỉ bị phạt hành chính, thì cơ quan quản lý sẽ xử lý thế nào. Vụ việc vừa qua đặt ra một vấn đề mà Bộ Quy tắc ứng xử muốn nhấn mạnh. Chúng ta sẽ có cơ chế về việc hạn chế hợp tác với nghệ sĩ, KOL, những người có sức ảnh hưởng vi phạm Bộ Quy tắc, nói rộng ra là vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức xã hội".

Theo ông Lê Quang Tự Do, trước đây Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM từng có danh sách nghệ sĩ bị hạn chế hợp tác. Tuy nhiên, do chưa quy định rõ thời hạn áp dụng nên nhiều đơn vị quảng cáo, công ty truyền thông băn khoăn về việc các kiến nghị này kéo dài trong bao lâu.

Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan quản lý sẽ thống nhất bộ tiêu chí cụ thể hơn, dựa trên mức độ vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức xã hội để áp dụng thời gian hạn chế hoạt động phù hợp. Tùy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, thời gian có thể kéo dài từ 3 tháng, 6 tháng đến một năm.

"Danh sách đen" này dự kiến sẽ được công bố trên Cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung Việt Nam vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số cùng danh sách này không mang tính bắt buộc mà được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và cam kết thực hiện. Quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan.

Cũng tại hội nghị, Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết các cơ quan quản lý luôn mong muốn tạo ra môi trường và hành lang pháp lý để nghệ sĩ phát triển, còn việc xử phạt chỉ là giải pháp bất đắc dĩ. Cục trưởng chia sẻ, nếu mỗi cá nhân thường xuyên tự soi chiếu và điều chỉnh hành vi sau khi Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số được ban hành thì các trường hợp vi phạm sẽ giảm đi đáng kể.

Theo NSND Xuân Bắc, cả pháp luật lẫn quy tắc ứng xử đều hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường văn minh, lành mạnh thay vì chỉ tập trung vào xử phạt. Phạt không phải để triệt tiêu mà để điều chỉnh hành vi. Từ điều chỉnh hành vi để có thêm những đóng góp tích cực cho môi trường văn minh, lành mạnh.