MỚI NHẤT!

Quyết định khó nhất khi giá vàng giảm

Theo Hà Nguyên | 22-05-2026 - 19:47 PM | Lifestyle

Khi giá vàng đi xuống, điều khiến nhiều người áp lực không chỉ là chuyện lời lỗ. Khó nhất thường là cảm giác không biết nên tiếp tục giữ, bán ra hay mua thêm, bởi quyết định nào lúc đó cũng dễ đi kèm nỗi sợ mình đang làm sai.

Mỗi lần vàng giảm mạnh, thị trường thường xuất hiện một trạng thái rất quen: ai cũng muốn tìm một câu trả lời thật nhanh. Có người liên tục mở điện thoại xem giá. Có người đọc hàng loạt dự đoán trên mạng. Người khác lại bắt đầu hỏi bạn bè, người thân xem bây giờ nên giữ hay bán. Nhưng càng nhìn quá nhiều thông tin trong lúc thị trường biến động, đầu óc càng dễ rối hơn.

Bởi thực tế, thứ làm người mua vàng áp lực nhất không hẳn là chuyện giá giảm bao nhiêu, mà là cảm giác mình phải đưa ra quyết định ngay lập tức.

Giữ tiếp cũng lo, bán ra cũng không yên

Một trạng thái rất phổ biến khi vàng giảm là dù chọn cách nào cũng thấy không thật sự chắc chắn. Nếu tiếp tục giữ, nhiều người sợ giá còn xuống nữa. Nhưng nếu bán ra, lại bắt đầu lo vài hôm sau giá hồi lại thì mình bán quá sớm. Cảm giác “giá như” gần như luôn xuất hiện ở một phía nào đó.

Đó cũng là lý do không ít người bắt đầu đổi quyết định liên tục. Sáng nghĩ sẽ giữ tiếp, chiều thấy giá giảm thêm lại muốn bán. Hôm sau thị trường hồi nhẹ thì lại phân vân có nên mua lại không. Sau một thời gian, nhiều người nhận ra điều khiến mình mệt nhất không chỉ là thị trường, mà là đầu óc lúc nào cũng phải nghĩ xem quyết định nào mới đúng.

Lúc vàng giảm cũng là lúc cảm xúc dễ đi trước kế hoạch nhất

Một điều khá dễ thấy là khi thị trường tăng mạnh, người mua thường có xu hướng tự tin hơn. Nhưng khi giá bắt đầu giảm liên tục, tâm lý rất dễ đảo chiều. Có người trước đó xác định mua để tích lũy dài hạn, nhưng chỉ vài phiên giảm mạnh đã bắt đầu muốn bán vì quá sốt ruột. Ngược lại, cũng có người thấy giá giảm là lập tức xuống tiền thêm dù chưa thật sự tính toán kỹ.

Vấn đề là nhiều quyết định trong giai đoạn này thường xuất phát từ cảm xúc muốn bớt lo hơn là một kế hoạch rõ ràng. Đó cũng là lý do người mua vàng lâu năm thường không cố phản ứng ngay với mọi nhịp giảm của thị trường. Không phải vì họ chắc chắn giá sẽ tăng lại, mà vì họ hiểu càng nóng ruột, quyết định càng dễ mất kiểm soát.

Điều khó nhất không phải đoán đúng giá

Sau một thời gian mua vàng, nhiều người bắt đầu nhận ra họ không thể lúc nào cũng mua đúng đáy hay bán đúng đỉnh. Thứ khó hơn nhiều là giữ được sự ổn định trong cách ra quyết định của mình.

Nếu ban đầu xác định đây là khoản tích lũy dài hạn, việc thị trường giảm trong ngắn hạn vốn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng càng nhìn giá liên tục, càng đọc quá nhiều dự đoán trái chiều, người mua càng dễ thay đổi kế hoạch theo cảm xúc nhất thời.

Đó cũng là lúc nhiều người bắt đầu hiểu vì sao những người mua vàng lâu năm thường ít phản ứng mạnh với biến động ngắn hạn. Họ không hẳn đoán đúng thị trường hơn người khác, nhưng thường kiểm soát tâm lý tốt hơn. Vì cuối cùng, điều khiến người mua dễ mất tiền không phải chỉ vì vàng giảm, mà là việc liên tục thay đổi quyết định trong lúc tâm lý đang rối nhất.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
mua vàng

