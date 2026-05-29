HOT nhất hôm nay: Thiếu gia trùm sòng bạc Macau thông báo tổ chức đám cưới với thiên thần Victoria’s Secret vào ngày 1/6

Ngày 29/5, tờ Sohu đưa tin Hề Mộng Dao và Hà Du Quân khiến dư luận xứ tỷ dân rần rần khi bất ngờ thông báo họ sẽ tổ chức đám cưới tại Pháp sau 7 năm chung sống vào ngày 1/6 tới đây. Màn cưới xin đánh úp của cặp đôi leo thẳng top 1 hot search Weibo.

Chia sẻ độc quyền với tờ Sina, thiếu gia trùm sòng bạc Macau tiết lộ hôn lễ lãng mạn, xa hoa của anh và bà xã siêu mẫu có chủ đề "Lời hẹn ước đã đến đúng hẹn". Ngoài đám cưới tại Pháp, họ còn tổ chức 1 bữa tiệc cảm ơn tại Macau (Trung Quốc) vào tháng 9. Hiện, cặp đôi đã gửi thiệp mời và quà tặng đến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và đối tác trong showbiz. Hot girl Yunni đã đăng tải hộp quà cưới màu hồng phấn có in chữ viết tắt tên "M&M" của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, kèm với tấm thiệp mời có lời nhắn nhủ: "Cảm ơn bạn đã đến tham dự, chứng kiến câu chuyện hạnh phúc của chúng mình. Chúng mình muốn chia sẻ khoảnh khắc yêu thương và hạnh phúc này với bạn. Cảm ơn bạn".

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân sẽ tổ chức đám cưới chấn động Cbiz tại Pháp vào ngày 1/6 tới đây. Ảnh: Sina.

Cặp đôi đã gửi quà tặng và thiệp mời cưới đến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, công chúng Trung Quốc đã nô nức gửi lời chúc mừng đến Hề Mộng Dao và Hà Du Quân. Như vậy là sau 7 năm làm dâu hào môn và sinh được đủ nếp đủ tẻ cho gia tộc trùm sòng bạc Macau, siêu mẫu Victoria’s Secret cũng đã có danh phận "con dâu chính thức". Cần phải biết rằng trong giới thượng lưu tại Trung Quốc, 1 đám cưới rình rang được coi trọng hơn tờ giấy đăng ký kết hôn. Lễ cưới được xem là nghi thức trang trọng nhất để khẳng định địa vị của cô dâu. Các anh chị em trong gia tộc họ Hà đều tổ chức những siêu đám cưới với quà hồi môn khủng, nhằm phô trương địa vị, tài sản và thanh thế của họ trong giới siêu giàu. Nhưng với cặp đôi Hà Dù Quân - Hề Mộng Dao, đám cưới lại bị trì hoãn suốt nhiều năm qua. Hà Du Quân từng bị cho là chỉ coi Hề Mộng Dao như "máy đẻ", "công cụ" giúp anh lấy được thêm 1 phần tài sản từ người cha tỷ phú quá cố thay vì thực sự coi siêu mẫu hàng đầu là vợ.

Do đó, đám cưới tới đây có ý nghĩa đặc biệt trọng đại đối với Hề Mộng Dao. Cô không chỉ được khoác lên mình bộ váy cưới, còn chính thức trở thành thành viên thực thụ trong gia tộc trùm sòng bạc Macau.

Sau 7 năm làm dâu hào môn và sinh được 2 con, Hề Mộng Dao cuối cùng cũng được công nhận là con dâu nhà trùm sòng bạc Macau. Ảnh: Sina.

Vào ngày 16/5 vừa qua, Hề Mộng Dao cũng đã chính thức nhúng tay vào chuyện kinh doanh của nhà chồng, khi được giao vị trí giám đốc trong nhiều công ty thuộc sở hữu của mẹ chồng Lương An Kỳ. Cô và bà Lương An Kỳ đã chi ra gần 170 triệu HKD (571 tỷ đồng) để mua trọn 3 căn hộ cao cấp thuộc cùng 1 tầng tại khu Mid-Levels, Hong Kong (Trung Quốc). Bất động sản này được mẹ chồng giao cho Hề Mộng Dao quản lý, kinh doanh và thụ hưởng tiền lời nếu có.

Trước đó, vào cuối năm 2022, nữ người mẫu được mẹ chồng cho vào danh sách người tiếp quản khối tài sản riêng 3,2 tỷ USD (hơn 78 nghìn tỷ đồng) của bà. Vào tháng 3/2024, siêu mẫu Victoria's Secret được gia tộc trùm sòng bạc Macau tặng 1 chiếc tàu chở hàng trị giá 4,6 tỷ HKD (14,5 nghìn tỷ đồng) nhân dịp sinh nhật tuổi 35 của cô. Lợi nhuận sau khi tàu chở hàng này vận hành đều sẽ chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Hề Mộng Dao. Việc trở thành giám đốc, nhận tài sản tiền tỷ của nhà chồng cho thấy siêu mẫu đang có chỗ đứng vững vàng, được mẹ chồng tỷ phú và gia tộc sòng bạc rất tin tưởng, yêu quý.

Không chỉ được tổ chức đám cưới, thiên thần nội y còn được nhà chồng cho làm giám đốc công ty, nhúng tay vào chuyện kinh doanh. Ảnh: Sina.

Hề Mộng Dao từng lách qua khe cửa hẹp để vào nhà hào môn

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao đăng ký kết hôn vào năm 2019. Siêu mẫu thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa cô và Hà Du Quân không dễ dàng. Từ lúc bắt đầu hẹn hò đến khi kết hôn, chuyện tình của họ đối mặt với không ít định kiến vì chênh lệch tuổi tác, xuất thân. Cô từng bị mẹ Hà Du Quân coi thường, hắt hủi ngay ở lần gặp mặt đầu tiên vì gia cảnh không môn đăng hộ đối.

Mẹ chồng Hề Mộng Dao - bà Lương An Kỳ, là người vợ thứ tư của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và cũng là người phụ nữ quyền lực, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và danh tiếng lẫy lừng. Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), trước khi chấp thuận mối quan hệ này, mẹ chồng tương lai đã cho người điều tra lý lịch của Hề Mộng Dao. Xuất thân bình thường, từng làm người mẫu nội y – đó là những điều khiến bà Lương An Kỳ ban đầu không mấy hài lòng.

Hề Mộng Dao từng bị mẹ chồng xem thường vì xuất thân không môn đăng hộ đối. Ảnh: Sina.

Bà muốn đảm bảo rằng Hề Mộng Dao không phải là kẻ đào mỏ, không có quá khứ tai tiếng và đủ tiêu chuẩn để trở thành dâu con trong gia đình danh giá. Mọi mối quan hệ, các scandal trong quá khứ của cô đều được bà xem xét kỹ lưỡng. Chỉ khi biết tin Hề Mộng Dao mang thai, bà mới "bật đèn xanh" cho hôn sự. Tuy nhiên, cô phải ở khách sạn suốt thời gian thai kỳ chứ không được bước chân vào nhà họ Hà.

Phải đến khi cô sinh quý tử giúp mẹ con Hà Du Quân lấy thêm 1 phần tài sản từ cha chồng quá cố - tỷ phú Hà Hồng Sân, bà tư Lương An Kỳ mới thay đổi thái độ, đồng ý cho cô trở thành con dâu gia tộc trùm sòng bạc. Sau khi bước chân vào nhà hào môn, nhờ độc lập kiếm tiền, giúp nhà chồng khuếch trương danh tiếng bằng tên tuổi của mình trong lĩnh vực giải trí, tính cách khôn khéo, biết nghe lời và chịu khó học hỏi, Hề Mộng Dao được mẹ chồng Lương An Kỳ tin tưởng, thương yêu.

Cô được đặt chân vào nhà trùm sòng bạc Macau nhờ sinh được cháu đích tôn nối dõi, giúp chồng lấy thêm 1 phần gia sản từ người cha tỷ phú quá cố. Ảnh: Sina.

Siêu mẫu sinh năm 1989 nhận được 2 triệu HKD (khoảng 6 tỷ đồng) tiền tiêu vặt mỗi tháng. Trên sóng livestream vào năm 2023, Hề Mộng Dao từng cho biết gia đình cô toàn mua sắm đồ dùng, quần áo của các thương hiệu đẳng cấp thế giới. Do sinh đủ nếp đủ tẻ và đặc biệt là sinh được quý tử nối dõi đời thứ 5 cho gia tộc trùm sòng bạc Macau, Hề Mộng Dao được cha chồng thưởng biệt thự có giá hơn 300 triệu HKD (942 tỷ đồng), mẹ chồng tặng 1 căn hộ cao cấp và còn được ông xã Hà Du Quân sang tên biệt thự 500 triệu HKD (hơn 1.500 tỷ đồng).

Nguồn: Sina, Sohu