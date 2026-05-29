Một Chủ tịch Việt vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Harvard tiết lộ: Khó nhất không phải kiến thức mà là điều này

Mới đây, doanh nhân Lê Đắc Lâm đã đăng tải loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp Đại học Harvard, đánh dấu việc hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý tại Harvard Extension School sau 2 năm học tập.

Chia sẻ về hành trình này, ông Lê Đắc Lâm viết: “2 năm, 6 học kỳ, 12 môn học và 48 tín chỉ để đổi lấy một tấm bằng thạc sĩ”.

Doanh nhân Lê Đắc Lâm tại lễ tốt nghiệp Đại học Harvard

Với ông Lâm, đây là “một vinh dự lớn của cuộc đời” khi được tham dự một đại lễ giàu truyền thống với những nghi thức được gìn giữ qua hàng trăm năm, những bài phát biểu đầy cảm hứng và bầu không khí “vừa trang nghiêm, vừa có gì đó rất thiêng liêng”.

Doanh nhân này cũng chia sẻ nhiều cảm xúc xoay quanh phần phát biểu của diễn giả chính Conan O’Brien - cựu sinh viên Harvard đồng thời là danh hài nổi tiếng của Mỹ. Theo ông Lê Đắc Lâm, Conan nhiều lần khiến cả sân trường bật cười, nhưng phía sau sự hài hước là một thông điệp sâu sắc: “Đừng để điều duy nhất mọi người nhớ về bạn là việc bạn đã từng học Harvard".

Hình ảnh lễ tốt nghiệp tại Đại học Harvard được doanh nhân Lê Đắc Lâm chia sẻ

Không chỉ ấn tượng với bài phát biểu của Conan O’Brien, ông Lâm còn xúc động trong lễ tốt nghiệp riêng của Harvard Extension School khi nghe bài phát biểu tri ân thầy Andrew Engelward.

“Điều gây ấn tượng nhất với mình là thông điệp: theo học Harvard Extension School không hẳn khó vì kiến thức, mà khó vì cuộc sống”, ông chia sẻ.

Theo ông Lâm, phần lớn sinh viên của chương trình đều phải vừa học, vừa làm việc, chăm lo gia đình và gánh vác nhiều trách nhiệm khác. Vì vậy, thử thách lớn nhất không chỉ nằm ở năng lực học thuật mà còn ở sự kiên trì, kỷ luật và quyết tâm duy trì việc học giữa một cuộc sống bận rộn, nhiều áp lực.

Trước đó, Chủ tịch VnTrip từng chia sẻ chương trình Thạc sĩ tại Harvard Extension School mà ông theo học có đầu vào “dễ thở”. Tuy nhiên, tỷ lệ tốt nghiệp lại khá thấp do được thiết kế dành cho những người vừa học vừa làm.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, câu nói khiến vị doanh nhân tâm đắc nhất là: “Đừng để phiên bản của bạn ngày hôm nay trở thành phiên bản cuối cùng của chính mình. Hãy để mỗi cột mốc chỉ là một điểm khởi đầu mới".

Trước khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý tại Harvard Extension School, ông Lê Đắc Lâm đã sở hữu bằng cử nhân chuyên ngành Tài chính thuộc ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Washington (Mỹ).

Tháng 3/2026, doanh nhân này tiếp tục cho biết sẽ theo học chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đồng thời nhận được học bổng trị giá 10.000 USD/năm (tương đương hơn 260 triệu đồng) từ quỹ Bloomberg Foundations.

