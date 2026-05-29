Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui: Một quốc gia vừa mở rộng nhóm khách Việt được xin visa hạn đến 10 năm

| | Lifestyle

Điều kiện để xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên 10 năm là điều được nhiều người quan tâm.

Mới đây, tại sự kiện hội thảo xúc tiến du lịch B2B mang tên “2026 Korea Travel Roadshow”, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã công bố về việc Chính phủ nước này chính thức mở rộng danh mục các nhóm đối tượng được phép xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên 10 năm.

Sự điều chỉnh này tập trung vào các nhóm có uy tín cao về hồ sơ cá nhân, kinh nghiệm du lịch gồm:

- Công dân có hộ khẩu thường trú tại các đại đô thị lớn của Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh).

- Cá nhân đã từng nhập cảnh vào các quốc gia thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) ít nhất một lần trong vòng một năm trở lại đây.

- Nhân viên chính thức đã công tác từ 03 năm trở lên tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam với quy mô từ 1 triệu USD trở lên.

- Cá nhân giữ vị trí từ cấp quản lý trở lên tại Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (với điều kiện đã làm việc từ 01 năm trở lên).

- Vợ, chồng và con cái đang trong độ tuổi vị thành niên của những người đang sở hữu visa nhập cảnh nhiều lần (loại 10 năm) sẽ được phép xin cấp visa tương ứng.

Chính sách mở rộng về thị thực này là động lực để thúc đẩy hoạt động giao lưu du lịch giữa hai quốc gia ngày càng sôi động.

Theo công bố từ KTO, trong bối cảnh thị trường hàng không toàn cầu đang ảnh hưởng do giá nguyên liệu, số lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc vẫn đạt con số tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2025. Song song đó, Hàn Quốc vẫn giữ vững vị thế là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất, đóng góp tích cực vào việc mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và làm sâu sắc hơn sợi dây liên kết văn hóa Việt - Hàn.

Đối với thị trường du lịch khen thưởng (MICE), tính đến tháng 4 năm 2026, KTO đã hỗ trợ 12,888 khách đoàn khen thưởng, tăng 64.4% so với cùng kỳ năm 2025 (7,838 khách).

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cặp đôi quyền lực showbiz sở hữu BĐS khủng: Biệt thự 70 tỷ ở Đồng Nai, cơ ngơi đẹp như cổ tích ở Đà Lạt

Cặp đôi quyền lực showbiz sở hữu BĐS khủng: Biệt thự 70 tỷ ở Đồng Nai, cơ ngơi đẹp như cổ tích ở Đà Lạt Nổi bật

Các cách chống nóng cho tường nhà hướng Tây

Các cách chống nóng cho tường nhà hướng Tây Nổi bật

Khánh Ly yêu một người ở Huế: "Có người nói vì Đông Phong mà tôi li dị, không hề đúng"

Khánh Ly yêu một người ở Huế: "Có người nói vì Đông Phong mà tôi li dị, không hề đúng"

07:45 , 29/05/2026
11 năm “tích góp” cảm xúc, 3 năm thu âm 1 album, nhạc sĩ Cường Tống viết nên tuyên ngôn nghệ thuật của những nghệ sĩ chọn đi con đường khó

11 năm “tích góp” cảm xúc, 3 năm thu âm 1 album, nhạc sĩ Cường Tống viết nên tuyên ngôn nghệ thuật của những nghệ sĩ chọn đi con đường khó

07:32 , 29/05/2026
Đầu tư MV 5 triệu đồng, nữ ca sĩ Việt có hit để đời rồi lặn mất tăm không ai biết

Đầu tư MV 5 triệu đồng, nữ ca sĩ Việt có hit để đời rồi lặn mất tăm không ai biết

07:23 , 29/05/2026
Từng chạm mốc 57kg sau sinh, vợ Phan Văn Đức làm cách nào để lấy lại vóc dáng "thắt đáy lưng ong"?

Từng chạm mốc 57kg sau sinh, vợ Phan Văn Đức làm cách nào để lấy lại vóc dáng "thắt đáy lưng ong"?

07:15 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên