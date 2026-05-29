Cái kết buồn của Thanh Thuý và Đức Thịnh

Đã 1 tháng để từ khi đường đua phim Việt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 chính thức bắt đầu, nhưng độ thảo luận về 5 tác phẩm điện ảnh vẫn chưa dấu hiệu hạ nhiệt. Đáng buồn, tính đến ngày 29/5, Trùm Sò lại là tác phẩm đầu tiên rời rạp với doanh thu 17.5 tỷ đồng. Hiện tại, Trùm Sò chính thức không còn suất chiếu nào trên toàn quốc. Trước đó một ngày, bộ phim chỉ còn vỏn vẹn khoảng 6 suất chiếu và kiếm thêm chưa tới 4 triệu đồng doanh thu.

Trùm Sò rời rạp với khoản lỗ 62.5 tỷ đồng

Kết quả này khiến Trùm Sò gần như chắc chắn trở thành một trong những dự án thua lỗ nặng nhất của điện ảnh Việt năm 2026. Trước đó, đạo diễn Đức Thịnh từng tiết lộ bộ phim cần đạt khoảng 80 tỷ đồng mới có thể hòa vốn. Vì vậy, ekip đang phải đối mặt khoản thất thu lên tới 62.5 tỷ đồng.

Bất lợi từ thời điểm đến kịch bản

Trước hết, Trùm Sò gặp bất lợi lớn khi phải cạnh tranh với 2 bom tấn kinh dị ra mắt cùng thời điểm là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Heo 5 Móng. Cả 2 tác phẩm đều lấy thể loại kinh dị làm trục chính, một chủ đề mà luôn gây tò mò và chạm tới số đông khán giả. Chưa kể, dàn cast cũng quy tụ nhiều gương mặt phổ biến đại chúng, có tên tuổi và sức hút nhất định. Trùm Sò ngược lại, sở hữu không ít nghệ sĩ quen thuộc nhưng không thuộc hàng bảo chứng truyền thông như Đức Thịnh, Quang Minh, Phương Nam, Mai Phương, Doãn Quốc Đam...

Nhiều ý kiến cho rằng điểm yếu lớn nhất của Trùm Sò nằm ở tư duy kể chuyện chưa theo kịp thị hiếu hiện đại. Phim vẫn trung thành với công thức quen thuộc: tạo tiếng cười liên tục, đẩy mạnh yếu tố tình cảm gia đình và tin rằng sự gần gũi sẽ đủ để níu chân khán giả. Nhưng trong bối cảnh người xem ngày càng khó tính, công thức này không còn mang lại hiệu quả như trước.

Trùm Sò dày đặc tiếng cười, màn pha trò vô tri

Kịch bản bị nhận xét thiếu sự logic và chưa tạo được chiều sâu cần thiết để khán giả có thể đọng lại sau khi về nhà. Dù nhịp phim được đẩy khá nhanh với nhiều mảng miếng hài xuất hiện liên tục, nhưng càng về cuối, câu chuyện càng bộc lộ nhiều lỗ hổng: các xung đột xảy ra dày đặc, quá trình phát triển nhân vật sơ sài, nhiều tình huống trở nên gượng ép và khiên cưỡng.

Công tâm mà nói, Trùm Sò là một bộ phim thuần giải trí nhưng chưa được xây dựng tổng thể chặt chẽ, khiến khán giả cảm thấy như đang xem chuỗi tiểu phẩm nối tiếp nhau hơn là một tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh. Việc lạm dụng thoại nhanh, hài hình thể và những màn tung hứng liên tục khiến phim gần như không có khoảng lặng để nhìn nhận và cảm nhận. Nhân vật nói không ngừng, tình huống dồn dập nhưng lại vô nghĩa để người xem thực sự đồng cảm. Điều này phần nào phản ánh một lối tư duy làm phim thiên quá nhiều về yếu tố gây cười mà chưa chú trọng đúng mức đến việc xây dựng câu chuyện hay phát triển tâm lý nhân vật, điều đang ngày càng được khán giả trẻ quan tâm khi ra rạp.

Chiến lược truyền thông phản tác dụng

Trước tình trạng doanh thu lao dốc, ê-kíp Trùm sò liên tục đẩy mạnh cinetour và quảng bá tại các cụm rạp. Đặc biệt, Thanh Thúy, vợ đạo diễn Đức Thịnh kiêm NSX Trùm Sò, nhiều lần livestream chia sẻ cảm xúc, trực tiếp kêu gọi khán giả ủng hộ phim đã tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Ở góc độ nào đó, đây là nỗ lực đáng ghi nhận của những người làm nghề khi không bỏ cuộc giữa lúc dự án gặp khó khăn. Tuy nhiên, chiến lược này cũng vô tình tạo hiệu ứng ngược. Khi tác phẩm chưa đủ mạnh để tạo ra phản hồi tích cực bằng chất lượng nội dung, việc liên tục nhấn vào câu chuyện hậu trường hay sự vất vả của ê-kíp dễ khiến khán giả có cảm giác bộ phim đang tìm kiếm sự thương cảm thay vì chinh phục người xem bằng chính giá trị nghệ thuật.

Cách Thanh Thuý trực tiếp kêu gọi khán giả ủng hộ Trùm Sò chỉ tạo được hiệu ứng nhẹ nhàng

Độ nhận diện của Trùm Sò thật sự tăng trưởng sau các hoạt động quảng bá, nhưng doanh thu chỉ cải thiện rất nhẹ nhàng rồi nhanh chóng chững lại. Những tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội cũng phần nào phản ánh tâm lý chung của khán giả hiện nay: họ sẵn sàng ủng hộ một tác phẩm tốt, nhưng khó chấp nhận việc cảm xúc bị sử dụng như công cụ để cứu doanh thu phòng vé.

Không chỉ cách làm phim và thế giới quan của Đức Thịnh, công thức truyền thông của ekip cũng không theo kịp tiến độ thời đại. Trong khi nhiều dự án mới hiện nay tận dụng mạng xã hội để tạo meme, trend hoặc những đoạn cắt gây tò mò nhằm kích thích khán giả ra rạp, cách quảng bá của Trùm sò lại mang cảm giác khá cũ kỹ, chủ yếu chia sẻ cảm xúc hay kêu gọi ủng hộ. Điều này cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa tư duy quảng bá kiểu cũ với hành vi khán giả hiện đại. Người xem hiện nay không còn dễ bị thuyết phục bởi những lời kêu gọi cảm tính, mà quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm thật sự của bộ phim và giá trị giải trí mà tác phẩm mang lại.

Công thức làm phim của Đức Thịnh và cách làm truyền thông của ekip đều cũ kỹ

Thất bại của Trùm Sò còn bị xem như dấu hiệu cho thấy sự hụt hơi của một kiểu làm phim từng rất quen thuộc với khán giả Việt. Bộ phim được xây dựng theo công thức an toàn, dễ tiếp cận với nhiều tiếng cười, thông điệp gia đình gần gũi và mô-típ giải trí. Tuy nhiên, chính sự an toàn ấy lại khiến tác phẩm trở nên mờ nhạt giữa thị trường điện ảnh ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh lớp đạo diễn trẻ ngày càng tạo ra nhiều cú hích phòng vé bằng tư duy hiện đại và cách kể chuyện mới mẻ, áp lực dành cho các nhà làm phim thuộc thế hệ trước chắc chắn sẽ còn lớn hơn trong thời gian tới.