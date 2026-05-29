Nữ NSƯT 50 tuổi vẫn trẻ đẹp: Làm mẹ đơn thân, sống yên bình trong cơ ngơi sang xịn

NSƯT Thúy Nga sinh năm 1976, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích hài kịch miền Nam nhờ lối diễn duyên dáng, biểu cảm sinh động và khả năng biến hóa linh hoạt trên sân khấu. Không chỉ ghi dấu ấn ở lĩnh vực nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan sau những biến cố trong cuộc sống.

Trải qua hôn nhân đổ vỡ, ở tuổi 50, Thúy Nga hiện tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái. Nữ nghệ sĩ lựa chọn nhịp sống giản dị hơn khi vừa kinh doanh, vừa chăm sóc con, đồng thời vẫn giữ niềm đam mê với nghệ thuật. Mới đây, nhân dịp sinh nhật ái nữ, Thúy Nga tự tay trang hoàng tiệc tại gia, đồng thời hé lộ không gian sống sang trọng, tinh tế bên trong căn biệt thự khiến nhiều người chú ý.

Không gian sống của NSƯT Thúy Nga

Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người chú ý bởi vẻ hiện đại, tinh tế và ấm cúng. Căn nhà sở hữu diện tích rộng rãi, thiết kế theo phong cách sang trọng với tông màu thanh lịch. Khu vực phòng khách đặc biệt nổi bật khi được decor rực rỡ cho buổi tiệc sinh nhật. Hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian, tạo cảm giác thoáng đãng và đắt giá. Nội thất được lựa chọn đồng điệu từ sofa, đèn trang trí đến tranh nghệ thuật, tất cả kết hợp hài hòa, góp phần tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa có gu thẩm mỹ riêng.

Khu vực phòng khách nổi bật với hệ đèn chùm, sofa dài, ghế massage và tranh nghệ thuật

Tại sofa còn bày trí thêm đàn piano giúp không gian thêm nghệ thuật

Góc phòng khách đặt nhiều cây hoa cho không gian thêm thoáng đãng

Khu vực bàn ăn gây ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng, nổi bật là chiếc bàn dài phủ mặt kính tạo hiệu ứng lấp lánh vô cùng bắt mắt. Không gian càng thêm nổi bật nhờ bộ ghế bọc nhung đen kiểu dáng cổ điển. Phía trên bàn ăn là chiếc đèn chùm cỡ lớn với thiết kế pha lê hiện đại, ở góc tường là bức tranh hoa giúp không gian mềm mại nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, tinh tế. Điểm khiến căn phòng trở nên cuốn hút còn nằm ở sự thông thoáng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Hệ cửa kính lớn kết hợp rèm màu trung tính giúp không gian luôn sáng sủa, mở ra cảm giác rộng rãi và dễ chịu.

Khu vực bàn ăn đồng bộ với tổng thể kiến trúc căn nhà

NSƯT Thúy Nga đặt nhiều chậu cây trong nhà từ phòng khách đến bàn ăn