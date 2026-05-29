Việt Nam có công trình “không ngủ”, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Âu Cơ – Lạc Long Quân đẹp tựa bồng lai tiên cảnh

Nằm tại số 113 Hồ Xuân Hương, phường Lâm Viên- Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng, Delight Park Đà Lạt hiện lên như một bức tranh rực rỡ giữa rừng thông thơ mộng, trở thành điểm hẹn hấp dẫn mà du khách không nên bỏ lỡ khi đặt chân đến phố núi sương mù.

Gìn giữ giá trị văn hóa, di tích bị lãng quên

Nằm nép mình giữa những đồi thông xanh thẳm trên đường Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở từng là biểu tượng của vẻ đẹp lãng mạn và trầm mặc của Đà Lạt. Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc hữu tình, nơi đây còn gắn với những câu chuyện tình buồn, những truyền thuyết bi thương về tình yêu dang dở của Hoàng Tùng và Mai Nương.

Năm 1998, hồ Than Thở được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia. Thế nhưng theo thời gian, di tích dần bị lãng quên, trở nên xuống cấp, thiếu sức sống do sự tác động của con người cùng việc đầu tư bảo tồn thiếu đồng bộ.

Nhằm giữ lại một phần ký ức đẹp không thể thay thế và đem đến cho Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung một khu vui chơi giải trí hiện đại, đẳng cấp nhưng vẫn gìn giữ được di tích và bản sắc văn hóa dân tộc, chủ đầu tư là Tập đoàn BB Group đã tiến hành cải tạo, nâng cấp tạo ra điểm tham quan, trải nghiệm mới cho du khách mang tên Delight Park Đà Lạt (Công viên Hoa & Ánh sáng nghệ thuật) được thiết kế trên diện tích gần 40ha.

Theo ông Đinh Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, danh thắng hồ Than Thở bị xuống cấp, ô nhiễm ngày nào đã "thay da đổi thịt" để trở thành công viên ánh sáng độc đáo, có một không hai tại Việt Nam.

Delight Park sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng trên bản đồ du lịch của tỉnh Lâm Đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách, gia tăng sản phẩm du lịch và kinh tế đêm của Đà Lạt.

Tuy mới vận hành các hạng mục chính nhưng với sự đầu tư nguồn kinh phí rất lớn, công nghệ hiện đại, Delight Park Đà Lạt không chỉ trả lại môi trường trong lành cho di tích hồ Than Thở mà trở thành biểu tượng văn hoá và nghệ thuật của Đà Lạt, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tạo ra sản phẩm du lịch mới

Delight Park Đà Lạt được khơi nguồn từ câu chuyện tình yêu đầy xúc động tại Đồi Tùng Nguyên và Hồ Sương Mai, tương truyền rằng, nơi đây từng chứng kiến mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở, nơi những lời thề nguyện hòa quyện cùng sương gió, trở thành biểu tượng cho sự chung thủy và khát vọng hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Delight Park Đà Lạt còn được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Âu Cơ – Lạc Long Quân và câu chuyện 100 trứng, một biểu tượng cho nguồn gốc và sự gắn kết của dân tộc Việt Nam.

Đến với Delight Park Đà Lạt vào ban ngày, du khách sẽ được tham quan tại Công viên hoa rộng hơn 3ha bao gồm hàng ngàn loài hoa tái hiện bốn mùa khoe sắc Xuân, Hạ, Thu, Đông. Công viên tâm linh tượng Phật bà Quan âm, điểm tham quan linh thiêng mang ý nghĩa tâm linh.

Tiếp đó là Công viên Vườn tình yêu, lấy cảm hứng từ di tích Đồi thông Hai mộ chuyện tình đầy xúc động tại đồi Tùng Nguyên và hồ Sương Mai tạo không gian lãng mạn và yên bình, tưởng nhớ câu chuyện tình yêu nổi tiếng nhất Đà Lạt. Tiếp theo là Trung tâm văn hóa Phật giáo Đại Việt, một không gian tâm linh và văn hóa, nơi gìn giữ phát huy các giá trị truyền thống của Phật giáo Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, các hạng mục khác cũng đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị như khu tâm linh Thần tài lộc Tinh Quân và Bạch Tinh Quân, biểu tượng linh thiêng của may mắn tài lộc và sự thịnh vượng; Nhà hàng Phượng Hoàng nổi bật với kiến trúc thanh thoát, tầm nhìn tuyệt đẹp cùng những món ăn đặc trưng của Việt Nam kết hợp giữa hương vị địa phương truyền thống và phong cách ẩm thực quốc tế hiện đại, mang đến trải nghiệm vị giác đỉnh cao.

Delight Park không chỉ là công viên hoa và ánh sáng đơn thuần, mà là một khúc giao hưởng diệu kỳ giữa công nghệ hiện đại và vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên.

Trải nghiệm đặc biệt thú vị về đêm

Delight Park không chỉ là nơi vui chơi, giải trí mà còn là không gian để du khách đắm chìm trong nghệ thuật ánh sáng.

Đặc biệt tour đêm "Bồng lai tiên cảnh ngàn sao" là sản phẩm cốt lõi và độc đáo nhất của công viên, tour ánh sáng lần đầu tiên xuất hiện tại Công viên Delight Park Đà Lạt Việt Nam sẽ đưa du khách hòa mình vào truyền thuyết Tiên nữ Âu Cơ qua lăng kính đầy mê hoặc như trong truyện cổ tích thần tiên.

Đến với tour đêm "Bồng lai tiên cảnh ngàn sao" du khách sẽ được lần lượt trải nghiệm, khám phá các không gian sống động như: Sơn ca trong đêm, Bạch vân sơn ca, Dáng tiên trong đêm, Bướm thần khoe sắc, Hươu lộc tiên cảnh, Tiên nữ Âu Cơ,... kết hợp cùng với tiếng nhạc và công nghệ ánh sáng 3D hologram lung linh, huyền ảo như đưa du khách lạc đến chốn bồng lai tiên cảnh.

Cùng với đó, du khách sẽ được hóa thân thành các dũng sĩ, đồng hành cùng tiên nữ Âu Cơ đi qua 4 vương quốc làm nhiệm vụ, tương tác với các điểm ánh sáng nghệ thuật ở đây để thu thập được 4 món pháp khí và cuối cùng là tìm được chiếc gương thần là bảo bối giúp Lạc Long Quân và Âu Cơ đánh bại yêu quái ngư tinh.

Khi mà chưa hết tiếng nhạc dìu dắt, huyền bí cùng ánh sáng mê hoặc, du khách lại tiếp tục chuyển sang một trạng thái mới khi được thưởng thức show biểu diễn thực cảnh Sử thi Âu Lạc - Ánh sáng nhạc nước hồ Sương Mai.

Show diễn nghệ thuật “Sử thi Âu Lạc” – một bản trường ca lịch sử hùng tráng, được chắt lọc và thể hiện qua 3 chương gồm 10 phân đoạn. Show diễn tái hiện chân thực, sinh động và kịch tính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam bằng lời thoại và công nghệ âm thanh, ánh sáng, nhạc nước hiện đại bậc nhất thế giới.

Trong đó, chương I kể về: Thần Trụ Trời khai thiên lập địa; truyền thuyết Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng; Vua Hùng Vương khai sáng văn minh nhà nước Văn Lang.

Chương II kể về: Vua Lý Thái Tổ dời đô về thành Đại La; Hưng Đạo Đại Vương và quân dân Đại Việt chiến thắng quân Nguyên Mông trên Bạch Đằng Giang; Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai sáng Phật pháp Trúc Lâm Yên Tử; Huyền Trân Công Chúa với sự hy sinh cao cả vì đất nước.

Chương III kể về: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, tuyên ngôn Độc lập; chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu; giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập – hòa bình – thịnh vượng.

Show diễn Sử thi Âu Lạc không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao mà còn là một bài học lịch sử sống động, khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Anh Nguyễn Văn Toàn- du khách đến từ tỉnh Đồng Nai đã phải thốt lên: “Thật hoành tráng, thật mãn nhãn. Tôi không thể ngờ Đà Lạt lại có chương trình tour đêm "Bồng lai tiên cảnh ngàn sao" và Show diễn Sử thi Âu Lạc hay đến như vậy. Trong dịp hè này tôi sẽ giới thiệu người thân và bạn bè khi đến tham quan Đà Lạt nhất định phải ghé Delight Park Đà Lạt để trải nghiệm các sản phẩm về đêm hấp dẫn tại đây”.

Delight Park Đà Lạt không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của hoa và ánh sáng, mà còn kết hợp với nhạc nước và công nghệ chiếu sáng hiện đại, tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo.

Đây không chỉ là điểm đến giải trí, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữ gìn giá trị văn hóa, lịch sử của hồ Than Thở, đồng thời mở ra cơ hội để quảng bá hình ảnh Đà Lạt ra thế giới.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Thùy Dương- đơn vị vận hành Delight Park Đà Lạt, đây không chỉ là điểm đến tham quan đơn thuần mà còn là không gian trải nghiệm chạm đến cảm xúc của từng du khách. Delight Park Đà Lạt còn làm phong phú thêm bản đồ du lịch Đà Lạt, nâng cao an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động nhiều hạng mục đặc sắc khác như: Khinh khí cầu 360º panorama ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ trên cao, đường đua Go Kart uốn lượn trong rừng thông, vườn Nhật, Chùa Vàng và Quảng Trường Châu Âu, nhằm đưa đến những trải nghiệm thú vị, ấn tượng cho du khách khi đến với xứ sở sương mù.