Nữ ca sĩ quyết rời Huế: "Tôi phải đối mặt với nhiều áp lực ở TP. Hồ Chí Minh

"Tôi chỉ có một mình đối mặt với nỗi cô đơn và áp lực nghề nghiệp", Mỹ Đăng chia sẻ.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng, với sự tham gia của ca ca sĩ Mỹ Đăng đến từ Huế.

Nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Tôi thấy mình khá may mắn khi sinh trưởng trong một gia đình luôn thấu hiểu và ủng hộ con đường nghệ thuật. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được bố mẹ tạo mọi điều kiện tốt nhất để học hát và tham gia các hoạt động văn nghệ tại địa phương.

Mỹ Đăng

Chính nền tảng vững chắc và sự tiếp sức từ người thân đã trở thành bệ phóng để nữ tôi quyết định rời Huế tới TP.HCM, nơi tôi gọi là thị trường âm nhạc sôi động và khắc nghiệt nhất cả nước để theo đuổi giấc mơ ca hát chuyên nghiệp.

Từ khi bước chân vào giảng đường đại học cho đến lúc trở thành ca sĩ tự do, tôi hoàn toàn tự lập. Khó khăn lớn nhất với tôi có lẽ là sự tự lập. Có những khoảnh khắc sau giờ làm, giờ học, tôi chỉ có một mình đối mặt với nỗi cô đơn và áp lực nghề nghiệp. Tôi phải đối mặt với nhiều áp lực ở TP.HCM.

Để đạt được một trình độ nhất định, người ca sĩ phải rèn luyện không ngừng nghỉ trong sự lặng lẽ. Dù đã tham gia nhiều chương trình ca nhạc và gameshow lớn nhỏ tại các tỉnh thành, nhưng tôi tự thấy mình vẫn còn thiếu một cột mốc thực sự để bứt phá. Và Hãy Nghe Tôi Hát chính là cơ hội mà nữ ca sĩ đã chờ đợi từ lâu.

Đến với cuộc thi năm nay, Mỹ Đăng mang theo hành trang dòng nhạc sở trường là tình ca và ballad. Tuy nhiên, tôi không muốn ở mãi trong vùng an toàn. Tôi muốn mang đến một xíu thử thách để bản thân bứt phá hơn. Đây là nơi tôi có thể tự do khám phá nhiều bản sắc, dòng nhạc khác nhau.

Tới đây, tôi được đầu tư chuyên nghiệp từ dàn dựng đến trang phục. Tôi kỳ vọng đây sẽ là bệ phóng hoàn hảo để mình tỏa sáng. Tôi cô đơn trong quá khứ nên tìm tới đây để mong được tình yêu của khán giả".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

