Em gái Trịnh Công Sơn nói về nữ ca sĩ đầu tiên bước vào nhà mình và làm 1 việc

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Trịnh Vĩnh Trinh là chia sẻ về anh trai mình.



Bà nói: "Năm chị Khánh Ly ra Huế thăm anh Trịnh Công Sơn, tôi còn rất nhỏ. Nhưng tôi đã nhìn thấy ở chị Khánh Ly một hình tượng mà tôi rất thích. Tôi thích được nghe chị Khánh Ly hát.

Những năm đó, mỗi lần chị Khánh Ly ra Huế là anh Sơn lại tổ chức một buổi ca nhạc, hát hò và cho các em trong nhà đi xem. Chúng tôi được chọn bộ áo đầm đẹp nhất trong nhà để diện đi xem chị Khánh Ly hát và chúng tôi rất hãnh diện, sung sướng được đi nghe chị hát nhạc anh trai mình.

Chị Khánh Ly thường mặc những bộ áo dài rất đẹp và nói chuyện trên sân khấu rất hay. Chị em tôi cũng có nhiều kỷ niệm như gội đầu cho nhau bằng chùm kết theo kiểu Huế.

Tức là chị Khánh Ly nằm trên một cái chõng bằng tre rồi chị Ngân, chị Diệu (hai em gái khác của Trịnh Công Sơn) thay phiên nhau gội đầu cho chị Khánh Ly. Sau đó, chị Khánh Ly lại gội đầu cho các chị em trong nhà. Đó là những kỷ niệm tôi không thể quên được.

Sướng nhất là lúc anh Sơn nói rằng tối nay cho các em được ngồi nghe anh và chị Khánh Ly hát. Chúng tôi thức tới sáng luôn vì háo hức.

Chị Khánh Ly cũng là người ca sĩ đầu tiên bước vào nhà chúng tôi và có cả những tiếp xúc gần gũi, sinh hoạt chung trong nhà với nhau như ăn uống, gội đầu cho nhau, thức đêm nghe chị hát. Chị là người ca sĩ đầu tiên mà các em của anh Sơn được gần gũi, trò chuyện, ở chung nhà thời gian đó.

Thời đó, chúng tôi không gọi chị là Khánh Ly mà hay kêu chị Mai. Anh Sơn cũng gọi là Mai. Chị Khánh Ly là người ca sĩ đầu tiên chúng tôi tiếp xúc và thấy chị hát quá hay nhạc của anh mình.

Sau đó, tôi vào Sài Gòn và có những ngày anh Sơn với chị Khánh Ly đi thu âm về. Anh mang theo cái băng cối lớn rồi mở ra cho cả nhà nghe. Cả nhà đều ngồi xúm lại để nghe băng cối đó, tôi cũng ngồi nghe từng chữ một chị Khánh Ly hát và mê mẩn".