Khánh Ly tới Huế thăm nhà Trịnh Công Sơn, nói một điều về Trịnh Vĩnh Trinh

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã tới thăm lại căn nhà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Huế.

Bà chia sẻ: "Ông Trịnh Công Sơn có một người mẹ rất tuyệt vời và 5 cô em gái.

Cô em gái đầu tiên của ông Trịnh Công Sơn mà tôi rất yêu là cô Trịnh Vĩnh Thúy. Cô có giọng nói rất hay, nói như đang hát. Rồi đến Tâm, Ngân và Diệu. Cô út là Trịnh Vĩnh Trinh.

Tôi đã nhiều lần đến nhà ông Trịnh Công Sơn ở Huế. Cứ khi nào buồn lắm thì tôi lại bay ra Huế, không cần báo trước. Cứ tới Huế là tôi gặp được ông Sơn.

Ông Trịnh Công Sơn lúc đó chỉ có hai nơi để tới, một là Sài Gòn, hai là Huế. Nếu ông không ở Sài Gòn thì sẽ ở Huế hoặc ngược lại. Tôi không kiếm được ông ở Sài Gòn thì ra Huế kiếm kiểu gì cũng gặp".

Nữ danh ca chia sẻ lại nơi nam nhạc sĩ tài hoa ở trong quá khứ so với hiện tại: "Tôi còn nhớ, nhà ông Trịnh Công Sơn vẫn ở khu cư xá như bây giờ. Đằng trước cửa hành lang là vài bộ bàn ghế còn đằng sau nhà là một chiếc thảm bằng gỗ.

Căn nhà này thuộc sở hữu của gia đình cố nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cùng vợ là nhà thơ Lâm Thị Vỹ Dạ.

Chính ở nơi đó, tôi thường nằm cùng các cô em gái của Trịnh Công Sơn có cả Trịnh Vĩnh Trinh khi ấy mới 5, 6 tuổi thôi nhưng đã rất dễ thương, rất đẹp.

Bây giờ đã hơn 50 năm trôi qua, tôi lần nữa được trở lại căn nhà của ông Trịnh Công Sơn. Người còn người mất, có rất nhiều thay đổi. Chỉ có những điều tôi đã ghi sâu trong trái tim của mình thì không bao giờ thay đổi".

Nhà của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Huế, hay còn gọi là "Gác Trịnh" nằm tại phòng 203, tầng 2 của khu tập thể số 19 đường Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế. Đây là nơi ông từng sinh sống, sáng tác những bản tình ca đầu tiên vào thập niên 1960 và nay trở thành điểm hẹn văn hóa lưu giữ kỷ vật của ông.