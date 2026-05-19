"Camera thường" ở tiệm thuốc "bóc" nhan sắc thật của Doãn Hải My, có còn dáng vẻ nũng nịu, sexy như trên mạng?

Trong làng bóng đá Việt, Doãn Hải My luôn là một trong những nàng WAGs nhận được nhiều lời khen ngợi nhất về cả nhan sắc lẫn vóc dáng. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 thường xuyên khiến người hâm mộ xuýt xoa bằng những bức ảnh selfie cận mặt vô cùng ngọt ngào, biểu cảm nũng nịu đáng yêu hay những bộ cánh ôm sát khoe trọn đường cong sexy, quyến rũ. Mới đây, một khoảnh khắc lọt vào "camera thường" khi Doãn Hải My đi mua thuốc đang viral, vô tình hé lộ nhan sắc thực tế chuẩn "mẹ bỉm" đời thường của bà xã Đoàn Văn Hậu.

Trong bức ảnh được chụp tại một quầy thuốc Tây vào buổi tối, Doãn Hải My xuất hiện với hình ảnh khá giản dị. Cô diện chiếc áo tông nâu có phần cổ khoét sâu chữ V, tóc buông xõa và gương mặt dường như không trang điểm cầu kỳ. Ngay lập tức, diện mạo đời thường này của Doãn Hải My trở thành chủ đề gây chú ý.

Sự khác biệt giữa ảnh tự đăng và ảnh bị chụp của các Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu (Ảnh: Thanh Hương)

Nhiều người nhận xét, khi thiếu đi ánh sáng hoàn hảo và các phần mềm chỉnh ảnh quen thuộc, dáng vẻ nũng nịu, chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" hay nét quyến rũ thường thấy của cô nàng đã vơi bớt đi vài phần. Dưới góc máy quay chất lượng thấp, gương mặt Doãn Hải My không còn mang nét sang chảnh của của hot girl trường Luật mà càng gần gũi, giản dị như bao người bình thường khác khi đi ra phố muộn.

Ảnh đời thường khi Doãn Hải My và Văn Hậu đi hẹn hò do "team qua đường" chụp lại

Dẫu vậy, bên cạnh những ý kiến bất ngờ trước sự khác biệt giữa ảnh mạng và đời thực, đông đảo người hâm mộ vẫn lên tiếng bênh vực bà xã Đoàn Văn Hậu. Người hâm mộ cho rằng ánh sáng tại tiệm thuốc kết hợp với góc chụp từ trên xuống chính là "combo dìm hàng" bất kỳ ai. Xét một cách khách quan, dù không lung linh, sắc sảo như trên trang cá nhân, Doãn Hải My ngoài đời vẫn giữ được làn da mịn màng cùng những đường nét tự nhiên, hài hòa, gương mặt thanh tú xinh đẹp. Hình ảnh mộc mạc này trái lại còn giúp nàng WAG ghi điểm bởi sự gần gũi, chân thật phía sau những lớp filter sống ảo trên MXH.