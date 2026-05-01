Tranh cãi chuyện mặc quần đùi, leo trèo chụp ảnh ở Núi Bà Đen

Những ngày gần đây, trên một số hội nhóm leo núi xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện trang phục của du khách khi tham quan, hành hương tại Núi Bà Đen – khu du lịch tâm linh nổi tiếng của Nam Bộ.

Tranh cãi về việc mặc quần đùi tại Khu Du lịch tâm linh Núi Bà Đen thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: MXH

Nhiều người cho rằng việc mặc quần đùi, đồ thể thao khi leo núi là điều bình thường bởi giúp thuận tiện di chuyển, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, khi vào khu vực chùa chiền, tượng Phật hay nơi thờ tự linh thiêng thì du khách nên thay trang phục kín đáo, lịch sự để thể hiện sự tôn trọng.

Một số thành viên trong các hội nhóm chia sẻ, Núi Bà Đen không chỉ là điểm du lịch, săn mây, check-in mà còn là địa điểm hành hương nổi tiếng của Nam Bộ. Vì vậy, việc mặc quần ngắn tại khu vực tâm linh dễ gây phản cảm, mất thiện cảm với những người xung quanh.

Ở chiều ngược lại, nhiều du khách cho rằng không nên quá khắt khe về trang phục nếu người tham quan chỉ di chuyển ở khu vực đỉnh núi, ngắm cảnh hoặc leo núi thể thao. Theo họ, điều quan trọng là ăn mặc gọn gàng, không phản cảm và có ý thức điều chỉnh trang phục phù hợp khi vào khu vực chùa chiền.

Bạn V.T., một du khách từng nhiều lần chinh phục Núi Bà Đen, chia sẻ: "Không ai cấm mặc quần ngắn cả, nhưng nếu vào khu vực chùa thì nên thay quần dài để giữ lịch sự và tôn trọng nơi linh thiêng".

Nhiều ý kiến cho rằng hành động leo trèo lên cột mốc check-in tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: MXH

Không chỉ gây tranh cãi về trang phục, cộng đồng mạng những ngày qua còn bàn luận về tình trạng một số du khách đứng, trèo hoặc đu lên khu vực chóp đỉnh để chụp ảnh check-in. Nhiều ý kiến cho rằng hành động này tiềm ẩn nguy hiểm, đồng thời tạo hình ảnh phản cảm tại điểm du lịch tâm linh nổi tiếng.

Một bài đăng trong nhóm leo núi thu hút hàng ngàn lượt tương tác cho rằng việc trèo lên chóp đỉnh, tạo dáng nguy hiểm chỉ để "sống ảo" là hành động thiếu ý thức, ảnh hưởng đến mỹ quan và trải nghiệm chung của du khách.

Tài khoản Jin.P bày tỏ: "Ở đây không ai cấm chụp ảnh check-in cột mốc, nhưng đó là công trình để mọi người tham quan chứ không phải nơi để leo trèo. Bảo vệ nhắc nhở liên tục nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm, vừa làm xấu hình ảnh người leo núi vừa gây khó cho lực lượng bảo vệ".

Liên quan vấn đề trên, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và thường xuyên theo dõi các phản ánh, ý kiến từ cộng đồng du khách trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo bà Hằng, Núi Bà Đen là không gian văn hóa tâm linh, nơi diễn ra nhiều hoạt động tham quan, hành hương nên Ban Quản lý luôn khuyến khích du khách lựa chọn trang phục lịch sự, kín đáo và phù hợp với thuần phong mỹ tục khi đến núi.

"Chúng tôi luôn có thông báo chung về ứng xử văn minh du lịch, trong đó nhắc nhở du khách mặc trang phục gọn gàng, lịch sự khi đến khu vực tâm linh. Các nội dung này được phát thường xuyên trên hệ thống loa và trong suốt hành trình cáp treo lên núi để du khách dễ dàng tiếp cận" - bà Hằng chia sẻ.

Ban quản lý cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền về quy tắc ứng xử văn minh du lịch tại khu du lịch tâm linh. Ảnh: BQL Núi Bà Đen

Đại diện Ban Quản lý thông tin thêm, trước những tranh luận gần đây, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền và chia sẻ rộng rãi hơn các quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên các trang thông tin điện tử, fanpage và kênh truyền thông chính thức của khu du lịch nhằm giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa ứng xử tại điểm đến tâm linh.

"Chúng tôi mong muốn tạo sự đồng thuận để mỗi du khách khi đến Núi Bà Đen đều có ý thức giữ gìn hình ảnh văn minh, an toàn và tôn nghiêm cho khu du lịch. Việc lựa chọn trang phục phù hợp hay ứng xử đúng mực không chỉ thể hiện sự tôn trọng nơi linh thiêng mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho chính du khách" - bà Hằng nhấn mạnh.

Theo đại diện Ban Quản lý, ngoài câu chuyện trang phục, đơn vị cũng thường xuyên nhắc nhở du khách không leo trèo, đu bám vào các công trình, cột mốc check-in để bảo đảm an toàn và giữ gìn mỹ quan tại khu du lịch tâm linh nổi tiếng của Nam Bộ.

"Đến với Núi Bà Đen là trở về với chốn thanh tịnh, nơi mọi người tìm lại sự an yên bên Linh Sơn Thánh Mẫu cùng quần thể văn hóa tâm linh uy nghiêm. Chúng tôi mong du khách cùng chung tay gìn giữ hình ảnh đẹp, văn minh tại khu du lịch" - bà Hằng nói.