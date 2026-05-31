Lưu Diệc Phi dạy cho Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc một bài học

Theo Sina, thời gian gần đây nhóm ba diễn viên Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm của những ồn ào, bị chỉ trích về thái độ với đồng nghiệp cũng như với công việc. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi là người đã nổi tiếng hơn 20 năm rất ít khi để xảy ra scandal trong nghiệp diễn đã có những phát biểu có thể coi như một bài học dành cho ba diễn viên trẻ.

Trong một buổi phỏng vấn, Lưu Diệc Phi chia sẻ: "Muốn diễn tốt trước hết phải biết làm người. Thật ra có một số diễn viên nổi tiếng quá nhanh, họ chưa trải qua quá trình tích lũy hay những khó khăn thử thách trong nghệ thuật mà đã trở nên nổi tiếng, thế là bắt đầu ảo tưởng. Sau đó cũng không còn chăm chút cho vai diễn nữa mà lại đi chú tâm vào những thứ tồi tệ, lệch lạc. Điều đó có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến công chúng, cũng mang lại nhiều mặt tiêu cực cho giới giải trí. Tôi tin những người như vậy sẽ không thể đi xa được, sớm muộn gì cũng sẽ bị phản tác dụng".

Bài phỏng vấn của Lưu Diệc Phi đã dạy các diễn viên trẻ cách làm nghệ sĩ

"Nhưng tôi nghĩ với tư cách là người của công chúng, với tư cách là người được yêu mến, trước hết phải không hổ thẹn với bản thân, với khán giả và không hổ thẹn với chính tác phẩm mà mình tham gia. Và trở thành một người có giới hạn đạo đức, như thế mới có cơ hội trở thành diễn viên giỏi", thần tiên tỷ tỷ nói thêm.

Trong khi đó, Vương Hạc Đệ bị chỉ trích vì đăng bài viết thể hiện bản thân cảm thấy khó chịu, cho rằng bản thân đã bị các thành viên khác trong show cô lập, bắt nạt. Tuy nhiên, khán giả nhận xét sự việc đã trải qua 3 tháng, đến nay Vương Hạc Đệ vẫn lên than thở, không khác gì hành động dẫn dắt người hâm mộ chỉ trích tấn công đồng nghiệp của mình. Mặt khác, công chúng cho rằng sự việc có thể giải quyết riêng nhưng Vương Hạc Đệ lại đưa lên MXH gây ồn ào, làm ảnh hưởng tới người khác.

Bộ ba Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ vướng nhiều ồn ào

Chính vì vậy, dù Vương Hạc Đệ là người than thở trước, dư luận lại không nghiêng về phía nam diễn viên. Thậm chí, trong một cuộc bình chọn với hơn 200.000 người tham gia, 83% khán giả chọn bênh Thẩm Nguyệt.

Nhiều người cho rằng Vương Hạc Đệ được ưu ái nâng đỡ, được các công ty nhà sản xuất chiều chuộng quá mức, dẫn tới việc anh sẵn sàng chê bai đồng nghiệp, thậm chí phá hủy cả chương trình mình đang tham gia. Cuối cùng, tập cuối của show Quán trọ thân yêu đã không thể lên sóng theo đúng lịch trình sau những ồn ào.

Vương Hạc Đệ bị chỉ trích nhỏ nhen với đồng nghiệp

Lời phát biểu của Lưu Diệc Phi cũng đúng với Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư khi hai nữ diễn viên diễn xuất bình thường, lộ nhiều điểm yếu nhưng không trau dồi diễn xuất mà lại tham lam thể hiện sự đa tài bằng cách tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc. Trong khi đó, tài năng âm nhạc của họ rất hạn chế.

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cũng là những ngôi sao thị phi khi thường xuyên nảy sinh scandal xích mích với đồng nghiệp. Điều này thể hiện sự thiếu khiêm tốn, "không biết cách làm người", ảo tưởng vào địa vị của bản thân.

Triệu Lộ Tư chưa diễn hay đi đi hát

Trên các trang MXH, khán giả để lại bình luận đồng tình với quan điểm của Lưu Diệc Phi:

- Có bình luận rất hay: "Người làm công tác văn hóa nhất định phải có văn hóa"

- Đệ Đệ nghe và cảm thấy khó chịu, Bạch Lộc nghe và lườm

- Lưu Diệc Phi nói vậy biết anh và fan anh ấy cảm thấy không thoải mái lắm không chị

- Diễn tả giống Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ ghê

- Lưu Diệc Phi nói như vậy nhưng họ nghe hiểu đâu, mấy câu khen ngợi trong show ý tứ rõ ràng vậy mà nghe chữ được chữ mất, đọng lại mỗi cái "đáy" thì hiểu rồi

- Chị nói sai rồi, "một số người nổi tiếng quá nhanh nên không còn chăm chút cho vai diễn nữa", Đệ Đệ là vốn từ phim đầu tiên đã diễn không ra hồn rồi chị à.

- Diễn viên nhưng bạn không thích đi trau dồi diễn xuất để đóng phim thay vào đó bạn đi tổ chức concert như một ca sĩ

- Tôi thấy đúng mà. Nổi tiếng nhanh quá nên bắt đầu ảo tưởng vị trí của bản thân mình và không xem người khác ra gì hết. Cái này áp dụng vào bộ 3 kia khá hợp lý.

- Bạch Lộc theo nghề 10 năm mà có thấy bươn chải tìm đất diễn đâu. Diễn thì đơ mà toàn phim nữ chính

- 10 năm toàn được đóng vai chính, bạn đếm xem Bạch Lộc đóng được bao nhiêu vai phụ, trong khi chuyên môn thì không có

- Triệu Lộ Tư diễn thì dở, không trau dồi suốt ngày đi khịa người này người khác tới lúc bị nói thì đóng vai nạn nhân

- Tam ca trường nghề lắng nghe và học hỏi đi nhớ

- Một người làm nghệ thuật trước hết nên là một người có văn hoá.