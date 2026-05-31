Miss Grand thông báo nóng bảng điểm Hương Giang trong Top 3 có sai sót

Chỉ ít giờ sau khi đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 khép lại, mạng xã hội đã bùng nổ tranh cãi xoay quanh bảng điểm của Top 3 chung cuộc. Tâm điểm của làn sóng bàn luận là Hương Giang khi nhiều khán giả đặt nghi vấn BTC có sự can thiệp vào kết quả sau một hình ảnh được cho là story Instagram của giám khảo Omar Harfouch lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp.

Theo những hình ảnh đang được chia sẻ, ông Omar được cho là đã đăng tải một story bức ảnh chụp cùng Top 3. Điều gây chú ý là bên cạnh mỗi thí sinh đều xuất hiện con số 10. Kèm theo đó là một tờ giấy được cho là bảng điểm vòng ứng xử cuối cùng với cả 3 người đẹp đều nhận số điểm tuyệt đối từ vị giám khảo này. Ngay lập tức, những hình ảnh trên trở thành chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn sắc đẹp. Nguyên nhân đến từ việc bảng điểm xuất hiện trong story được cho là có sự khác biệt so với kết quả công bố trực tiếp trong đêm chung kết. Theo bảng điểm hiện trên màn hình phát sóng, Omar chấm Hương Giang 9 điểm ở vòng ứng xử Top 3, trong khi đại diện Ghana nhận 8,9 điểm.

Giấy chấm thi hiện rõ số điểm của ông Omar chấm Top 3 đều là 10 điểm

Tuy nhiên bảng điểm công bố trước đó cho thấy số điểm chấm Top 3 của ông Omar lại khác biệt

Sự chênh lệch này khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong quá trình tổng hợp điểm số. Trên các diễn đàn sắc đẹp, hàng loạt giả thuyết được đưa ra, thậm chí có ý kiến nghi ngờ BTC đã can thiệp vào bảng điểm của Top 3.

Đến ngày 31/5, BTC Miss Grand International đã chính thức phát đi thông báo làm rõ sự việc, đồng thời xác nhận bảng điểm hiển thị trong đêm chung kết đã xảy ra sai sót kỹ thuật.

Theo BTC, điểm số của hai giám khảo Omar Harfouch và Osmel Sousa đã bị hiển thị nhầm vị trí trên màn hình kết quả do lỗi kỹ thuật nội bộ trong hệ thống hiển thị điểm. Nói cách khác, cột điểm của Omar và Osmel đã vô tình bị hoán đổi cho nhau trong quá trình phát sóng trực tiếp.

BTC Miss Grand International xin lỗi vì sự cố và cập nhật lại bảng điểm

Dù thừa nhận xảy ra sai sót trong quá trình hiển thị điểm số, BTC Miss Grand International khẳng định tổng điểm và kết quả chung cuộc hoàn toàn không thay đổi.

Nguyên nhân là bởi hệ thống chỉ hiển thị nhầm tên cột điểm của hai giám khảo, còn dữ liệu chấm điểm thực tế vẫn được ghi nhận chính xác trong hệ thống tính điểm.

"Xin lưu ý rằng tổng điểm và kết quả cuối cùng không thay đổi. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn nào mà điều này có thể đã gây ra", BTC nhấn mạnh trong thông báo.

Điều này đồng nghĩa với việc thứ hạng của Top 3 không có bất kỳ thay đổi nào. Vanessa Pulgarin vẫn là Hoa hậu đầu tiên của Miss Grand International All Stars, đại diện Ghana Faith Porter giành ngôi Á hậu 1, còn Hương Giang giữ vị trí Á hậu 2 chung cuộc.

Dù BTC đã chính thức lên tiếng, câu chuyện điểm số tại Miss Grand International All Stars vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp. Sau một mùa giải liên tục xuất hiện tranh cãi từ các vòng bán kết đến chung kết, những diễn biến liên quan đến cách chấm điểm của dàn giám khảo vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Kết quả Top 3 không có gì thay đổi sau sai sót từ BTC

