Dáng vẻ mới nhất của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi là một trong những ngôi sao châu Á nổi tiếng xuất hiện trong show diễn Louis Vuitton Cruise được tổ chức tại New York vừa qua. Nữ diễn viên lựa chọn set đồ đen mang vẻ sang trọng, quyền lực. Thiết kế ôm nhẹ cơ thể kết hợp cùng mái tóc buông tự nhiên và layout makeup tông nude giúp “thần tiên tỷ tỷ” mang đến hình ảnh vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Với lần xuất hiện này, trang phục của nữ diễn viên không quá ấn tượng nhưng cũng không mang nhiều tranh cãi. Hơn cả tạo hình chính tại show diễn, khoảnh khắc "get ready" của mỹ nhân Cbiz mới thực sự thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong những khoảnh khắc di chuyển tự nhiên, nữ diễn viên để lộ body thon thả cùng đường cong mềm mại đầy quyến rũ.

Lưu Diệc Phi hoàn thiện tạo hình với 1 chiếc áo cổ phối lông cùng chiếc túi màu xanh lá nổi bật. (Ảnh: Instagram)

Đoạn clip hậu trường trước khi tham dự show diễn của Lưu Diệc Phi. (Nguồn: Weibo)

Lưu Diệc Phi khiến người xem khó rời mắt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi diện mẫu áo cổ yếm khoét sâu. Thiết kế bodysuit cổ yếm ôm sát giúp Lưu Diệc Phi khoe trọn vóc dáng thon gọn cùng những đường nét mềm mại đầy nữ tính. Phần cổ khoét sâu tôn lên bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh nổi bật, trong khi chiếc quần cạp cao giúp "hack" tỷ lệ cơ thể. Dù diện trang phục tối màu khá đơn giản, nữ diễn viên vẫn gây chú ý bởi body cân đối, mảnh mai nhưng không hề gầy guộc thiếu sức sống. Đặc biệt, cánh tay nhỏ cùng vòng eo thon khiến cô trông càng thêm nhẹ nhàng, thanh thoát. Làn da trắng mịn tương phản với outfit đen càng làm nổi bật khí chất sang trọng của “thần tiên tỷ tỷ”, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa tinh tế đúng kiểu đẹp trưởng thành rất riêng của Lưu Diệc Phi.

Bờ vai mềm mại, cánh tay mảnh mai cùng tấm lưng quyến rũ của Lưu Diệc Phi.

Nữ minh tinh khoe sắc vóc quyến rũ cùng thần thái cuốn hút. (Ảnh: Weibo)

Dù sở hữu nhan sắc được ví như “thần tiên tỷ tỷ” cùng khí chất hiếm có của Cbiz, vóc dáng của Lưu Diệc Phi lại nhiều lần trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong khi phần lớn mỹ nhân Hoa ngữ hiện nay theo đuổi hình thể siêu gầy thì Lưu Diệc Phi lại hay xuất hiện với dáng vẻ đầy đặn. Nữ diễn viên thường bị soi bắp tay "có da có thịt" khi diện những thiết kế quây ngực, trễ vai.

Tuy nhiên thời gian gần đây, có thể thấy Lưu Diệc Phi đã chăm chỉ tập luyện để cải thiện hình thể theo hướng săn chắc hơn. So với trước đây, phần bắp tay từng nhiều lần gây bàn tán của nữ diễn viên nay đã gọn gàng đáng kể, khi lên hình cũng tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn. Nhiều người nhận xét body hiện tại của Lưu Diệc Phi cân đối hơn hẳn: Không chạy theo kiểu gầy cực đoan của Cbiz nhưng vẫn đủ thanh thoát để tôn lên khí chất sang trọng và nữ tính vốn là thương hiệu của cô suốt nhiều năm qua.

Lưu Diệc Phi nhiều lần gây tranh cãi vóc vóc dáng đầy đặn, lộ nhất ở phần cánh tay. (Ảnh: Weibo)